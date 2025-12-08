עו"ד בועז סיטי מונה ליוה"מ בהתאחדות לכדורגל

הנהלת ההתאחדות לכדורגל אישרה פה אחד את מינויו של עו"ד בועז סיטי ליועץ המשפטי, זאת בהתאם להמלצת ועדת האיתור בראשות השופט בדימוס אמנון סטרשנוב, תא"ל יהודית גריסרו ומר זאב בילסקי. עו"ד סיטי, שותף מחלקת תעשייה ורגולציה במשרד גולדפרב גרוס זליגמן, מונה לתקופה של 4 שנים ויחל בתפקידו בהתאחדות ב-1.1.2026.

יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ: "אני מבקש להודות לוועדת האיתור בראשות השופט בדימוס אמנון סטרשנוב על האופן המרשים והמקצועי לעילא בו מילאה את ייעודה. איחולי הצלחה בשם כולנו לעו"ד סיטי בתפקיד מחייב מאין כמותו. אני משוכנע כי בחרנו באיש מקצוע מהמעלה הראשונה, שהכדורגל קרוב מאוד ללבו. זאת הזדמנות נוספת להודות לעו"ד עמית פינס, יועמ"ש ההתאחדות בעשור האחרון, על עשייה יוצאת דופן והיותו שומר סף אמיתי ומצפן משפטי נדיר באיכותו, במקצועיותו ובאהבתו למשחק".

עו"ד בועז סיטי: "אני מודה ליו"ר, לסגניו ולחברי ההנהלה על האמון. אני מבין את המורכבות והחשיבות של התפקיד, זה בהחלט אתגר אישי ומקצועי עבורי. אתגר גדול לא פחות הוא לכהן בתפקיד המחייב אחרי עו"ד מצוין דוגמת עמית פינס".

עמית פינס (אורן בן חקון)

עו"ד עמית פינס: "אני מודה לכולם על עשר שנים מהנות ומאתגרות. תודתי למחלקה המשפטית, לתובעי ההתאחדות, לחברי וחברות ההנהלה וכמובן ליושבי הראש עמם עבדתי. תמיד אעמוד לרשות ההתאחדות. אני מוסר את הארגון לידיו הנאמנות של עו"ד סיטי, בחירה מעולה גם בעיני, ואני מאחל לו הצלחה". עו”ד עמית פינס סיכם את התקופה בראיון מיוחד בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.