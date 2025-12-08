מחצית: הפועל חולון - גליל עליון 46:41

המחזור השמיני בליגת ווינר סל ממשיך בשעה זו בהיכל טוטו כאשר הפועל חולון מארחת את הפועל גליל עליון למשחק בו שתי הקבוצות רוצות להיכנס למומנטום של ניצחונות.

שחקניו של דני פרנקו נמצאים במומנטום חיובי של 2:4, אך הפסידו בשניים משלושת משחקיהם האחרונים, כשהניצחון היחיד היה 85:87 על הפועל באר שבע/דימונה. במשחק האחרון הם הפסידו 102:75 למכבי תל אביב, ערב בו ג’ורדן מקריי, כוכב הקבוצה, התקשה עם חמש נקודות בלבד.

סגל מלא יעמוד לרשות הצוות המקצועי למשחק מול הפועל גליל עליון. ניסייר ברוקס יערוך את הופעת הבכורה שלו בליגת ווינר סל ויצטרף לדריק וולטון ג'וניור, אקסבייר מנפורד, ג'ורדן מקריי וטוד ווית'רס שנרשמו גם הם למשחק.

מנגד, החבורה מכפר בלום עומדת על רצף של לא פחות משלושה הפסדים. אומנם זהו לא הרצף הארוך ביותר בליגה, אך הקבוצה מהגליל מתקשה בהתקפה עד כה. גוני יזרעאלי ושחקניו ינסו להפתיע בחוץ על מנת לצאת מהתקופה הרעה ולברוח מהתחתית.

חולון ניצחה בכל ששת המפגשים האחרונים בין הקבוצות בליגה הסדירה. ניצחון החוץ האחרון של הצפוניים על הסגולים הושג לפני כמעט 25 שנה, בינואר 2001, אז הרשימו עם 72:93.

דני פרנקו (רועי כפיר)

גוני יזרעאלי (רועי כפיר)

רבע ראשון: 22:28 להפועל חולון

חמישיית הפועל חולון: דריק וולטון ג’וניור, אקסבייר מנפורד, ג’ורדן מקריי, ליאור קררה וניסייר ברוקס.

חמישיית הפועל גליל עליון: טוני דגלאס, רז אדם, יהל מלמד, די ג’יי קנדי וסיריל לנג'יוויין.

ברוקס פתח את המשחק בצורה טובה ועם שתי הטבעות ונקודה מהקו רשם חמש נקודות מהירות והעלה את קבוצתו ליתרון 5:7. קנדי ולנג’יוויין הפכו את התוצאה. המשחק הלך צמוד כאשר מנפורד נכנס לעניינים עם שלשה ונקודות נוספות, ומי שרשם שלשה משלו היה קררה. הקצב המשיך להיות גבוה והסקור בהתאם, כאשר חניכיו של דני פרנקו ירדו ביתרון 22:28 בסיום הרבע.

אקסבייר מנפורד (רועי כפיר)

סיריל לנג'יוויין (רועי כפיר)

רבע שני: 41:46 להפועל גליל עליון

מקריי פתח נהדר את הרבע עם שש נקודות והקפיץ את יתרונה של חולון, בעוד לנג'יוויין ודגלאס השיבו מנגד. הצפוניים המשיכו בשלהם ורשמו ריצת 0:7 שצימקה את התוצאה ל-32:34. הם המשיכו במומנטום, הפכו את התוצאה ועלו ליתרון בהובלת קנדי ודגלאס. החבורה של יזרעאלי חתמה רבע נהדר עם יתרון בהפסקת המחצית, 41:46.

רז אדם (רועי כפיר)

טוני דגלאס בפעולה (רועי כפיר)