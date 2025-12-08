יום שני, 08.12.2025 שעה 23:59
כדורסל ישראלי  >> ליגת אתנה נשים
ליגת אתנה נשים 25-26
16529-6998עירוני ר"ג
14684-6979אליצור חולון
13540-5588הפועל ראשל"צ
12574-6058הפועל לב י-ם
12587-5778 מכבי כרמיאל בית הכרם
11481-5177מכבי בנות אשדוד
10522-5077מכבי חיפה
10745-6259הפועל ב"ש/דימונה
9551-4727בנות פ"ת
7392-3485אליצור רמלה

רמת גן אלופת הסיבוב הראשון, ניצחון גם לרמלה

מוליכת הטבלה נותרה מושלמת עם 62:71 על לב ירושלים במחזור התשיעי, החניכות של טל נתן גברו 77:87 על ראשל"צ, אשדוד גברה על חיפה. השאר בפנים

|
שחקניות אליצור רמלה חוגגות (צילום: טים נודלמן באדיבות המנהלת )
שחקניות אליצור רמלה חוגגות (צילום: טים נודלמן באדיבות המנהלת )

המחזור התשיעי של ליגת הנשים בכדורסל המשיך הערב (שני), כאשר מכבי בנות אשדוד ניצחה 69:72 את מכבי חיפה, בנות פתח תקווה ניצחה 74:79 את מכבי כרמיאל, מכבי רמת גן רשמה 62:71 על הפועל לב ירושלים ונותרה מושלמת, אליצור רמלה ניצחה 77:87 להפועל ראשון לציון ואליצור חולון גברה 67:78 על הפועל באר שבע.

מכבי חיפה – מכבי בנות אשדוד 72:69

הרבע הראשו ןהסתיים בתוצאה נמוכה של 8:15 לאשדוד, שני הרבעים הבאים היו יותר משוחררים והתקפיים, 16:20 ו-17:21 לחניכות של שירה העליון שכבר הובילו ב-20 הפרש. רבע רביעי התקפי מעולה של החיפאיות ל-13:28 ותשע שניות לסיום, התוצאה עמדה על שוויון, 69:69, אך שלוש זריקות עונשין מדויוקת לאשדוד הכריעו את ההתמודדות.

מלשקה הצטיינה וקלעה 27 נקודות, וואטס סיימה עם 14 נקודות, דור סער שיחקה בכל מהשחק וסיימה עם 11 נקודות ו-12 אסיסטים, קארי הוסיפה תשע נקודות ו-13 ריבאונדים, זילברשלג 6 נק’ ו-7 ריב’ ויובנוביץ’ 5 נק’.

בצד השני, היגינס הובילה עם 24 נק’ ו-12 ריב’, סלרס 17 נק’ ו-6 ריב’, כיוף 10 נק’ ו-6 אסיסטים, פרסלי סיימה עם 8 נק’ ו-8 ריב’ והלוי 8 נק’.

בנות פתח תקווה – מכבי כרמיאל 74:79

משחק צמוד עד 1:04 לסיום, שם היה נקודה יתרון בלבד למארחות, 71:72. רבע האחרון נפלא של המקומיות הסתיים ב-9:24, כאשר הניסיון של פתח תקווה בא לידי ביטוי עם 8 איבודים לעומת 19 של האורחת, 13 חטיפות לעומת 5 והעולה החדשה מהצפון רושמת הפסד חמישי, המארחת עם ניצחון שלישי.

טיילור הובילה את פ”ת עם 27 נקודות, ווין פואלרד הוסיפה 21 נקודות ו-11 ריב’, קובסביץ’ 13 נק’, דיין תרמה 12 נק’ וקסטן 4 נק’. בצד השני, עמאר קלעה 20 נק’, גומז 16 נק’, הירן 14 נק’, ג’נקינס 13 נק’, לביא 9 נק’ וטוויטו 2 נק’.

הפועל לב ירושלים – מכבי עירוני רמת גן 71:62

האורחת, עם ההתקפה הטובה בליגה, הציגה את יכולתה מהעונה רק ברבע הרביעי, בו ניצחה 15:23, כאשר בסה”כ 42 אחוזים מהשדה לעומת 31 לירושלים. רמת גן ממשיכה להוביל ללא עוררין את הליגה ונותרה במאזן מושלם, ירושלים עם הפסד חמישי.

ויויאנס הובילה את רמת גן עם 15 נק’, תירוש הוסיפה 15 משלה גם כן, תומס קלעה 12, חתוקאי 10 נק’, אייזנר תרמה 9, סטאוטמן 6 נק’ וגורסיץ’ קלעה 4 נק’. בירושלים, ליטלטון תרמה 19 נק’, ווילקינסון 14 נק’, פוקס רובטין הוסיפה 7 נק’, מישר 6 נק’ ולזיץ’ 4 נק’.

הפועל ראשון לציון – אליצור רמלה 87:77

טל נתן השיג ניצחון רביעי בכל המסגרות מאז מונה למאמן, כשהקבוצה נראית אחרת מתחילת העונה והתוצאות בהתאם. רמלה רצה בפתיחה ל-0:7 והובילה לאורך כל המשחק, כשעם הגנה חזקה והתקפה מדויקת, עלתה ליתרון משמעותי בירידה להפסקה, 34:50. שני הרבעים הבאים היו ניסיונות של המארחת לחזור, אך ללא הצלחה.

עדן רוטברג בפעולת הגנה (צילום: טים נודלמן באדיבות המנהלת )עדן רוטברג בפעולת הגנה (צילום: טים נודלמן באדיבות המנהלת )

אצל המנצחות, נלסון הובילה עם 23 נקודות, רוטברג הוסיפה 18 נק’, גבירנטס תרמה 20, האריגן קלעה 9, רווח קלעה 6 וביתן קלעה 2 נק’. אצל ראשון לציון, בולדירבה הובילה עם 22 נק’, ציפל הוסיפה 21, יינג קלעה 16, יצחקי 9 נק’, בוגיצ’ביץ 5 נק’ וקריסטין לין הוסיפה 4.


אליצור חולון – הפועל באר שבע 67:78

העולה החדשה מהדרום נמצאת עמוק בתחתית עם ניצחון בודד. במשחק שהתרחש אתמול, החניכות של לימור פלג הצליחו ברבע האחרון לשחק הגנה חזקה ולוחצת, ששמרה את הדרומיות עם שמונה נקודות לעומת 17. ניצחון חמישי לחולון שמתמקמת בחלק העליון של הטבלה.

אצל המנצחת, שיי קליי הובילה עם 27 נקודות, אליסה ברון תרמה 13, שקיילה ג’וזף הוסיפה 12 נק’, כמו גם מעיין כהן. איילה אורן קלעה 10 נק’. בצד המפסיד, אופק טלקר קלעה 17 נק’, אבינה ווסטברוק קלעה 16, דסטני הארדן הוסיפה 14, טטיאנה יורקביצ’וס הוסיפה 8 נק’, גלי קונטס תרמה 7 וניקה באריץ קלעה 5 נק’.
ניצחון 5 לחולון שמתמקמת בחלק העליון של הטבלה. 
 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */