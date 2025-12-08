טר שטגן כשיר, פליק מבהיר: גארסיה השוער ה-1

ברצלונה הצליחה להתבסס בפסגת הליגה הספרדית לאחר שריאל מדריד איבדה נקודות בביתה בהפסד 2:0 לסלטה ויגו. מחר (שלישי, 22:00) הבלאוגרנה יארחו את פרנקפורט למשחק החזרה לקאמפ נואו בליגת האלופות. האנזי פליק דיבר במסיבת עיתונאים יחד עם ג’רארד מרטין לקראת המשחק.

המאמן היה נשמע דרוך ומלא מוטיבציה לקראת המשחק בזירה האירופית: “עבור כולם זה היה חלום לחזור לקאמפ נואו. זה יהיה מאוד חשוב בליגת האלופות”, אמר פליק. “זה יום חשוב ואנחנו רוצים להציג את הרמה הטובה ביותר שלנו”, הוסיף.

בהקשר ליריבה הגרמנית ענה: “ליגת האלופות שונה, כל מה שקרה קודם לא נחשב. פרנקפורט היא קבוצה נהדרת, צעירה ומהירה. הם יודעים להסתגל לשיטות שונות ואנחנו חייבים לשחק ברמה הכי גבוהה שיש. אם נעשה זאת, נהיה קרובים יותר לשלוש נקודות”.

האנזי פליק (IMAGO)

המאמן נשאל גם על הפער שנוצר מריאל מדריד בליגה, אך העדיף להימנע מלדבר על יריבות אחרות: “אני רוצה להתמקד בנו. אני לא רוצה לבזבז אנרגיה על יריבות, אלא לשמור אותה למשחקים שלנו”, אמר. “האם ראיתי את המשחק שלהם? לא ראיתי. ישנתי. ראיתי את ההודעות. אני לא מבזבז אנרגיה על זה. אני מתמקד בקבוצה שלי. זה הדבר הכי חשוב”.

כשנשאל על השחקנים הצעירים, התמקד במיוחד בג’רארד מרטין, המגן הנהדר, שהוסב לאחרונה לעמדת הבלם: “תמיד טוב שיש שחקנים שאוהבים לעבוד, שיש להם גישה ומנטליות והם נותנים הכל. בשביל מרטין, לשחק בברצלונה זה חלום שמתגשם”.

פליק התייחס לסאגה הכי מדוברת בתקופה האחרונה בהקשר של הקבוצה: “מארק-אנדרה טר שטגן קיבל אור ירוק לחזור לסגל, אך ז’ואן גארסיה הוא השוער הראשון של הקבוצה והוא מספר אחת כרגע בין הקורות”, ובכך סיכם את דבריו.

ז'ואן גארסיה (IMAGO)

המגן שהפך לבלם במשחקים האחרונים, עלה כאמור לדבר גם הוא לקראת המשחק בליגת האלופות מול פרנקפורט והעביר מסר חד וברור: “אנחנו במסלול טוב ואנחנו רוצים להמשיך להשתפר, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לאבד עוד נקודות בליגת האלופות”.

על הסוד מאחורי השיפור הניכר ביכולתו, לאחר שנאלץ לשנות את העמדה שלו על המגרש: “אני לא מרגיש יותר בלם מאשר מגן שמאלי, אשחק איפה שהמאמן אומר לי”.

“לאיניגו מרטינס הייתה עונה נהדרת, הוא היה מנהיג וצפיתי בביצועים שלו כדי לראות איך הוא פועל על המגרש. בלם צריך להיות ערני יותר במצבים של אחד על אחד”, הוסיף.

ג'רארד מרטין מדבר במסיבת עיתונאים (IMAGO)

בנוגע למרוץ האליפות בזירה המקומית, הספרדי הרגיע ואמר: “אני לא יודע אם אנחנו פייבוריטים לזכייה בליגה. אנחנו צריכים לנצח בכל משחק”, הוא גם התייחס גם לקריסה של הבלאנקוס: “צפיתי במשחק של ריאל, זה לא אומר הרבה. לפני כמה שבועות היינו מאחוריהם”.

מרטין הדגיש כי יש תחרות חזקה בצמרת הליגה הספרדית: “ברור שעדיף שיהיה קצת מרווח נשימה, אבל יש עוד קבוצות שקוראות תיגר, כמו ויאריאל. אנחנו צריכים לנצח כל משחק אפשרי כדי להימנע מאיבוד היתרון בפסגה”.