מכה לריאל: מיליטאו צפוי להיעדר עד 3 חודשים

צרות באות בצרורות. ריאל מדריד נכנעה אתמול (ראשון) 2:0 לסלטה ויגו בברנבאו, במופע אימים שכלל חוץ מההפסד גם הרחקות של שחקנים ועימותים עם שופט המשחק. היום, המועדון הודיע על חדשות רעות נוספות מכיוון בלם הקבוצה אדר מיליטאו.

הברזילאי שנפצע נגד הגליסיאנים כבר במחצית הראשונה אתמול, מה שהוביל לחילוף מוקדם שלו כשצ’אבי אלונסו הכניס במקומו את אנטוניו רודיגר, אובחן רשמית על ידי הצוות הרפואי של הבלאנקוס עם קרע בשריר הדו ראשי של רגלו השמאלית.

בתקשורת המקומית כבר דיווחו במהלך הלילה שפציעה מהסוג הזה עלולה לגרום להיעדרות של לא פחות משלושה חודשים, ועכשיו כאמור הלבנים אישרו כך נראה שכצפוי סגנית אלופת ספרד תאלץ להסתדר ללא מיליטאו לאורך תקופה ארוכה ברגעים קריטיים של העונה.

דגל אדום: ריאל מתפרקת בבית מול סלטה ויגו

המשמעות היא כמובן היעדרות מהמשחק הקרוב מול מנצ’סטר סיטי בליגת האלופות, אך גם ככל הנראה מחצי גמר הסופר קאפ נגד אתלטיקו מדריד ועוד מפגשים קשים בליגה כמו בטיס ו-ויאריאל של מנור סולומון בחוץ.