יום שני, 08.12.2025 שעה 19:58
כדורגל ישראלי  >> ליגת ילדים ב' שרון
לוח תוצאות

עם 2:3: ניצחון ראשון למכבי עתלית בילדים ב'

אחרי חמישה הפסדים ב-5 משחקים בליגת שרון, הצפוניים גברו בביתם על הוד השרון. המאמן עידן גולדבאום: "זה עוד שלב במסע, יש עוד הרבה עבודה לפנינו"

|
שחקני עתלית חוגגים (מטעם הקבוצה)
שחקני עתלית חוגגים (מטעם הקבוצה)

במחלקת הנוער המתפתחת של מכבי עתלית הוחלט בקיץ האחרון לרשום את קבוצת ילדים ב' של המועדון בליגת שרון, אחרי עונות מוצלחות בליגות חוף, זאת לאחר ויתורה של הפועל הרצליה על מקומה בליגה. הקבוצה הצפונית, שמודרכת על ידי עידן גולדבאום - הבעלים של המועדון, יחד עם אשר בוהדנה, יצאה לדרך בידיעה שצפויים לה אתגרים משמעותיים הרבה יותר מאשר בעונות קודמות. ואכן, בחמשת המחזורים הראשונים מצאה את עצמה הקבוצה בצד המפסיד, למרות שבכמה מהם צעדה ביתרון.

בסופ"ש האחרון בקבוצת ילדים ב' של מכבי עתלית טעמו לראשונה את טעמו של ניצחון, זאת לאחר שקבוצת ה"צו פיוס" הצפונית גברה בביתה 2:3 על הפועל הוד השרון, שהתייצבה למשחק עם מאזן של שלושה ניצחונות ושני הפסדים. צמד שערים שכבש ליעד אלון (18, 30) העניק לעתלית יתרון 0:1 בשלב מוקדם. המחצית השנייה נפתחה עם שער מצידה של הוד השרון, אך בדקה ה-70 יואב כהן כבש שער, שהגדיל את יתרונה של עתלית ל-1:3. כחמש דקות לסיום המשחק האורחת כבשה שערה מצמק והפעילה לחץ בדקות שנותרו כדי למחוק את יתרון המארחת, אך זו עמדה באתגר וחגגה בסיום ניצחון 2:3. 

היציע בעתלית (מטעם הקבוצה)היציע בעתלית (מטעם הקבוצה)

עידן גולדבאום אמר בסיום: "המשחק הזה היווה עוד שלב במסע שאנחנו עוברים כקבוצה. למרות שלא הכל הלך חלק, ראינו על המגרש אופי, מחויבות ורגעים טובים שמראים שאנחנו בכיוון הנכון. הדרך שלנו השנה היא לא רק תוצאות היא בנייה של קבוצה חזקה, מחוברת, עם זהות ברורה, מחויבות, ועבודה יומיומית באימונים ובמשחקים”.

שחקניי עתלית חוגגים (מטעם הקבוצה)שחקניי עתלית חוגגים (מטעם הקבוצה)

המאמן התייחס גם למטרות להמשך: “אנחנו מציבים לעצמנו מטרות ברורות לעונה להשתפר בכל משחק, לגדול כקבוצה, לחזק את הביטחון ואת החיבור וכמובן להתמודד על כל מטרה ספורטיבית שנמצאת לפנינו. אנחנו צוות שמאמין בתהליך, ומי שנמצא איתנו יודע לא נוותר, לא נשבר ונגיע לשם ביחד. יש עוד הרבה עבודה לפנינו, אבל הדרך הזו נבנית צעד אחרי צעד ואנחנו לגמרי מאמינים בה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */