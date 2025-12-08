4 שנות מאסר נגזרו על אישה שסחטה את סון

ביזארי: בית המשפט המחוזי המרכזי של סיאול גזר עונש מאסר על אישה שניסתה לסחוט את אחת הדמויות הגדולות בכדורגל האסייתי - יונג מין סון. האישה, שזוהתה בשם יאנג, נידונה ביום שני לארבע שנות מאסר בפועל בגין סחיטה.

על פי כתב האישום, יאנג הואשמה בכך שניסתה לסחוט מסון, כיום שחקן LAFC, סכום עתק של 300 מיליון וון (כ-204,000 דולר) במהלך שנת 2024. שיטת הפעולה שלה הייתה כזו: היא שלחה לכדורגלן צילום אולטרסאונד של תינוק, וטענה בתוקף כי מדובר בילדו, ואף דרשה ממנו תשלום כספי משמעותי תמורת שתיקתה.

בית המשפט קבע כי יאנג "שיקרה" לסון בנוגע לתינוק, אף שלא אושר למי שייך הילד אותו היא נושאת. בהמשך המקרה, היא קשרה קשר עם גבר, שזוהה כיונג, במטרה לנסות ולסחוט מהשחקן כסף נוסף. הנאשמת הכחישה את ההאשמות נגדה, אך שותפה, יונג, הודה במעורבותו ונידון לשנתיים מאסר.

יונג מין סון. נפל קורבן לסחיטה (IMAGO)

יונג מין סון בן ה-33 נחשב לאחד השחקנים האסייתיים הגדולים בהיסטוריה. לאחר עשור מוצלח במדי טוטנהאם, שהגיע לשיאו בעונת 2021/22 אז הוכתר למלך שערי הפרמייר ליג, הוא עבר לשחק ב-LAFC מה-MLS באוגוסט האחרון.

סוכנות הידיעות הדרום קוריאנית ‘יונהאפ’ דיווחה כי הניסיון לסחוט את הכוכב לא היה היחידי: אישה בשנות ה-20 לחייה וגבר בשנות ה-40 לחייו נעצרו כבר במאי האחרון, בגין ניסיון לסחוט את סון ביוני של השנה הקודמת, בעודו משחק במדי התרנגולים.