עימות בחדר ההלבשה של ריאל וחילופי האשמות

ההפסד 2:0 לסלטה ויגו הגיע כמו מקלחת קרה, והתדמית שהציגו שחקני ריאל מדריד, הן מבחינת הרמה המקצועית והן בכל הקשור להרחקות והמחאות, נפגעה בצורה קשה.

יתרה מזאת, נראה שכבר זמן מה קיימת חלוקה פנימית בחדר ההלבשה. רק לפני כמה שבועות דווח על שחקנים התומכים בצ'אבי אלונסו ועל אחרים המתנגדים לו.

ברור שמשהו קורה שם בפנים. על פי תוכנית 'אל צ'ירינגיטו', לאחר ההפסד לגליסיאנים, העיתונאי אדו אגירה דיווח כי "בקבוקי מים, סרטי הדבקה, ממש כל דבר עף באוויר. מתוך כעס, מתוך תסכול של השחקנים מהשיפוט. חלק משחקני הקבוצה ממש כעסו על השיפוט".

דגל אדום: ריאל מתפרקת בבית מול סלטה ויגו

לפי אותו מקור, "באותו רגע נוצרה מתיחות כאשר חלק אחר של חדר ההלבשה ביקר את אלו שתקפו את השיפוט. הם אמרו שזה לא תירוץ, והמשפט המדויק שנאמר לי היה: 'זה תירוץ של בולשיט! אנחנו זורקים לפח את הליגה'. היו רגעים מתוחים בגלל המצב של ריאל מדריד", חזר והדגיש.

העיתונאי הוסיף פרט משמעותי נוסף: "ראשית כל, צ'אבי אלונסו לא נכנס לחדר ההלבשה אפילו לשנייה אחת. לא היה שום דבר, לא שיחה ולא מגע מכל סוג שהוא בין צ'אבי לבין השחקנים אחרי המשחק".