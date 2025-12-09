מחירי כרטיסים לארגנטינה ופורטוגל עלו ב-300%

מחירי הכרטיסים למשחקי מונדיאל 2026 זינקו בימים שלאחר ההגרלה, בעיקר במשחקים של פורטוגל וארגנטינה. לפי ticketdata.com, מחירי השוק עלו בכמעט 300 אחוז בתוך שעות ספורות, כשהקהל האמריקאי והעולמי ממהר לרכוש כרטיסים למשחקים שצפויים להיות ההופעה האחרונה של כריסטיאנו רונאלדו וליאו מסי במפעל.

המשחק בין פורטוגל לקולומביה שהוכרז להתקיים ב־27 ביוני במיאמי עלה לפני ההגרלה פחות מ־400 דולר, אך אחרי שבת הצמד נחשף, המחיר קפץ ליותר מ־2,000 דולר, התקרב ל־3,000 ואז התייצב סביב 2,200 דולר. מדובר כיום בכרטיס הרביעי היקר ביותר בטורניר בשוק המשני.

העלייה השנייה בגודלה נרשמה במשחק של ברזיל נגד סקוטלנד, גם כן במיאמי, ושאר העליות המשמעותיות הופיעו בשלושת משחקיה של ארגנטינה: מול אלג'יריה בקנזס סיטי, ולאחר מכן מול אוסטריה וירדן בארלינגטון. בסך הכל, מחירי הכרטיסים עלו בכ־78 מתוך 91 משחקים בארצות הברית ובקנדה. המשפטים החוקיים במקסיקו מונעים מדידת מחירים שם, אך בשוק האמריקאי והקנדי, שבו אין מגבלות משמעותיות, הזינוק מורגש היטב.

דונלד טראמפ (IMAGO)

על פי ticketdata.com, עשרת משחקי שלב הבתים שרשמו את העליות החדות ביותר במחירי הכרטיסים הם: קולומביה נגד פורטוגל במיאמי עם 2,189 דולר, עלייה של 514 אחוז, סקוטלנד מול ברזיל במיאמי עם 1,474 דולר, עלייה של 338 אחוז, ארגנטינה מול אלג'יריה בקנזס סיטי עם 968 דולר, עלייה של 307 אחוז, ארגנטינה מול אוסטריה בארלינגטון עם 1,327 דולר, עלייה של 252 אחוז, פורטוגל מול נציגת הפלייאוף ביוסטון עם 1,003 דולר, עלייה של 241 אחוז, ירדן מול ארגנטינה בארלינגטון עם 1,158 דולר, עלייה של 227 אחוז, ברזיל מול האיטי בפילדלפיה עם 1,058 דולר, עלייה של 210 אחוז, אקוודור מול גרמניה באיסט ראת'רפורד עם 1,064 דולר, עלייה של 196 אחוז, פורטוגל מול אוזבקיסטן ביוסטון עם 781 דולר, עלייה של 188 אחוז, ואנגליה מול קרואטיה בארלינגטון עם 997 דולר, עלייה של 187 אחוז.

גם משחקי הנוקאאוט חוו עליות בעקבות הערכת האוהדים לאופן שבו יסתדרו המסלולים לאחר שלב הבתים. לדוגמה, משחק שמינית הגמר במיאמי ב־3 ביולי, שעשוי להעמיד את ארגנטינה מול אורוגוואי או ספרד, עלה מכ־500 דולר בתחילת השבוע ליותר מ־1,500 דולר לאחר פרסום לוח המשחקים. מעבר לענקיות, אחת הנבחרות שעוררו את ההתעניינות הגדולה ביותר הייתה סקוטלנד, שחוזרת למונדיאל לראשונה מאז 1998. מחירי הכרטיסים למשחקיה נגד מרוקו והאיטי אף הם יותר מהכפילו את עצמם.

נבחרת ארגנטינה עם גביע המונדיאל (IMAGO)

מן העבר השני, קיימים גם משחקים שמחיריהם ירדו לאחר שנודעו זהות המשתתפות. המשחק ב־27 ביוני באטלנטה בין אוזבקיסטן לנציגת הפלייאוף רשם ירידה של 42 אחוז ל־197 דולר, כנראה הפעם הראשונה שמחיר לכרטיס למונדיאל 2026 יורד מתחת ל־200 דולר. שאר הירידות המשמעותיות כוללות את כף ורדה נגד ערב הסעודית ביוסטון עם 203 דולר, ירידה של 37 אחוז, אלג'יריה מול אוסטריה בקנזס סיטי עם 217 דולר, ירידה של 27 אחוז, קוראסאו מול חוף השנהב בפילדלפיה עם 255 דולר, ירידה של 20 אחוז, דרום אפריקה מול נציגת הפלייאוף האירופי באטלנטה עם 261 דולר, ירידה של 9 אחוז, ירדן מול אלג'יריה בסנטה קלרה עם 279 דולר, ירידה של 13 אחוז, אוסטריה מול ירדן בסנטה קלרה עם 295 דולר, ירידה של 8 אחוז, אורוגוואי מול כף ורדה במיאמי עם 314 דולר, ירידה של 21 אחוז, ניו זילנד מול מצרים בוונקובר עם 332 דולר, ירידה של 8 אחוז, וסנגל מול נציגת פלייאוף 2 בטורונטו עם 339 דולר, ירידה של 34 אחוז.

כדאי להדגיש שהמחירים הללו אינם נקבעים על ידי פיפ"א אלא על ידי מוכרי השוק המשני, שרכשו כרטיסים בשלב מוקדם או דרך אתרי מכירה חופשיים. פיפ"א מצדה מתכוננת לשלב הגרלת הכרטיסים הבא שייפתח ב־11 בדצמבר, ומיישמת אסטרטגיית תמחור דינמית שתעלה את מחירי הפנים בהתאם לביקוש. כך, גם לפני ההגרלה בנובמבר, פיפ"א כבר העלתה מחירים לעומת אוקטובר, וכעת צפויים מחירים חדשים שימשיכו להיות נמוכים ממחירי השוק המשני אך גבוהים משמעותית ממונדיאלים קודמים.

בין 11 בדצמבר ל-13 בינואר, אוהדים יוכלו להיכנס לאתר פיפ"א, ליצור מזהה FIFA ID ולהגיש בקשה למשחקים ספציפיים בקטגוריות מחיר מוגדרות מראש. פיפ"א תערוך הגרלה שתעניק רק לחלק קטן מהמבקשים את הכרטיסים, ללא עדיפות למועד ההרשמה. כך מתקבע מונדיאל עם ביקוש שובר שיאים ושוק כרטיסים שנע בקיצוניות בין אלפי דולרים למשחקי הענק לבין מחירים נמוכים למשחקים נטולי עניין.