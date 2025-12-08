יום שני, 08.12.2025 שעה 21:51
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
15668-7778מכבי ת"א
14512-6177הפועל ת"א
14608-6558הפועל העמק
13720-7598עירוני קריית אתא
12520-5747הפועל ירושלים
11664-6887בני הרצליה
11655-6218עירוני נס ציונה
11708-6718עירוני רמת גן
10509-4986הפועל חולון
10690-6398מכבי רעננה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9562-4987הפועל גליל עליון
9721-6358מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

מחצית: הפועל חולון - גליל עליון 46:41

ליגת ווינר סל, מחזור 8: קצב טוב בהיכל טוטו. החבורה המקומית נטלה את ההובלה בפתיחה, אך ריצה מרשימה של הצפוניים הפכה את התוצאה בהובלת דגלאס

|
טוני דגלאס ודריק וולטון ג'וניור (רועי כפיר)
טוני דגלאס ודריק וולטון ג'וניור (רועי כפיר)

המחזור השמיני בליגת ווינר סל ממשיך בשעה זו בהיכל טוטו כאשר הפועל חולון מארחת את הפועל גליל עליון למשחק בו שתי הקבוצות רוצות להיכנס למומנטום של ניצחונות.

שחקניו של דני פרנקו נמצאים במומנטום חיובי של 2:4, אך הפסידו בשניים משלושת משחקיהם האחרונים, כשהניצחון היחיד היה 85:87 על הפועל באר שבע/דימונה. במשחק האחרון הם הפסידו 102:75 למכבי תל אביב, ערב בו ג’ורדן מקריי, כוכב הקבוצה, התקשה עם חמש נקודות בלבד.

סגל מלא יעמוד לרשות הצוות המקצועי למשחק מול הפועל גליל עליון. ניסייר ברוקס יערוך את הופעת הבכורה שלו בליגת ווינר סל ויצטרף לדריק וולטון ג'וניור, אקסבייר מנפורד, ג'ורדן מקריי וטוד ווית'רס שנרשמו גם הם למשחק.

מנגד, החבורה מכפר בלום עומדת על רצף של לא פחות משלושה הפסדים. אומנם זהו לא הרצף הארוך ביותר בליגה, אך הקבוצה מהגליל מתקשה בהתקפה עד כה. גוני יזרעאלי ושחקניו ינסו להפתיע בחוץ על מנת לצאת מהתקופה הרעה ולברוח מהתחתית.

חולון ניצחה בכל ששת המפגשים האחרונים בין הקבוצות בליגה הסדירה. ניצחון החוץ האחרון של הצפוניים על הסגולים הושג לפני כמעט 25 שנה, בינואר 2001, אז הרשימו עם 72:93.

דני פרנקו (רועי כפיר)דני פרנקו (רועי כפיר)
גוני יזרעאלי (רועי כפיר)גוני יזרעאלי (רועי כפיר)

רבע ראשון: 22:28 להפועל חולון

חמישיית הפועל חולון: דריק וולטון ג’וניור, אקסבייר מנפורד, ג’ורדן מקריי, ליאור קררה וניסייר ברוקס.

חמישיית הפועל גליל עליון: טוני דגלאס, רז אדם, יהל מלמד, די ג’יי קנדי וסיריל לנג'יוויין.

ברוקס פתח את המשחק בצורה טובה ועם שתי הטבעות ונקודה מהקו רשם חמש נקודות מהירות והעלה את קבוצתו ליתרון 5:7. קנדי ולנג’יוויין הפכו את התוצאה. המשחק הלך צמוד כאשר מנפורד נכנס לעניינים עם שלשה ונקודות נוספות, ומי שרשם שלשה משלו היה קררה. הקצב המשיך להיות גבוה והסקור בהתאם, כאשר חניכיו של דני פרנקו ירדו ביתרון 22:28 בסיום הרבע.

אקסבייר מנפורד (רועי כפיר)אקסבייר מנפורד (רועי כפיר)
סיריל לנגסיריל לנג'יוויין (רועי כפיר)

רבע שני: 41:46 להפועל גליל עליון

מקריי פתח נהדר את הרבע עם שש נקודות והקפיץ את יתרונה של חולון, בעוד לנג'יוויין ודגלאס השיבו מנגד. הצפוניים המשיכו בשלהם ורשמו ריצת 0:7 שצימקה את התוצאה ל-32:34. הם המשיכו במומנטום, הפכו את התוצאה ועלו ליתרון בהובלת קנדי ודגלאס. החבורה של יזרעאלי חתמה רבע נהדר עם יתרון בהפסקת המחצית, 41:46.

רז אדם (רועי כפיר)רז אדם (רועי כפיר)
טוני דגלאס בפעולה (רועי כפיר)טוני דגלאס בפעולה (רועי כפיר)
די גדי ג' קנדי עולה לסל (רועי כפיר)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */