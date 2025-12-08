יום שני, 08.12.2025 שעה 19:55
כדורגל ישראלי

בהתאחדות אישרו את החמרת הענישה על גזענות

ההנהלה אישרה פה אחד את השינויים המקיפים בהתאם להוראה של פיפ"א, כולל עונש אפשרי של הורדת ליגה. שינו זוארץ: "מי שלא יפנים, יגלה שיש מחיר כבד"

הנהלת ההתאחדות לכדורגל אישרה פה אחד את החמרת הענישה בעבירות גזענות של פרט/קבוצה/קהל, זאת בהתאם להוראה המחייבת של פיפ"א לכלל ההתאחדויות. הסעיף החדש, על העונשים המתחייבים ממנו, ייכנס לתוקף החל מה-1.2.2026.

כזכור, מדובר בשינויים מקיפים בתקנון המשמעת, זאת בעקבות חוזר 1934 של פיפ"א, שפורסם ביוני 2025 ומחייב את כל 211 ההתאחדויות החברות לאמץ עד סוף השנה את סעיף 15 החדש למאבק בגזענות ואפליה. התקנות החדשות מטילות אחריות רחבה ומתעדכנת על כלל הגורמים המעורבים במשחק – שחקנים, אנשי צוות, בעלי תפקידים וקבוצות, ומגדירות מדרג ענישה מחמיר במיוחד.

פיפ"א קבעה כי על ההתאחדויות לאמץ פרוטוקול תגובה מיידי בגין כל אירוע גזעני במשחק, לרבות עצירתו, הורדת השחקנים מהמגרש ובמקרים חריגים הפסקה מוחלטת שתוביל להפסד טכני. בנוסף, היא מחייבת הגדרות ברורות, סנקציות מרתיעות ויכולת להטיל ענישה קולקטיבית, כולל סגירת יציעים או הפעלת משחקים ללא קהל.

תמצית השינויים

א. הרחבת הגדרת עבירת הגזענות / אפליה:
• פרט – הרחקה ל-10 משחקים או עונש הולם אחר.

• קבוצה – 
(1) בשלב ראשון –  קנסות גבוהים לפי מדרג עולה (סה"כ 4 מדרגות) + עונש אי מכירת כרטיסים לקהל חוץ.
(2) בשלב שני –  לאחר מיצוי 4 המדרגות בסעיף א' – קנס נוסף ויישום תכנית נגד גזענות.
לאחר 3 פעמים: איסור קהל חוץ – הפחתת נקודות, הרחקה מתחרויות והורדת ליגה.

• הקמת ועדה לבחינה ואישור תוכנית נגד גזענות – המועדונים רשאים להגיש לוועדה מיוחדת המורכבת מדיין בית הדין המשמעתי, מנהל האגף האמון על אחריות חברתית ומנהל אגף משפטי תוכנית למניעת גזענות הכוללת פעילויות ותכנים כמפורט בתקנון, כדוגמת חינוך קהלים, שיתופי פעולה, פעילויות קהילה, מניעה וכד'. אישור התוכנית ויישומה בפועל עשוי להוביל להקלה בענישה.

ב. סמכות פיפ"א להתערב בהליך המשמעתי – לרבות ערעור ל-CAS והובלת ההליך במידה וההתאחדות המקומית לא פעלה כנדרש.

ג. סמכות לפרט הנפגע להתלונן, להיות צד להליך המשמעתי ואף להגיש ערעור על ההחלטה.

דן ביטון בין שחקני בית"ר (רדאד גדן ביטון בין שחקני בית"ר (רדאד ג'בארה)

שינו זוארץ, יו"ר ההתאחדות לכדורגל: "גזענות ו/או אפליה פסולות ומחליאות מעצם טיבן ואנחנו נמשיך להילחם בהן בכל דרך אפשרית. הוראות פיפ"א בנושא ראויות ומחייבות ואימוצן המלא היום על ידי הנהלת ההתאחדות לכדורגל, כמו גם הפרסום ברבים, הוא קריאה לכלל הגורמים לוודא שהנגע הדוחה הזה לא יהיה חלק מהכדורגל שלנו.

מי שלא יפנימו את הסיטואציה יגלו שיש לה מחיר כבד, בין אם כלכלי, בין אם באי הגעת קהל למשחקי חוץ ועד להורדת נקודות לה השפעה עצומה על מיקום הקבוצות. אנחנו מצפים מהמועדונים לגבש תוכניות אופרטיביות וחינוכיות בהקדם ומדגישים בפני האוהדים כי מי שרוצים הכרעה על כר הדשא בלבד, חייבים גם להתנהג בהתאם ביציעים".

