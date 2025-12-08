מכוונת גבוה: הפועל חיפה החתימה את קווין אלן

הפועל חיפה הגיבה מהר לפציעה של ג'וניוויוס סמית' והחתימה כבר היום (שני) את הסנטר קווין אלן. השחקן (31, 2.11 מ’) מגיע לישראל מקבוצת קלדוניה גלאדיטורס מהסופר ליג בבריטניה, במדיה הוא קלע 18 נקודות ולקח 7.5 ריבאונדים, בממוצע למשחק, והיה לקלע השני הכי טוב בליגה.

כזכור, חיפה החתימה את סמית' לחודש, כמחליף זמני לווסלי האריס הפצוע, אך סמית' נפצע אתמול באימון בגיד אכילס וייעדר כשמונה שבועות, מה שסיים למעשה את דרכו בקבוצה. בחיפה הגיבו מהר ומצאו מחליף כבר היום. לפני כן הוא שיחק במקסיקו, ונצואלה, אורוגוואי, ספרד ורומניה.

המועדון עושה את מרב המאמצים לרשום את השחקן למשחק נגד צפת, כשהוא בדרכו לארץ ברגעים האלו ויצטרף מחר לאימון הקבוצה. בחיפה ציינו שההחתמה בוצעה בשיתוף פעולה מלא עם דניאל חזן, זאת על רקע השמועות על פיצוץ בינו לבין הנהלת הקבוצה.

מאמן הקבוצה, רובן נייברגר: “לאחר המקרה המצער עם ג’ו סמית’, החלטנו להגיב מהר ומצאנו שחקן שהיה פנוי ומתאים לצרכים שלנו. אנחנו שמחים על הצטרפותו, מקווים שיצליח להתחבר מהר לקבוצה, ושיוכל לעזור לנו להשיג את המטרות והיעדים. אלן שחקן גבוה, בעל יכולות טובות בצבע, יכולת מסירה טובה ויכולת לעשות נקודות. נוסף על כך הוא שחקן שעושה עבודה טובה בריבאונדים בשני צידי המגרש”.