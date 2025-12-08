"אצילי? אני מחליט מי משחק, אף אחד לא חסין"

בית”ר ירושלים סיימה הערב (שני) ב-1:1 עם הפועל ירושלים בדרבי, לאחר שחזרה מפיגור בזכות פנדל מוצלח של ירדן שועה, והצליחה בכך לעלות למקום השני בטבלה, אם כי אין ספק שהתוצאה מאכזבת מאוד את הצהובים-שחורים לאור מיקומה של היריבה בטבלה.

המאמן ברק יצחקי אמר לאחר המשחק: “היה ברור שלא יהיה קל, אני מכיר את המאבקים נגד הפועל ירושלים. ראינו את המשחקים הקודמים שלה, קבוצה שהיא מסוכנת נגד קבוצות שמשחקות פתוח נגדה, ידענו שהם ישחקו על מעברים. בחלק מהמקרים גם בחצי השני וגם בראשון היו כדורים ארוכים שיצרו חצאי מצבים מבחינתם. שלטנו במשחק, אבל לא הצלחנו להבקיע יותר מפעם אחת".

"אני שמח שהתרגלתם לראות תצוגות טובות מאיתנו, אי אפשר לייצר את זה כל משחק, הלוואי והיה אפשר, כל מאמן היה רוצה, התכוננו למשחק שהוא קשה ויצאנו עם נקודה ואני מאוד מאוכזב, אבל מסתכלים קדימה. יש שתי קבוצות והיריבה נתנה משחק טוב, נתנה מעברים, לא מצאנו פתרונות וחבל", הוסיף.

ברק יצחקי (חג'אג' רחאל)

"צריך לדעת לנצח משחקים כאלה 0:1 לפעמים, אבל גם לא להפסיד אותם. הצלחנו לא להפסיד. היינו גם קרובים לנצח, ראיתי את הנתונים אחרי המשחק והנתונים זה לא הכל, זו קבוצה יוזמת, קבוצה שמחזיקה בכדור, והגענו למצבים כדי להבקיע, גם בחצי הראשון וגם בשני. זה לא היה משחק משעמם בלי מצבים, יצרנו מצבים, הצלחנו להבקיע רק גול אחד בפנדל ומסתכלים קדימה", הוסיף.

שחקני בית"ר ירושלים מאוכזבים (רדאד ג'בארה)

על החילוף של עומר אצילי, שלא אהב זאת: "יש משחקים כאלה, זה לא עניין של אוהב את החילוף ומי לא, בסוף, אני מחליט מי משחק מי נכנס ומי יוצא, ראיתי לנכון לעשות את החילוף, אין מה לעשות דרמה, אף אחד לא חסין, לא עומר אצילי, לא שועה, לא מיכה, לא אף אחד, רוצים להצליח ביחד. יש שחקנים עם ימים פחות טובים, צריך לחשוב על הקבוצה ולא רק על עצמכם ואני שמח שהשחקנים עושים זאת בצורה טובה".

עומר אצילי מוחלף (רדאד ג'בארה)

ירדן שועה דיבר גם הוא: “אני חושב שהיה לנו מאוד קשה, התרחקנו ממה שאנחנו צריכים לעשות, אבל אני שמח שהבאנו נקודה הביתה. לא חושב שהדיבורים חלחלו, אנחנו עובדים קשה להביא תוצאות ושום דבר לא בא בקלות, בטוח שנשפר את מה שצריך כבר במשחק הבא”.

עוד אמר: “צריך לנצח גם משחקים כאלה כדי להיות למעלה, אבל אני בטוח שנעשה את הדברים האלה כמו שעשינו בעבר, בטוח שעוד נביא ניצחונות רבים. מה לא עבד? אני לא חושב שלא עבד משהו, סתם נגררנו לשחק מהר וכל הדברים האלה, שאנחנו פחות התרכזנו במה שאנחנו רגילים. הדיבורים על אליפות זה לא מעסיק אותנו, עובדים ממשחק למשחק”.