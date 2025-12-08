עם 2:3: ניצחון ראשון למכבי עתלית בילדים ב'

במחלקת הנוער המתפתחת של מכבי עתלית הוחלט בקיץ האחרון לרשום את קבוצת ילדים ב' של המועדון בליגת שרון, אחרי עונות מוצלחות בליגות חוף, זאת לאחר ויתורה של הפועל הרצליה על מקומה בליגה. הקבוצה הצפונית, שמודרכת על ידי עידן גולדבאום - הבעלים של המועדון, יחד עם אשר בוהדנה, יצאה לדרך בידיעה שצפויים לה אתגרים משמעותיים הרבה יותר מאשר בעונות קודמות. ואכן, בחמשת המחזורים הראשונים מצאה את עצמה הקבוצה בצד המפסיד, למרות שבכמה מהם צעדה ביתרון.



בסופ"ש האחרון בקבוצת ילדים ב' של מכבי עתלית טעמו לראשונה את טעמו של ניצחון, זאת לאחר שקבוצת ה"צו פיוס" הצפונית גברה בביתה 2:3 על הפועל הוד השרון, שהתייצבה למשחק עם מאזן של שלושה ניצחונות ושני הפסדים. צמד שערים שכבש ליעד אלון (18, 30) העניק לעתלית יתרון 0:1 בשלב מוקדם. המחצית השנייה נפתחה עם שער מצידה של הוד השרון, אך בדקה ה-70 יואב כהן כבש שער, שהגדיל את יתרונה של עתלית ל-1:3. כחמש דקות לסיום המשחק האורחת כבשה שערה מצמק והפעילה לחץ בדקות שנותרו כדי למחוק את יתרון המארחת, אך זו עמדה באתגר וחגגה בסיום ניצחון 2:3.

היציע בעתלית (מטעם הקבוצה)

עידן גולדבאום אמר בסיום: "המשחק הזה היווה עוד שלב במסע שאנחנו עוברים כקבוצה. למרות שלא הכל הלך חלק, ראינו על המגרש אופי, מחויבות ורגעים טובים שמראים שאנחנו בכיוון הנכון. הדרך שלנו השנה היא לא רק תוצאות היא בנייה של קבוצה חזקה, מחוברת, עם זהות ברורה, מחויבות, ועבודה יומיומית באימונים ובמשחקים”.

שחקניי עתלית חוגגים (מטעם הקבוצה)

המאמן התייחס גם למטרות להמשך: “אנחנו מציבים לעצמנו מטרות ברורות לעונה להשתפר בכל משחק, לגדול כקבוצה, לחזק את הביטחון ואת החיבור וכמובן להתמודד על כל מטרה ספורטיבית שנמצאת לפנינו. אנחנו צוות שמאמין בתהליך, ומי שנמצא איתנו יודע לא נוותר, לא נשבר ונגיע לשם ביחד. יש עוד הרבה עבודה לפנינו, אבל הדרך הזו נבנית צעד אחרי צעד ואנחנו לגמרי מאמינים בה".