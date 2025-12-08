יום שלישי, 09.12.2025 שעה 02:02
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
339-2815ארסנל1
3116-3515מנצ'סטר סיטי2
3015-2215אסטון וילה3
2612-2015קריסטל פאלאס4
2515-2515צ'לסי5
2522-2615מנצ'סטר יונייטד6
2417-1815אברטון7
2321-2515ברייטון8
2317-1815סנדרלנד9
2324-2415ליברפול10
2218-2515טוטנהאם11
2219-2115ניוקאסל12
2024-2115בורנמות'13
1924-2115ברנטפורד14
1724-2015פולהאם15
1529-1915לידס16
1525-1415נוטינגהאם פורסט17
1329-1715ווסטהאם18
1030-1615ברנלי19
233-815וולבס20

יונייטד זינקה שישה מקומות ועלתה למקום השישי

פוזלת למעלה: החבורה של אמורים ניצחה 1:4 את נועלת הטבלה וולבס והשתוותה בנקודות לצ'לסי, לה הפרש שערים עדיף. ברונו פרנננדש כיכב עם צמד ובישול

|
ברונו פרננדש (IMAGO)
ברונו פרננדש (IMAGO)

מנצ'סטר יונייטד מתחילה סוף סוף להיראות כמו קבוצה שמסוגלת לטפס חזרה לצמרת. הערב (שני) רשמה הקבוצה ניצחון נוסף, השני שלה בשלושת המחזורים האחרונים, 1:4 על וולבס שהקפיץ אותה מהמקום ה-12 עד למקום השישי בטבלה, עלייה של שישה מקומות.

ליונייטד כעת 25 נקודות, בדיוק כמו צ'לסי החמישית שלה יתרון בהפרש השערים, והיא נמצאת רק נקודה אחת מאחורי קריסטל פאלאס שבמקום הרביעי. מנגד, וולבס ממשיכה לשקוע עמוק. הקבוצה רשמה הפסד נוסף והאריכה את רצף המשחקים ללא ניצחון ליגה העונה, מה שמשאיר אותה שקועה במקום האחרון.

המשחק נפתח בשליטה של יונייטד, ובדקה ה-25 בא גם התגמול. מתאוס קוניה מצא את ברונו פרננדש בתוך הרחבה, והקפטן הפורטוגלי גלגל בנגיעה עדינה ומדויקת אל הפינה הימנית של הרשת, גול שהעניק ליונייטד יתרון מוקדם והכניס ביטחון במשחק ההתקפי שלה.

ברונו פרננדש (IMAGO)ברונו פרננדש (IMAGO)

בתוספת הזמן של המחצית הראשונה וולבס הצליחה להגיב. ז’אן ריקר בלגארד קיבל מסירה חכמה מדייוויד מולר וולף, זיהה את החלל ברחבה ובעט בנגיעה מדויקת לפינה הימנית כדי להשוות ל-1:1. שער איכותי שהחזיר את המארחת למשחק ממש לפני ההפסקה.

יונייטד לא נלחצה ופתחה את המחצית השנייה עם נחישות, ובדקה ה-51 השלימה מהפך. דיוגו דאלו העביר כדור רוחב חד לרחבה, ובריאן אמבומו הגיע בדיוק בזמן כדי לדחוק לרשת החשופה ולקבוע 1:2 לאורחים. שער של נחישות ומיקום נכון.

השער השלישי של יונייטד, בדקה ה-63, היה אולי המרשים ביותר. מסירת עומק מושלמת של פרננדש מצאה את מייסון מאונט בתוך הרחבה, והוא השתלט בנגיעה נהדרת לפני שירה כדור חזק ומדויק לפינה הימנית. בעיטה חדה שהעלתה את התוצאה ל-1:3 וסגרה למעשה את הסיפור.

שחקני מנצשחקני מנצ'סטר יונייטד (IMAGO)

בדקה ה-80 נראה היה שירסון מוסקרה נגע ביד בתוך הרחבה, אך השופט מייקל סולסברי סימן להמשיך במשחק ודחה את הטענות. כמה רגעים לאחר מכן הוא סימן ל-VAR ויצא לבדוק את האירוע בעצמו. לאחר העיון במסך, התקבלה ההחלטה הרצויה מבחינת מנצ'סטר יונייטד: פנדל. מוסקרה קיבל כרטיס צהוב על העבירה, וברונו פרננדש ניגש לכדור. בדקה ה-82 הקפטן לא התבלבל, ניצח את המאבק המנטלי מול סם ג'ונסטון ושלח בעיטה בלתי ניתנת לעצירה לפינה השמאלית התחתונה, שהעלתה את יונייטד ל-1:4 וקבעה את תוצאת המשחק.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */