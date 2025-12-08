יום שני, 08.12.2025 שעה 23:13
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
17685-8209מכבי רחובות
17686-8199הפועל אילת
17792-88810עירוני נהריה
16732-7439מ.כ. עוטף דרום
15742-8459מכבי אשדוד
14760-7609אליצור אשקלון
14890-88310אליצור יבנה
14688-6749הפועל חיפה
14880-85610הפועל מגדל העמק
14885-83010אליצור שומרון
13645-6799א.ס. רמה"ש
13787-7609מכבי קריית גת
13856-79210מכבי פ"ת
10800-7249מכבי חיפה
9815-6949מ.ס צפת
9725-6018מכבי מעלה אדומים

מכוונת גבוה: הפועל חיפה החתימה את קווין אלן

אחרי הפציעה של ג'וניוויוס סמית', שחתם רק לפני חודש, הקבוצה מהליגה הלאומית לא חיכתה והשיגה רכש מעניין. השחקן יגיע מבריטניה ויצטרף מחר לאימון

|
כדור כדורסל (רועי כפיר)
כדור כדורסל (רועי כפיר)

הפועל חיפה הגיבה מהר לפציעה של ג'וניוויוס סמית' והחתימה כבר היום (שני) את הסנטר קווין אלן. השחקן (31, 2.11 מ’) מגיע לישראל מקבוצת קלדוניה גלאדיטורס מהסופר ליג בבריטניה, במדיה הוא קלע 18 נקודות ולקח 7.5 ריבאונדים, בממוצע למשחק, והיה לקלע השני הכי טוב בליגה.

כזכור, חיפה החתימה את סמית' לחודש, כמחליף זמני לווסלי האריס הפצוע, אך סמית' נפצע אתמול באימון בגיד אכילס וייעדר כשמונה שבועות, מה שסיים למעשה את דרכו בקבוצה. בחיפה הגיבו מהר ומצאו מחליף כבר היום. לפני כן הוא שיחק במקסיקו, ונצואלה, אורוגוואי, ספרד ורומניה.

המועדון עושה את מרב המאמצים לרשום את השחקן למשחק נגד צפת, כשהוא בדרכו לארץ ברגעים האלו ויצטרף מחר לאימון הקבוצה. בחיפה ציינו שההחתמה בוצעה בשיתוף פעולה מלא עם דניאל חזן, זאת על רקע השמועות על פיצוץ בינו לבין הנהלת הקבוצה. 

מאמן הקבוצה, רובן נייברגר: “לאחר המקרה המצער עם ג’ו סמית’, החלטנו להגיב מהר ומצאנו שחקן שהיה פנוי ומתאים לצרכים שלנו. אנחנו שמחים על הצטרפותו, מקווים שיצליח להתחבר מהר לקבוצה, ושיוכל לעזור לנו להשיג את המטרות והיעדים. אלן שחקן גבוה, בעל יכולות טובות בצבע, יכולת מסירה טובה ויכולת לעשות נקודות. נוסף על כך הוא שחקן שעושה עבודה טובה בריבאונדים בשני צידי המגרש”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */