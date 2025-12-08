יום שני, 08.12.2025 שעה 20:41
3112-2214נאפולי1
3013-3214אינטר2
289-1913מילאן3
278-1514רומא4
2512-2314בולוניה5
2411-1914קומו6
2314-1814יובנטוס7
2017-1914ססואולו8
2017-1814קרמונזה9
1911-1614לאציו10
1820-1413אודינזה11
1617-1714אטאלנטה12
1423-1213טורינו13
1419-1414קליארי14
1417-1014פארמה15
1319-1014לצ'ה16
1120-1313גנואה17
1019-1014פיזה18
921-1114ורונה19
624-1114פיורנטינה20

חזרה לנצח: פארמה גברה 0:1 בחוץ על פיזה

לאחר שהפסידו בשני המשחקים האחרונים, כולל הדחה בשמינית גמר הגביע האיטלקי, הצהובים-כחולים ניצחו את ג'ילרדינו וחניכיו משער של בנדיצ'אק בפנדל

|
שחקני פארמה חוגגים (IMAGO)
שחקני פארמה חוגגים (IMAGO)

אחרי שאתמול (ראשון) נאפולי גברה 1:2 על יובנטוס ורומא הפסידה 1:0 לקליארי, המחזור ה-14 בליגה האיטלקית נמשך הערב. תחילה פארמה השיגה ניצחון חוץ 0:1 על פיזה, כשבהמשך: אודינזה תארח את גנואה (19:00, שידור חי בערוץ ONE2) ומילאן תתארח אצל טורינו (21:45, שידור חי בערוץ ONE2).

פיזה – פארמה 1:0

בורחת מהתחתית: פארמה גברה 0:1 על פיזה

החבורה של רוברטו ג’ילרדינו שנמצאת במקום ה-18 בטבלה נקלעה לפיגור בדקה ה-40 לאחר ששופט המשחק העניק פנדל לאורחת ואדריאן בנדיצ’אק דייק מהנקודה הלבנה. בדקה ה-93 אמבאלה אנזולה קיבל כרטיס אדום ישיר והותיר את המארחת בעשרה שחקנים לדקות הסיום. בעקבות הניצחון, קרלוס קואסטה וחניכיו פתחו פער של ארבע נקודות מיריבתם בהתמודדות ומהקו האדום. 

