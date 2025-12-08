סיכום סיבוב: המצטיינים, המאכזבים והמפתיעים

שלושה משחקים שוחקו היום (שני) והם בעצם נעלו את המחזור ה-13 בליגת העל, מה שאומר שסגרנו סיבוב במפעל הבכיר בישראל. זה הזמן לסיכומים מבחינת כל קבוצה וכל שחקן, ולהבין מי הפתיעו יותר או הפתיעו פחות, ועוד שלל נושאים מרכזיים מקו מחצית העונה הסדירה.

כעת, זה הזמן שלכם לענות על השאלות הבוערות בערוץ הוואטסאפ של ONE: מי מאמן הסיבוב הראשן, מי המאמן המאכזב של הסיבוב הראשון, מי הקבוצה המצטיינת, מי הקבוצה המפתיעה, מי הקבוצה שאכזבה הכי הרבה ומה המשחק הכי טוב שראינו ב-13 המחזורים הראשונים? הצביעו בוואטסאפ