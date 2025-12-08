סלאח זכה לגיבוי במצרים: לעולם לא תלך לבד

מוחמד סלאח זוכה לתמיכה פומבית ממאמנה של נבחרת מצרים, לאחר שהתייחסותו החריפה לליברפול עוררה סערה באנגליה. סלאח, בן 33, טען בימים האחרונים כי הוא מרגיש ש"זרקו אותו מתחת לאוטובוס" וכי "מישהו רוצה להוציא אותו מהמועדון". כעת, בנבחרת מצרים מתייצבים מאחוריו ללא היסוס.

מאמן הנבחרת, חוסאם חסן, העלה תמונה משותפת עם סלאח וכתב: "תמיד סמל להתמדה ולכוח". גם התאחדות הכדורגל המצרית פרסמה גרפיקה מיוחדת עם הכיתוב "המלך המצרי", בצירוף המסר: "You will never walk alone. אתה תמיד הטוב מכולם".

שחקני הנבחרת לא נשארו אדישים. רבים מהם העלו תמונה של סלאח באנפילד כשהוא מציג את הפרסים האישיים שלו ואת גביע האליפות שקטף בעונה שעברה. מחמוד טרזגה כינה אותו "אגדה", ואילו אחמד 'זיזו' סייד מאל אהלי הרחיק לכת וקרא לו: "גדול אגדות ליברפול בכל הזמנים".

התמיכה של המצרים בסלאח (צילום מסך)

בנבחרת מצרים, בניגוד למצב המתוח לכאורה בליברפול, אין כל בעיה של אחדות. סלאח אמור להצטרף למחנה הקבוצה לפני פתיחת קמפיין גביע אפריקה לאומות ב-22 בדצמבר, שם תפתח מצרים את משחקיה מול זימבבואה בעיר אגאדיר, מרוקו. הוא צפוי לעזוב את מרסיסייד אחרי המשחק של ליברפול מול ברייטון ב-13 בדצמבר.

בעוד שבמצרים מלווים את סלאח בגיבוי מוחלט, באנגליה תגובות הפרשנים חריפות בהרבה. מייקל אואן כתב ב־X: "או סלאח, אני יכול לדמיין איך אתה מרגיש. נשאת את הקבוצה הזו על הגב שנים וזכית בכל תואר אפשרי. אבל זה משחק קבוצתי, ופשוט אי אפשר לומר בפומבי את מה שאמרת. אתה יוצא לאליפות אפריקה בעוד שבוע, וזה הזמן לנשוך שפתיים, ליהנות מלייצג את המדינה שלך ולראות מה מצב העניינים כשתחזור".