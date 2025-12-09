יום שלישי, 09.12.2025 שעה 08:41
4020-4716ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2716-1915אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1917-1815אלצ'ה9
1919-1815סלטה ויגו10
1815-1315אלאבס11
1716-1315ראיו וייקאנו12
1724-2015סביליה13
1622-1915ריאל סוסיאדד14
1518-1415אוססונה15
1523-1415ולנסיה16
1422-1515מיורקה17
1229-1315ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
928-1615לבאנטה20

אמבפה שבר את האצבע, האוסן וקמאבינגה בספק

לפני סיטי: כוכב ריאל נפצע בקמיצה בידו השמאלית וישחק עם כאבים, הבלם והקשר "כמעט בחוץ" ורודיגר סיים את האימון עם אי נוחות, אך לא בסכנת היעדרות

קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

לקיליאן אמבפה יש שבר בקמיצה של יד שמאל. זה קרה במהלך המשחק מול סלטה ויגו, אחרי נחיתה רעה. הוא שיחק עם הרבה כאבים, משהו דומה למה שיקרה גם מחר. הוא לא ייעדר מהמפגש מול מנצ’סטר סיטי, אבל הוא ייאלץ להתמודד עם אי נוחות משמעותית והחליט לשחק כך. דין האוסן כמעט בוודאות בחוץ, בעוד שלאדוארדו קמאבינגה יש סיכוי, אבל הוא קלוש, מספרים ב’אס’.

אם זה לא מספיק: אנטוניו רודיגר, פדריקו ואלוורדה וג'וד בלינגהאם סיימו עם עומסים שריריים, קלים מאוד, אבל מורגשים. זו המציאות יממה לפני אירוח פפ גווארדיולה וקבוצתו. הפציעה של אמבפה אירעה במחצית הראשונה מול סלטה ויגו. נחיתה רעה, קול "פצפוץ" וכאב חד. הצוות הרפואי טיפל בו הכי טוב שהיה יכול, והוא שיחק את כל המחצית השנייה תחת אי נוחות (עם חבישה יוצאת דופן על האזור הפגוע).

זה הגביל אותו באופן בלתי נמנע: החל מהפחד ממגע ועד הקושי להתרכז תחת כאב מתמשך ביד. היום האזור נבדק, והתוצאה ברורה: הקמיצה שלו שבורה. בעקבות זאת, הכוכב שוחח עם הצוות וקיבל החלטה: לשחק כך מול מנצ'סטר סיטי. הוא יהיה זמין עם חבישה ומעט תרופות.

קיליאן אמבפה מאוכזב (IMAGO)קיליאן אמבפה מאוכזב (IMAGO)

המועדון עדיין משאיר פתח זעיר של תקווה לגבי האוסן, אבל זה יותר תקווה לנס מאשר משהו ריאלי. הוא שוב לא דרך על הדשא, לא נגע בכדור כבר 15 יום, והוא כמעט בוודאות מחוץ למשחק. אפילו אם ביום רביעי לא ירגיש כאב בברך, זה משחק קריטי מדי כדי לעלות ללא כושר משחק. הסיכויים שלו כמעט אפסיים.

לקמאבינגה סיכוי טוב יותר מהבלם. הוא נפצע בסן מאמס: נקע קל בקרסול שמאל. אף שהבדיקות אישרו שהפציעה באמת קלה, ההחלמה שלו נתקעה. בשבת התאמן כרגיל, אבל ביום ראשון הרגיש לא טוב, לא התחמם לפני המשחק ולא במהלכו. אמש ירד לדשא עם חבישה עבה על הקרסול, רץ ובעט בכדור. אבל הסיכוי שיהיה כשיר נמוך מאוד. יש לו סיכוי טוב יותר מהאוסן, אך רק כדי להיכלל בסגל, לא כדי לפתוח.

אדוארדו קמאבינגה מאוכזב (רדאד גאדוארדו קמאבינגה מאוכזב (רדאד ג'בארה)

והדוח הרפואי לא מסתיים כאן: רודיגר, ואלוורדה ובלינגהאם סיימו עם אי נוחות פיזית קלה. לא משהו חמור, אבל כשסיטי כל כך קרובה… כל סימן קטן מדאיג. במועדון מבטיחים ששלושתם יהיו זמינים. בלינגהאם סיים הכי עייף, והוא גם השחקן שהכי אי אפשר לוותר עליו. בלי אדר מיליטאו (שבחוץ לארבעה חודשים), הוא חייב לפתוח. הוא זה שצריך להיות שוב "האנטי הולאנד".

