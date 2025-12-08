חזרה לנצח: פארמה גברה 0:1 בחוץ על פיזה

אחרי שאתמול (ראשון) נאפולי גברה 1:2 על יובנטוס ורומא הפסידה 1:0 לקליארי, המחזור ה-14 בליגה האיטלקית נמשך הערב. תחילה פארמה השיגה ניצחון חוץ 0:1 על פיזה, כשבהמשך: אודינזה תארח את גנואה (19:00, שידור חי בערוץ ONE2) ומילאן תתארח אצל טורינו (21:45, שידור חי בערוץ ONE2).

פיזה – פארמה 1:0

בורחת מהתחתית: פארמה גברה 0:1 על פיזה

החבורה של רוברטו ג’ילרדינו שנמצאת במקום ה-18 בטבלה נקלעה לפיגור בדקה ה-40 לאחר ששופט המשחק העניק פנדל לאורחת ואדריאן בנדיצ’אק דייק מהנקודה הלבנה. בדקה ה-93 אמבאלה אנזולה קיבל כרטיס אדום ישיר והותיר את המארחת בעשרה שחקנים לדקות הסיום. בעקבות הניצחון, קרלוס קואסטה וחניכיו פתחו פער של ארבע נקודות מיריבתם בהתמודדות ומהקו האדום.