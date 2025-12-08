יום שני, 08.12.2025 שעה 15:49
ליגה ספרדית 25-26
4020-4716ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2716-1915אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1917-1815אלצ'ה9
1919-1815סלטה ויגו10
1815-1315אלאבס11
1716-1315ראיו וייקאנו12
1724-2015סביליה13
1622-1915ריאל סוסיאדד14
1523-1415ולנסיה15
1422-1515מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1229-1315ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
926-1614לבאנטה20

מכה לריאל: מיליטאו צפוי להיעדר עד 3 חודשים

הבלאנקוס אישרו רשמית כי הבלם סובל מקרע בשריר הדו ראשי, פציעה שככל הנראה תשבית אותו לתקופה ארוכה מאוד. המשחקים שהברזילאי עשוי להחמיץ בפנים

|
אדר מיליטאו בהכנות אחרונות (רדאד ג'בארה)
אדר מיליטאו בהכנות אחרונות (רדאד ג'בארה)

צרות באות בצרורות. ריאל מדריד נכנעה אתמול (ראשון) 2:0 לסלטה ויגו בברנבאו, במופע אימים שכלל חוץ מההפסד גם הרחקות של שחקנים ועימותים עם שופט המשחק. היום, המועדון הודיע על חדשות רעות נוספות מכיוון בלם הקבוצה אדר מיליטאו.

הברזילאי שנפצע נגד הגליסיאנים כבר במחצית הראשונה אתמול, מה שהוביל לחילוף מוקדם שלו כשצ’אבי אלונסו הכניס במקומו את אנטוניו רודיגר, אובחן רשמית על ידי הצוות הרפואי של הבלאנקוס עם קרע בשריר הדו ראשי של רגלו השמאלית.

בתקשורת המקומית כבר דיווחו במהלך הלילה שפציעה מהסוג הזה עלולה לגרום להיעדרות של לא פחות משלושה חודשים, ועכשיו כאמור הלבנים אישרו כך נראה שכצפוי סגנית אלופת ספרד תאלץ להסתדר ללא מיליטאו לאורך תקופה ארוכה ברגעים קריטיים של העונה.

דגל אדום: ריאל מתפרקת בבית מול סלטה ויגו

המשמעות היא כמובן היעדרות מהמשחק הקרוב מול מנצ’סטר סיטי בליגת האלופות, אך גם ככל הנראה מחצי גמר הסופר קאפ נגד אתלטיקו מדריד ועוד מפגשים קשים בליגה כמו בטיס ו-ויאריאל של מנור סולומון בחוץ.

