מסיים חוזה ומחזיק בהצעות: עתידו של סוארס

עתידו של לואיס סוארס חוזר שוב למרכז הבמה. אחרי שזכה באליפות ה-MLS בסוף השבוע האחרון, המשך דרכו של האורוגוואי באינטר מיאמי תלוי על חוט דק. מגוון אפשרויות על הפרק: מהארכת חוזה לשנה נוספת, עם כמה הסתייגויות, דרך חזרה שנייה לנאסיונל, מועדון חייו, ועד לשקילת פרישה. החלוץ הרוויח את הזכות להחליט, ואלו ימים מתוחים.

זו החלטה שנשקלת היטב, משום שכל הצעה דורשת ניתוח. קודם כל, יש את הצעתה של אינטר מיאמי עצמה. המועדון, שנמצא במצב כלכלי רגיש (הם עדיין צריכים לשלם את 15 מיליון האירו עבור רודריגו דה פול לאתלטיקו מדריד, בין היתר) הגיש לו את הצעת החידוש הראשונה. הצעה זו אינה דומה בכלל למה שיש לו עכשיו. להיפך: אם יישאר, הדבר ילווה בירידה משמעותית בשכרו.

“הוא אגדה של הכדורגל. הוא יצטרך לקבל החלטה כשהעונה תסתיים. הוא ראוי לעזוב בצורה מכובדת, עם פרידה ראויה. מבחינת המועדון, אם לואיס יחליט להישאר עוד שנה, נשמח בשבילו, אני הייתי שמח לראות אותו כאן. ברור שאחר כך הדיונים יעסקו בפרטים הכספיים. ההחלטה בידיו”, אמר חורחה מאס, נשיא המועדון.

מסי ובעלי מיאמי (צילום מסך)

יתרון נוסף לטובתו הוא שאפתנות ההנהלה, שרוצה, אחרי שכבשה את ארצות הברית, לעשות זאת גם בזירה הבין-לאומית עם ליגת האלופות של קונקאק”ף. עם זאת, תפקידו יקטן לתפקיד משני, דבר שבא לידי ביטוי בסיום העונה, כאשר לא שיחק אפילו דקה בגמר מול ונקובר. בנוסף, המועדון כבר מתכנן את העונה הבאה, כשברשימת המועמדים לחיזוק ההתקפה של חאבייר מסצ'ראנו נמצא החלוץ הגרמני טימו ורנר, שכבר מתקיימים מגעים עם נציגיו. במקביל, חזרה לאורוגוואי גם היא נשקלת, משום שנאסיונל רוצה עוד ריקוד אחרון עם הבן האובד.

זו אפשרות שהולכת ומתממשת בשבועות האחרונים. היו מגעים בין הצדדים בימים האחרונים, אפילו לפני הגמר בסוף השבוע. מצפים אף לשיחת טלפון רשמית מג'אדסון ויירה, מאמן נאסיונל, שיציג לו פרויקט שבו יהיה דמות מרכזית. בגיל 39, אל פיסטולרו רוצה לפרוש על הדשא, לא על הספסל.

נאסיונל מציעה לו את כל זה ואף יותר: בית שבו יוכל לשחק את משחקיו האחרונים ברמה הגבוהה ביותר, להילחם על גביע ליברטדורס, על אליפות אורוגוואי, ולשחק לצד קואטס ולודיירו, חברים קרובים של החלוץ. כלומר, יש הבנה, אך אין החלטה סופית. הכדור כעת במגרש של לואיסיטו.