יום שני, 08.12.2025 שעה 18:18
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
339-2815ארסנל1
3116-3515מנצ'סטר סיטי2
3015-2215אסטון וילה3
2612-2015קריסטל פאלאס4
2515-2515צ'לסי5
2417-1815אברטון6
2321-2515ברייטון7
2317-1815סנדרלנד8
2324-2415ליברפול9
2218-2515טוטנהאם10
2219-2115ניוקאסל11
2221-2214מנצ'סטר יונייטד12
2024-2115בורנמות'13
1924-2115ברנטפורד14
1724-2015פולהאם15
1529-1915לידס16
1525-1415נוטינגהאם פורסט17
1329-1715ווסטהאם18
1030-1615ברנלי19
229-714וולבס20

סלאח זכה לגיבוי במצרים: לעולם לא תלך לבד

בצל המשבר הקשה מול ליברפול, מאמן נבחרתו של הכוכב, כמו גם ההתאחדות המקומית ושחקני הנבחרת, פרסמו מסרי תמיכה בקיצוני בן ה-33: "תמיד הטוב מכולם"

|
מוחמד סלאח (IMAGO)
מוחמד סלאח (IMAGO)

מוחמד סלאח זוכה לתמיכה פומבית ממאמנה של נבחרת מצרים, לאחר שהתייחסותו החריפה לליברפול עוררה סערה באנגליה. סלאח, בן 33, טען בימים האחרונים כי הוא מרגיש ש"זרקו אותו מתחת לאוטובוס" וכי "מישהו רוצה להוציא אותו מהמועדון". כעת, בנבחרת מצרים מתייצבים מאחוריו ללא היסוס.

מאמן הנבחרת, חוסאם חסן, העלה תמונה משותפת עם סלאח וכתב: "תמיד סמל להתמדה ולכוח". גם התאחדות הכדורגל המצרית פרסמה גרפיקה מיוחדת עם הכיתוב "המלך המצרי", בצירוף המסר: "You will never walk alone. אתה תמיד הטוב מכולם".

שחקני הנבחרת לא נשארו אדישים. רבים מהם העלו תמונה של סלאח באנפילד כשהוא מציג את הפרסים האישיים שלו ואת גביע האליפות שקטף בעונה שעברה. מחמוד טרזגה כינה אותו "אגדה", ואילו אחמד 'זיזו' סייד מאל אהלי הרחיק לכת וקרא לו: "גדול אגדות ליברפול בכל הזמנים".

התמיכה של המצרים בסלאח (צילום מסך)התמיכה של המצרים בסלאח (צילום מסך)

בנבחרת מצרים, בניגוד למצב המתוח לכאורה בליברפול, אין כל בעיה של אחדות. סלאח אמור להצטרף למחנה הקבוצה לפני פתיחת קמפיין גביע אפריקה לאומות ב-22 בדצמבר, שם תפתח מצרים את משחקיה מול זימבבואה בעיר אגאדיר, מרוקו. הוא צפוי לעזוב את מרסיסייד אחרי המשחק של ליברפול מול ברייטון ב-13 בדצמבר.

בעוד שבמצרים מלווים את סלאח בגיבוי מוחלט, באנגליה תגובות הפרשנים חריפות בהרבה. מייקל אואן כתב ב־X: "או סלאח, אני יכול לדמיין איך אתה מרגיש. נשאת את הקבוצה הזו על הגב שנים וזכית בכל תואר אפשרי. אבל זה משחק קבוצתי, ופשוט אי אפשר לומר בפומבי את מה שאמרת. אתה יוצא לאליפות אפריקה בעוד שבוע, וזה הזמן לנשוך שפתיים, ליהנות מלייצג את המדינה שלך ולראות מה מצב העניינים כשתחזור".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */