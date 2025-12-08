יום שני, 08.12.2025 שעה 18:19
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4020-4716ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2716-1915אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1917-1815אלצ'ה9
1919-1815סלטה ויגו10
1815-1315אלאבס11
1716-1315ראיו וייקאנו12
1724-2015סביליה13
1622-1915ריאל סוסיאדד14
1523-1415ולנסיה15
1422-1515מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1229-1315ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
926-1614לבאנטה20

"לא בטוח שאראוחו יחזור לשחק שוב בברצלונה"

הבלם לקח פסק זמן בעקבות מצבו הנפשי ובספרד טוענים שהסיטואציה "רצינית ממה שחושבים וחמורה מאוד", כאשר יכול להיות שלא ילבש שוב את חולצת המועדון

|
אראוחו (IMAGO)
אראוחו (IMAGO)

רונאלד אראוחו, מהשחקנים החשובים והאהובים בברצלונה, נמצא בתקופה הקשה ביותר בקריירה שלו, ועל פי הדיווחים בספרד, המצב חמור אף יותר ממה שנדמה מבחוץ.

בימים האחרונים ביקש הבלם חופשה בלתי מוגבלת בזמן, לאחר שהתמודד עם התקפי חרדה שסיכנו את בריאותו הנפשית והפיזית. תחילה דווח על בעיית גסטרו, אך מאמנו האנזי פליק היה הראשון שהעמיד את הדברים על דיוקם והבהיר שהסיבה להיעדרות היא נפשית בלבד.

החשיפה הזו פתחה דיון רחב בתקשורת, ופרשנים רבים הביעו דאגה עמוקה. העיתונאי חואנמה קסטאניו אמר בתוכנית 'אל טרטוליון' כי מצבו של אראוחו מדאיג במיוחד: "זה הרבה יותר רציני ממה שאנחנו חושבים. מצבו של אראוחו חמור מאוד, ונראה אם בכלל ישחק שוב בברצלונה. זו סיטואציה עדינה מאוד".

רונאלד אראוחו (IMAGO)רונאלד אראוחו (IMAGO)

לפי הלנה קונדיס, גם במועדון עצמו מודעים למורכבות. בברצלונה מספרים על כמה התקפי חרדה שחווה הבלם ועל מצב רגשי מרוסק. הוא מקבל תמיכה מלאה מהמשפחה ומהשחקנים, אך גם מההנהלה, שהבהירה לו כי אין כל לחץ לחזור למגרש. המסר הברור היה: קודם כל להתאושש רגשית ומנטלית.

בינתיים, גם בברצלונה עצמה מתקשים להעריך מתי אראוחו עשוי לשוב לפעילות. בשל חוסר הוודאות, ההנהלה שוקלת אפשרות להביא בלם נוסף בהשאלה בחלון ינואר הקרוב, כדי לכסות על כל תרחיש במקרה שהבלם האורוגוואי ייאלץ להיעדר לתקופה ארוכה יותר מהצפוי.

המציאות הזו מציבה את בארסה בפני דילמה מורכבת: מצד אחד הרצון להעניק לאראוחו את כל הזמן והתמיכה שהוא זקוק להם, ומצד שני הצורך לשמור על סגל תחרותי שיוכל לעמוד בעומסי העונה. אך בשלב זה ברור כי הדבר החשוב ביותר מבחינת המועדון הוא בריאותו של השחקן, ולא מועד החזרה שלו למגרש.

רונאלד אראוחו (IMAGO)רונאלד אראוחו (IMAGO)

אחרי שנים שבהן היה עוגן בהגנה של ברצלונה, מגלה אראוחו כעת פן אחר של עולם הכדורגל, כזה שאינו קשור לבעיטות או תיקולים, אלא למאבקים פנימיים. כל ברצלונה, כך נראה, עומדת מאחוריו. השאלה הגדולה היא לא רק מתי יחזור, אלא כיצד, ואם בכלל יצליח לשוב להיות אותו שחקן יציב, קשוח ומנהיג שהיה עד כה.

