יום שני, 08.12.2025 שעה 18:21
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4020-4716ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2716-1915אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1917-1815אלצ'ה9
1919-1815סלטה ויגו10
1815-1315אלאבס11
1716-1315ראיו וייקאנו12
1724-2015סביליה13
1622-1915ריאל סוסיאדד14
1523-1415ולנסיה15
1422-1515מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1229-1315ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
926-1614לבאנטה20

טר שטגן כשיר, פליק מבהיר: גארסיה השוער ה-1

הגרמני שב לכשירות אחרי החלמה ארוכה, אך מאמן ברצלונה סגר את הדלת לשינוי בין הקורות במסע"ת לפני פרנקורט והתייחס גם לריאל: "ישנתי כשהיא שיחקה"

|
האנזי פליק (IMAGO)
האנזי פליק (IMAGO)

ברצלונה הצליחה להתבסס בפסגת הליגה הספרדית לאחר שריאל מדריד איבדה נקודות בביתה בהפסד 2:0 לסלטה ויגו. מחר (שלישי, 22:00) הבלאוגרנה יארחו את פרנקפורט למשחק החזרה לקאמפ נואו בליגת האלופות. האנזי פליק דיבר במסיבת עיתונאים יחד עם ג’רארד מרטין לקראת המשחק.

המאמן היה נשמע דרוך ומלא מוטיבציה לקראת המשחק בזירה האירופית: “עבור כולם זה היה חלום לחזור לקאמפ נואו. זה יהיה מאוד חשוב בליגת האלופות”, אמר פליק. “זה יום חשוב ואנחנו רוצים להציג את הרמה הטובה ביותר שלנו”, הוסיף.

בהקשר ליריבה הגרמנית ענה: “ליגת האלופות שונה, כל מה שקרה קודם לא נחשב. פרנקפורט היא קבוצה נהדרת, צעירה ומהירה. הם יודעים להסתגל לשיטות שונות ואנחנו חייבים לשחק ברמה הכי גבוהה שיש. אם נעשה זאת, נהיה קרובים יותר לשלוש נקודות”.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

המאמן נשאל גם על הפער שנוצר מריאל מדריד בליגה, אך העדיף להימנע מלדבר על יריבות אחרות: “אני רוצה להתמקד בנו. אני לא רוצה לבזבז אנרגיה על יריבות, אלא לשמור אותה למשחקים שלנו”, אמר. “האם ראיתי את המשחק שלהם? לא ראיתי. ישנתי. ראיתי את ההודעות. אני לא מבזבז אנרגיה על זה. אני מתמקד בקבוצה שלי. זה הדבר הכי חשוב”.

כשנשאל על השחקנים הצעירים, התמקד במיוחד בג’רארד מרטין, המגן הנהדר, שהוסב לאחרונה לעמדת הבלם: “תמיד טוב שיש שחקנים שאוהבים לעבוד, שיש להם גישה ומנטליות והם נותנים הכל. בשביל מרטין, לשחק בברצלונה זה חלום שמתגשם”.

פליק התייחס לסאגה הכי מדוברת בתקופה האחרונה בהקשר של הקבוצה: “מארק-אנדרה טר שטגן קיבל אור ירוק לחזור לסגל, אך ז’ואן גארסיה הוא השוער הראשון של הקבוצה והוא מספר אחת כרגע בין הקורות”, ובכך סיכם את דבריו.

זז'ואן גארסיה (IMAGO)

המגן שהפך לבלם במשחקים האחרונים, עלה כאמור לדבר גם הוא לקראת המשחק בליגת האלופות מול פרנקפורט והעביר מסר חד וברור: “אנחנו במסלול טוב ואנחנו רוצים להמשיך להשתפר, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לאבד עוד נקודות בליגת האלופות”.

על הסוד מאחורי השיפור הניכר ביכולתו, לאחר שנאלץ לשנות את העמדה שלו על המגרש: “אני לא מרגיש יותר בלם מאשר מגן שמאלי, אשחק איפה שהמאמן אומר לי”.

“לאיניגו מרטינס הייתה עונה נהדרת, הוא היה מנהיג וצפיתי בביצועים שלו כדי לראות איך הוא פועל על המגרש. בלם צריך להיות ערני יותר במצבים של אחד על אחד”, הוסיף.

גג'רארד מרטין מדבר במסיבת עיתונאים (IMAGO)

בנוגע למרוץ האליפות בזירה המקומית, הספרדי הרגיע ואמר: “אני לא יודע אם אנחנו פייבוריטים לזכייה בליגה. אנחנו צריכים לנצח בכל משחק”, הוא גם התייחס גם לקריסה של הבלאנקוס: “צפיתי במשחק של ריאל, זה לא אומר הרבה. לפני כמה שבועות היינו מאחוריהם”.

מרטין הדגיש כי יש תחרות חזקה בצמרת הליגה הספרדית: “ברור שעדיף שיהיה קצת מרווח נשימה, אבל יש עוד קבוצות שקוראות תיגר, כמו ויאריאל. אנחנו צריכים לנצח כל משחק אפשרי כדי להימנע מאיבוד היתרון בפסגה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */