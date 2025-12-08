אלעד בראון: אנחנו נהיה למעלה עד סוף העונה

משחק העונה בליגה הלאומית שוחק היום (שני) ובו בסופו של דבר מכבי הרצליה גברה 1:3 על מכבי פתח תקווה בסיומו של משחק נפלא. בכך, החבורה מהשרון שלחה הצהרת כוונות שהיא מועמדת רצינית לעלות לליגת העל, והיא השוותה את מאזן הנקודות שלה לזה של המלאבסים עם ניצחון מרשים במיוחד.

מאמן המנצחת, אלעד בראון, אמר בסיום: “שמח מאוד וגאה בשחקנים אחרי המשחק הזה, השחקנים עמדו נכון על המגרש מול קבוצה טובה מאוד, הם עשו בדיוק מה שעבדנו עליו באימונים ומה שרצינו לעשות ואין מאושר ממני מזה. הליגה עוד ארוכה, אבל אנחנו שמה למעלה ואנחנו נהיה שמה עד הסוף”.

עוד אמר: “אנחנו קבוצה טובה בליגה הלאומית, לאף קבוצה לא קל לבוא לשחק נגדנו ואנחנו שואפים הכי גבוה שיש. אמרתי לשחקנים מתחילת העונה שאם הם יתנו כל מה שהם יכולים לתת ושאני יודע שהם יכולים לתת, אז העונה הזו תלך לכיוון שאנחנו רוצים ומקווה שימשיך”.

שחקני מכבי הרצליה חוגגים (שחר גרוס)

מנגד, מאמן המפסידה, נועם שוהם, אמר: “קודם כל כל הכבוד למכבי הרצליה שניצחו את המשחק, לדעתי אנחנו לא היינו מספיק טובים, גם לא מספיק אגרסיביים ולא חילצנו מספיק, וגם בהתקפה היינו שבלונים ואיטיים. כל מה שעבדנו עליו השבוע לא עבד כי שחקנים איבדו את המיקום שלהם על המגרש תוך כדי המשחק, איפה שהם צריכים ללכת במשחק, ונבין מה קרה במשחק הזה ויכול להיות שיש שחקנים טיפה עייפים או שבעים, אז יש לנו גם שחקנים על הספסל שיכולים לעלות ולעשות את העבודה”.

עוד אמר: “עם כל הכבוד לראשל”צ במחזור הבא, שהם באמת קבוצה טובה שמשחקת כדורגל מצוין, דווקא הפסדנו נקודות העונה בעיקר נגד קבוצות שמשחקות מבוקר וסגור, וזה דברים שאנחנו מתקשים בהם, אם לא נותנים גול ראשון ושני מהר, אז אנחנו נכנסים לאיזשהו משהו שהוא לא נכון מבחינתנו על המגרש, שחקנים מתבלבלים ומאבדים את המיקום על המגרש ובהתקפה, אז צריך ללמוד לתקן למשחק הבא”.