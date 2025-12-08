יום שני, 08.12.2025 שעה 19:57
3212-3213הפועל ב"ש1
2714-2913מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

אנסה ובאטום בהתקפת אשדוד, שבירו אצל טבריה

הקבוצה של סילבס תנסה לחזור לנצח ב-19:45: גורדנה, תמם ומוצ'ה בקישור. החבורה מהצפון מנגד רוצה להתאושש מבית"ר י-ם, כשהיא עם חדידה וסוויסה בהרכב

|
ז'אן פלורן באטום ויוג'ין אנסה חוגגים (רדאד ג'בארה)
ז'אן פלורן באטום ויוג'ין אנסה חוגגים (רדאד ג'בארה)

המחזור ה-13 של ליגת העל נמשך הערב (שני) כאשר בין המשחקים שיצאו לדרך, מ.ס אשדוד, אחת הקבוצות הלוהטות בליגה, מארחת את עירוני טבריה, שרוצה להתאושש מה-5:0 הכואב שספגה מבית”ר ירושלים במחזור הקודם.

הרכב מ.ס אשדוד: קארול נימצ’יסקי, טימותי אוואני, איברהים דיאקיטה, לני נאנג’יס, עמנואל אדג’יי, נועם מוצ’ה, רועי גורדנה, אילי תמם, אורי עזו, יוג’ין אנסה וז’אן פלורן באטום.

הרכב עירוני טבריה: עידו שרון, דוד קלטינס, אונדריי באצ’ו, סמביניה, פיראס אבו עקל, אוסמן מוחמד, אלי בלילתי, גיא חדידה, רון אונגר, איתמר שבירו ורין סוויסה.

כאמור, הדרומיים נמצאים בכושר נפלא. הם אומנם לא ניצחו בשלושת המשחקים האחרונים שלהם, אך רשמו בהם תוצאה זהה – 2:2. מול הפועל באר שבע בחוץ, מכבי תל אביב בבית, ומול מכבי נתניה בחוץ, אז חזרו מפיגור 2:0 עם שער בתוספת הזמן. לפני כן, רשמה הקבוצה של חיים סילבס עוד חמישה משחקים ללא הפסד (שלושה מהם ניצחונות), מה שמציב אותה טרם המשחק במקום השביעי, כשהיא יודעת שניצחון שווה לה העפלה למקום שישי על חשבונה של מכבי חיפה.

בצד השני, על רקע פרשת החוזים הכפולים, הקבוצה מהצפון ספגה במחזור אמצע השבוע חמישייה כואבת בביתה מבית”ר ירושלים, זאת דווקא לאחר שקטעה רצף של תוצאות לא טובות עם 1:3 בחוץ על בני ריינה. כעת, האורחת הערב רוצה להתרחק מהקו האדום.

בעונה שעברה הקבוצות נפגשו שלוש פעמים. בסיבוב הראשון, אשדוד ניצחה 0:1 בביתה. בסיבוב השני, טבריה יצאה עם ידה על העליונה עם 1:2 בביתה, בעוד בפלייאוף התחתון, הקבוצה מעיר הנמל התארחה בצפון ורשמה 1:2 יקר.

