גבוה, ארוך ומה שחסר לקטש? הנקינס בא למכבי

הסנטר צפוי להצטרף לצהובים והוא ינסה לעזור להם לפתור את הבעיות בקו הקדמי. האופי הנוח, ההיסטוריה בארץ שתעזור להתאקלמות והסייז שיביא: פרופיל

|
זאק הנקינס (אורן בן חקון)
זאק הנקינס (אורן בן חקון)

החיפושים של מכבי תל אביב בשוק הגבוהים בדרך להגיע לסיומם. כפי שנחשף לראשונה ב-ONE, הצהובים קרובים לצרף את זאק הנקינס (29, 2.11), שצפוי להגיע לקדנציה שלישית בארץ הקודש. תחילה, דיסקליימר קטן, בתקופה הזו השוק לא באמת רווי באופציות, והשחקנים שפנויים בדצמבר הם לא אלא שהיו פנויים במאי, יוני, יולי או אפילו אוגוסט. עם זאת, כשבוחנים את כל היתרונות אל מול החסרונות של כל האופציות שהיו לחבורה של קטש, אפשר בקלות להבין מדוע מבין כל המועמדים הפוטנציאליים, הלכו דווקא עליו.

ראשית, קצת היסטוריה. הנקינס מגיע כאמור לקדנציה שלישית בארץ, כשמכבי תהיה הקבוצה הישראלית ה-3 בה הוא ישחק. כזכור, הסנטר נגלה לעיניהם של אוהדי הכדורסל בעונת הקורונה, כשכבר אז היה נראה שמדובר בשחקן עם לא מעט פוטנציאל, כשנרשם בפנקסים רבים כבר בתחילת התקופה שלו במכבי ראשון לציון.

זאק הנקינס (IMAGO)זאק הנקינס (IMAGO)

המשחק הראשון שלו בעיר היין היה במהלך חודש יוני מול הפועל ירושלים בו קבוצתו הפסידה. את מכבי תל אביב, שאימן אז יאניס ספרופולוס, הוא ניצח במחזור הסיום של העונה הסדירה כאשר הוא קולע 18 נקודות ומוריד שישה כדורים חוזרים. הסנטר העמיד בשבעה מחזורים ממוצעים של 13 נקודות לצד 6.3 ריבאונדים. בפלייאוף נגד מכבי חיפה מספריו עמדו על 12 נקודות לצד 10.5 ריבאונדים בצמד המשחקים, כשבחצי הגמר הוא קלע 20 והוריד 4 ריבאונדים על הירושלמים, שאומנו אז על ידי עודד קטש.

בגמר מול הצהובים הגיע לו קיר, רכבת משא או בצמד מילים שדי בו בכדי להבין את גודל האירוע, וינטג' סטודמאייר. יהושפט העלה מסת שריר ונראה ויזואלית כמו גרסת השיא שלו, ולאור היכולת במשחק אפשר בהחלט לומר שגם היא הייתה כזו שמזכירה את עברו המפואר ב-NBA (18 נקודות ו-7 ריבאונדים). את הנקינס, הוא עצר על שתי נקודות וארבעה ריבאונדים בלבד.

מהארץ הוא אמור היה לעבור לגלאטסראיי הטורקית ואף חתם שם, אך הצדדים נפרדו במה שאז נטען כבעיות בריאותיות. לאחר מכן הנקינס נפצע בברכו בליגת הקיץ ב-2021, במה שהביא לשחרורו ממלבורן מהליגה האוסטרלית. בסופו של דבר, בנובמבר 2021, הוא הצטרף לליגת הפיתוח של ה-NBA ואף הספיק לשחק גם בפוארטו ריקו, לפני שהגיע להפועל ירושלים.

זאק הנקינס במדי הפועל ירושלים (IMAGO)זאק הנקינס במדי הפועל ירושלים (IMAGO)

במדי הקבוצה מהבירה הוא הפך לאחד השחקנים הכי טובים של ליגת האלופות של פיב"א, כשבנוסף קטף גם את תואר ה-MVP של ליגת העל ב-2023, בעונה שבה ירושלים זכתה בגביע המדינה. הנקינס כזכור פתח גם את עונת 23/24 בירושלים ושיחק עמה 14 משחקים, אך לאחר מתקפת הטילים מאיראן השחקן חשש לשוב ארצה ובתום אותה עונה עבר לקלוז' נאפוקה הרומנית.

האופציות בשוק לא היו רבות, הרי שהאופציה בחוזהו של כריס סילבה, שהוזכר גם כמועמד, הופכת רלוונטית רק ב-1.1 ונמשכת עד ל-17.1, כלומר לפני התאריך ואחרי התאריך אין באמת על מה לדבר. אחרים נקשרו בפרשיות לא מחמיאות (מונטרז הרל), ויש כמובן גם את אלו שלא שיחקו מהעונה שעברה כמו סרג' איבקה. ובסופו של דבר, הנקינס עונה כמעט על כל הסעיפים כשהוא נמצא בכושר משחק, בחוזהו הייתה קיימת אופציית יורוליג ואין עמו שום פרשיות כאלה ואחרות. 

זאק הנקינס מול רומן סורקין. בקרוב חברים לקבוצה (רועי כפיר)זאק הנקינס מול רומן סורקין. בקרוב חברים לקבוצה (רועי כפיר)

קטש, כאמור, כבר אימן נגדו והוא מתאים למי שיהיה מאמנו החדש. כמובן שבעולם מושלם הצהובים היו אולי מעדיפים אופציה שהיא יותר אתלטית וקפיצית, אבל, וזה אבל גדול, הסנטר האמריקאי יודע לשחק מעל הטבעת ולידה, הוא מכיר את הליגה המקומית ומגיע לקבוצה בה משחק רכז בשם תמיר בלאט, שכל גבוה שמשחק לידו יוצא נשכר. בנוסף, הנקינס מביא עמו אורך שיכול לעזור לו להפריע לזריקות בקלות, ובסופו של דבר הוא שחקן מאוד יעיל שנותן את כל כולו בכל רגע נתון על הפרקט.

הצהובים מקבלים סוף כל סוף סנטר עם ניסיון אירופי, אומנם כזה שהוא רוקי מבחינת היורוליג, אבל אחד שתהליך ההשתלבות וההתאקלמות שלו אמור להיות מהיר. הדבר הכי חשוב אולי מבחינת הסגל הזה הוא שהנוכחות של סנטר נוסף תוריד עומס מהקו הקדמי, עם דגש על רומן סורקין. מעבר לכך, גם אם לא בצורה מושלמת ולא אבסולוטית, היא אמורה לאזן את סגל הקבוצה שהיה חסר בדיוק את זה.

זאק הנקינס מטביע (אורן בן חקון)זאק הנקינס מטביע (אורן בן חקון)

להנקינס גוף גדול שבראש ובראשונה יכול לסייע במאבק על הלוחות, ולהביא תשומת לב הגנתית שתייצר מבטים פנויים מעבר לקשת. הפלוסים הרבים והמינוסים המעטים שלו ידועים, כמו גם האופי הטוב מאוד שהוא מתאפיין בו, והוא מביא דברים שהיו חסרים מאוד לקבוצתו של עודד קטש. שעל הדרך מבחינתו, הוא מקבל בגיל 29 את ההזדמנות הראשונה שלו ביורוליג.   

