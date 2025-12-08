יום שני, 08.12.2025 שעה 19:48
יום ראשון גשום במחוז שפלה בנערים ב'

18 שערים נפלו בשלושת ההתמודדויות שנערכו. בית"ר מעלה אדומים שיפרה עמדות בפסגה, חוף אשקלון קטעה רצף הפסדים ואבו גוש/מבשרת ציון שמרה על הבית

שחקן גן יבנה בדרך לשער חוף אשקלון (צילום אלכס art sport)
שחקן גן יבנה בדרך לשער חוף אשקלון (צילום אלכס art sport)

יום של כדורגל היה במסגרת המחזור התשיעי במחוז שפלה של שנתון נערים ב', שעתיד להינעל ביום רביעי הקרוב במשחק בין קבוצת המשנה של מכבי יבנה למכבי אשקלון צפון. 18 משחקים הובקעו בשלושה משחקים בין קבוצות "צו פיוס" שונות, כשגולת הכותרת - בית"ר מעלה אדומים חזק בפסגת הטבלה עם יתרון של חמש נקודות על פני עירוני מודיעין, וביתרון של שש נקודות ומשחק עודף על פני מכבי עירוני אשדוד ובית"ר ירושלים. 

בית"ר מעלה אדומים - הפועל אשדוד 1:6

המוליכה מעוטף ירושלים לא התקשתה במשחק מול הקבוצה מעיר הנמל הדרומית כשהיא השיגה בניצחון גדול לאחר שהוליכה 0:2 בתום המחצית הראשונה. הראל אברג'ל, מלך שערי הקבוצה, להט עם שלושער (22, 60, 65). ליאם כהן (40), אוראל אלסה (45) וזיו כהן (80) השתתפו גם הם בחגיגת השערים. עידן כהן האורח צימק בדקה ה-52. 

מעלה אדומים נערים במעלה אדומים נערים ב' (צילום מטעם הקבוצה)

הפועל אבו גוש/מבשרת ציון - עירוני אשקלון 1:4

ניצחון ליגה שני ברציפות לקבוצה המארחת ממרכז הטבלה, הפעם 1:4 על הקבוצה הדרומית, שמוצאת את עצמה בחלק התחתון של הטבלה. אורי חלפון (5) ועדי שחר (23) העלו את אבו גוש/מבשרת ליתרון 0:2 בשלב מוקדם, במחצית השניה שערים שכבשו אורי גאיליס (66) וזוהר גרינשפן (71) הכפילו את יתרון המארחת ל-0:4. שער שכבש ג'יהסי אורחי (79) האורח קבע את תוצאת המשחק.

מכבי גן יבנה - מ.כ חוף אשקלון 3:3

קבוצת מרכז הטבלה של מכבי גן יבנה חזרה פעמיים מפיגור, במשחק שבו הייתה עדיפה בדקות רבות ושילמה מחיר יקר על חוסר ריכוז בכמה התקפות שיזמה. מנגד, חוף אשקלון קטעה רצף הפסדים וזכתה בנקודת ליגה רביעית.

גן יבנה חוף אשקלון (צילום אלכס art sport)גן יבנה חוף אשקלון (צילום אלכס art sport)
שחקן גן יבנה עולה לכדור גובה (צילום אלכס art sport)שחקן גן יבנה עולה לכדור גובה (צילום אלכס art sport)

האורחת פתחה את המחצית הראשונה בצורה מצוינת, שערים שכבשו אורי פרץ (6) ושליו פרטוק (8) העניקו לה יתרון 0:2 בשלב מוקדם, אך צמד שערים שכבש אביתר חזוט (21,26) מחקו את היתרון. שער שכבש מלאכי אליהו (35) העלה את חוף אשקלון ליתרון 2:3, שהחזיק מעמד עד לדקה ה-58 בה יובל אבקסיס כבש שער שוויון 3:3.

