רמת גן אלופת הסיבוב הראשון, ניצחון גם לרמלה

המחזור התשיעי של ליגת הנשים בכדורסל המשיך הערב (שני), כאשר מכבי בנות אשדוד ניצחה 69:72 את מכבי חיפה, בנות פתח תקווה ניצחה 74:79 את מכבי כרמיאל, מכבי רמת גן רשמה 62:71 על הפועל לב ירושלים ונותרה מושלמת, אליצור רמלה ניצחה 77:87 להפועל ראשון לציון ואליצור חולון גברה 67:78 על הפועל באר שבע.

מכבי חיפה – מכבי בנות אשדוד 72:69

הרבע הראשו ןהסתיים בתוצאה נמוכה של 8:15 לאשדוד, שני הרבעים הבאים היו יותר משוחררים והתקפיים, 16:20 ו-17:21 לחניכות של שירה העליון שכבר הובילו ב-20 הפרש. רבע רביעי התקפי מעולה של החיפאיות ל-13:28 ותשע שניות לסיום, התוצאה עמדה על שוויון, 69:69, אך שלוש זריקות עונשין מדויוקת לאשדוד הכריעו את ההתמודדות.

מלשקה הצטיינה וקלעה 27 נקודות, וואטס סיימה עם 14 נקודות, דור סער שיחקה בכל מהשחק וסיימה עם 11 נקודות ו-12 אסיסטים, קארי הוסיפה תשע נקודות ו-13 ריבאונדים, זילברשלג 6 נק’ ו-7 ריב’ ויובנוביץ’ 5 נק’.

בצד השני, היגינס הובילה עם 24 נק’ ו-12 ריב’, סלרס 17 נק’ ו-6 ריב’, כיוף 10 נק’ ו-6 אסיסטים, פרסלי סיימה עם 8 נק’ ו-8 ריב’ והלוי 8 נק’.

בנות פתח תקווה – מכבי כרמיאל 74:79

משחק צמוד עד 1:04 לסיום, שם היה נקודה יתרון בלבד למארחות, 71:72. רבע האחרון נפלא של המקומיות הסתיים ב-9:24, כאשר הניסיון של פתח תקווה בא לידי ביטוי עם 8 איבודים לעומת 19 של האורחת, 13 חטיפות לעומת 5 והעולה החדשה מהצפון רושמת הפסד חמישי, המארחת עם ניצחון שלישי.

טיילור הובילה את פ”ת עם 27 נקודות, ווין פואלרד הוסיפה 21 נקודות ו-11 ריב’, קובסביץ’ 13 נק’, דיין תרמה 12 נק’ וקסטן 4 נק’. בצד השני, עמאר קלעה 20 נק’, גומז 16 נק’, הירן 14 נק’, ג’נקינס 13 נק’, לביא 9 נק’ וטוויטו 2 נק’.

הפועל לב ירושלים – מכבי עירוני רמת גן 71:62

האורחת, עם ההתקפה הטובה בליגה, הציגה את יכולתה מהעונה רק ברבע הרביעי, בו ניצחה 15:23, כאשר בסה”כ 42 אחוזים מהשדה לעומת 31 לירושלים. רמת גן ממשיכה להוביל ללא עוררין את הליגה ונותרה במאזן מושלם, ירושלים עם הפסד חמישי.

ויויאנס הובילה את רמת גן עם 15 נק’, תירוש הוסיפה 15 משלה גם כן, תומס קלעה 12, חתוקאי 10 נק’, אייזנר תרמה 9, סטאוטמן 6 נק’ וגורסיץ’ קלעה 4 נק’. בירושלים, ליטלטון תרמה 19 נק’, ווילקינסון 14 נק’, פוקס רובטין הוסיפה 7 נק’, מישר 6 נק’ ולזיץ’ 4 נק’.

הפועל ראשון לציון – אליצור רמלה 87:77

טל נתן השיג ניצחון רביעי בכל המסגרות מאז מונה למאמן, כשהקבוצה נראית אחרת מתחילת העונה והתוצאות בהתאם. רמלה רצה בפתיחה ל-0:7 והובילה לאורך כל המשחק, כשעם הגנה חזקה והתקפה מדויקת, עלתה ליתרון משמעותי בירידה להפסקה, 34:50. שני הרבעים הבאים היו ניסיונות של המארחת לחזור, אך ללא הצלחה.

עדן רוטברג בפעולת הגנה (צילום: טים נודלמן באדיבות המנהלת )

אצל המנצחות, נלסון הובילה עם 23 נקודות, רוטברג הוסיפה 18 נק’, גבירנטס תרמה 20, האריגן קלעה 9, רווח קלעה 6 וביתן קלעה 2 נק’. אצל ראשון לציון, בולדירבה הובילה עם 22 נק’, ציפל הוסיפה 21, יינג קלעה 16, יצחקי 9 נק’, בוגיצ’ביץ 5 נק’ וקריסטין לין הוסיפה 4.



אליצור חולון – הפועל באר שבע 67:78

העולה החדשה מהדרום נמצאת עמוק בתחתית עם ניצחון בודד. במשחק שהתרחש אתמול, החניכות של לימור פלג הצליחו ברבע האחרון לשחק הגנה חזקה ולוחצת, ששמרה את הדרומיות עם שמונה נקודות לעומת 17. ניצחון חמישי לחולון שמתמקמת בחלק העליון של הטבלה.

אצל המנצחת, שיי קליי הובילה עם 27 נקודות, אליסה ברון תרמה 13, שקיילה ג’וזף הוסיפה 12 נק’, כמו גם מעיין כהן. איילה אורן קלעה 10 נק’. בצד המפסיד, אופק טלקר קלעה 17 נק’, אבינה ווסטברוק קלעה 16, דסטני הארדן הוסיפה 14, טטיאנה יורקביצ’וס הוסיפה 8 נק’, גלי קונטס תרמה 7 וניקה באריץ קלעה 5 נק’.

ניצחון 5 לחולון שמתמקמת בחלק העליון של הטבלה.

