יש סנטר: מכבי ת"א הודיעה על צירופו של הנקינס

זה כלל הרבה חיפושים, הרבה זמן והרבה מאמץ, אבל בסופו של דבר מכבי תל אביב מצאה את הסנטר שהיא רצתה כל כך. הצהובים הודיעו באופן רשמי היום על צירופו של לא אחר מאשר אקס הפועל ירושלים, זאק הנקינס, שעל המועמדות שלו לקבוצה נחשף לראשונה כאן באתר ONE. הוא חתם עד תום העונה.

הנקינס מוכר מאוד לחובבי הכדורסל הישראלי, שהוא כאמור שיחק במדי אחת היריבות הכי גדולות במסגרת המקומית כאן בישראל, הפועל ירושלים. הסנטר שיחק בישראל גם במדי ראשון לציון, אבל אצל החבורה מהבירה הוא הפך לאחד הגבוהים הדומינטיים בליגת ווינר סל.

הוא זכה עם האדומים בגביע המדינה ב-2023, והוא אפילו נבחר ל-MVP של הליגה בעונה הזו עם ממוצע של כמעט 14 נקודות למשחק, לצד 10 ריבאונדים וחסימה וחצי. מאז ששיחק בירושלים הוא עבר לקלוז’ ואת העונה הזו הוא פתח בגרנאדה, אצלה רשם כמעט שמונה נקודות ושבעה ריבאונדים בממוצע.

אירוע מכבי ת"א בפיצה דומינוס

הקבוצה הספרדית תזכה לפיצוי ממכבי תל אביב בעקבות המעבר, כאשר היא במצב לא כל כך טוב וממוקמת במקום לפני האחרון בליגה הספרדית. בכל מקרה, הנקינס מכיר היטב את הכדורסל הישראלי וינסה לעזור למכבי ת”א במסגרת המקומית וכמובן גם לשפר את המאזן שלה ביורוליג.