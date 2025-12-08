אביו של אנדריק מפנה אצבע מאשימה לעבר אלונסו

אנדריק שוב פתח כמחליף במשחקה של ריאל מדריד נגד סלטה ויגו. זהו כבר מצב מוכר עבור הברזילאי, ששיחק רק 11 דקות תחת צ'אבי אלונסו. המאמן לא סופר אותו, ובמשחק מול סלטה הוא אף הורחק בכרטיס אדום ישיר בשל "קימה מהספסל, יציאה מהאזור הטכני, צעקות לעבר השופט הרביעי והצורך של אנשי הצוות להשתלט עליו", כפי שהשופט ציין בדוחו.

מצבו של אנדריק בריאל מדריד הפך בלתי נסבל, ואביו לא היסס לפרסם ברשתות החברתיות מסר שמוחה על כך. לצד תמונה של אנדריק יושב על הספסל, שיתף האב את הציטוט המקראי מהברית החדשה, ממתי כ"ג, 12: "המרומם את עצמו יושפל והמשפיל את עצמו ירומם". מסר ישיר לריאל מדריד ולצ'אבי אלונסו.

הסטורי של אביו של אנדריק (צילום מסך)

זו אינה הפעם הראשונה שאביו של אנדריק משתמש ברשתות החברתיות כדי למתוח ביקורת על הנעשה סביב בנו במועדון. לפני חודש כתב דאגלס סוזה, אביו של אנדריק: "אני יודע, בני, כמה קשה אתה עובד וכמה אתה מקדיש כל דקה מהיום שלך. אני יודע למה אתה מסוגל. אתה מנצח ואתה מראה לכולם שאתה לוחם אמיתי. הכוכב שלך ימשיך לזהור, גם אם יש כאלה שמנסים לעמעם את האור שלך. אני מאמין שהעתיד שלך נמצא ממש שם".

דגל אדום: ריאל מתפרקת בבית מול סלטה ויגו

עתידו של אנדריק תלוי בעזיבתו את ריאל מדריד כבר בינואר הקרוב. היעד שלו, אלא אם כן יתרחש שינוי מפתיע, הוא ליון, שם יושאל עד סוף העונה. בצרפת יקווה החלוץ לקבל את דקות המשחק שאינו זוכה להן במדריד, בתקווה להבטיח לעצמו מקום בסגל המונדיאל.