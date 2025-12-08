עימות במשטרה בין שחקן העבר לאחת המתלוננות

לפני ארבעה ימים חשפנו בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE כי עוד תלונה הוגשה למשטרה נגד שחקן העבר בטענה על צילום סרטוני מין והפצתם ברבים, כשהמתלוננת אמרה: "לא ידעתי שהוא צילם, הוא איים עליי כאשר התעמתי עמו”.

היום חשפנו בתוכנית כי היה עימות במשטרה בין השחקן לבין אחת המתלוננות, כשבזמן שהוא הכחיש כי ביצע את המעשים, היא טענה שהוא אכן עשה את זה. בשלב זה, הוא קיבל צו הרחקה מהמתלוננת.

כזכור, פרסמנו ב-ONE כי בתקופה האחרונה הוגשו למשטרה תלונות ע"י מספר בחורות בטענה כי סרטונים שלהן בעת קיום יחסי מין עם כדורגלן עבר הופצו לכאורה, כשצולמו ללא ידיעתן. בימים הקרובים השחקן צפוי להיחקר שוב על שאר התלונות נגדו על הפצת סרטוני מין של בחורות נוספות.