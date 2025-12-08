הרצליה גברה 1:3 על מכבי פ"ת במשחק העונה

המחזור ה-14 בליגה הלאומית ננעל הערב (שני) כשמכבי הרצליה יצאה עם ידה על העליונה כשניצחה 1:3 את מכבי פתח תקווה במשחק העונה שהתקיים באצטדיון מרים. במשחקים הנוספים ששוחקו, הפועל כפר שלם הפסידה בביתה 2:1 להפועל עכו והפועל רעננה גברה 1:2 על עירוני מודיעין.

מכבי הרצליה – מכבי פתח תקווה 1:3

בזכות הניצחון, המארחת השוותה את מספר נקודותיה לזה של יריבתה בפסגת הטבלה. השער הראשון בהתמודדות הגיע בדקה ה-34 כשאופק עובדיה עט על כדור שנעצר לא טוב, דחק אל הרשת מקרוב וקבע יתרון לחבורה מהשרון. שבע דקות חלפו וחוסה קורטס השווה את התוצאה לזכות המלאבסים.

בדקה ה-80 אלעד בראון וחניכיו קיבלו פנדל לאחר נגיעת יד של שחקן הגנה ברחבה, אור אינברום ניצל זאת על מנת לדייק מהנקודה הלבנה. המילה האחרונה בהתמודדות נאמרה בדקה ה-96 כשהמארחת יצאה למתפרצת שבסופה בעיטה שהלכה לעמוד פגעה בגבו של השוער מרקו וולף ונכנס אל השער.

בעקבות תוצאת המשחק שתי הקבוצות מוליכות את הטבלה עם 29 נקודות כשהפועל כפר סבא מחזיקה בארבע נקודות פחות. במחזור הבא המאבק ביניהן על ראשות הטבלה יימשך כשמכבי הרצליה תתארח אצל בני יהודה ומנגד מכבי פתח תקווה תארח את הפועל ראשון לציון.

דקה 34, שער! מכבי הרצליה עלתה ליתרון 0:1: ווילינטון אפונזה חדר לרחבה עם עוצמה רבה וייצר בעיטה שנעצרה על ידי מרקו וולף, אך אופק עובדיה הגיע אל הכדור החוזר ודחק מקרוב.

דקה 41, שער! מכבי פתח תקווה השוותה ל-1:1: הרמת כדור טובה של אביב סלם לעבר מרכז הרחבה, הגיעה אל ראשו של חוסה קורטס שנגח מדויק ובעוצמה אל הרשת.

דקה 80, שער! מכבי הרצליה עלתה ליתרון 1:2: לאחר נגיעת יד ברחבה, השופט העניק פנדל למארחת, אור אינברום כבש מהנקודה הלבנה והקדיש את הגול לגדי קינדה ז”ל.

דקה 90+6, שער! מכבי הרצליה עלתה ל-1:3: לאחר שמכבי פתח תקווה שלחה את כל שחקניה קדימה במטרה להשוות, המארחת יצאה למתפרצת קטלנית שבסופה בעיטה שהלכה לקורה חזרה ופגעה בגבו של השוער, מרקו וולף והכדור נכנס לשער.

הפועל כפר שלם – הפועל עכו 2:1

האורחת עלתה ליתרון בדקה ה-37 משער של אוסמה חלאילה שנכבש מהנקודה הלבנה. בדקה ה-48, החלוץ השלים צמד והכפיל את היתרון של הקבוצה מהצפון. מי שאמר את המילה האחרונה בהתמודדות הוא יובל אשכנזי שהבקיע בדקה ה-76 וצימק את התוצאה מבחינת המארחת.

דקה 37, שער! הפועל עכו עלתה ל-0:1: לאחר שקיבלה כדור עונשין מ-11 מטרים, אוסמה חלאילה ניגש לבעוט את הפנדל והוא דייק.

דקה 48, שער! הפועל עכו עלתה ל-0:2: אוסמה חלאילה השלים צמד לאחר שקיבל כדור עומק נהדר מישראל פחימה והחלוץ גלגל את הכדור אל הרשת במצב של אחד על אחד.

דקה 76,שער! הפועל כפר שלם צימקה ל-2:1: יובל אשכזי קיבל את הכדור בעומק הרחבה והוא בעט אל הרשת העליונה.

עירוני מודיעין – הפועל רעננה 2:1

האורחת עלתה ליתרון על סף המחצית בדקה ה-45 משער נהדר של רן מאיר ששיחרר בעיטה עוצמתית מחוץ לרחבה אל החיבורים. הקבוצה מהשרון הכפילה את יתרונה בדקה ה-64 כשוונדרסון יעקובו הבקיע מהאגף השמאלי של הרחבה. מי שחתם את תוצאת הסיום הוא שגיא ישראלי שצימק בדקה ה-90.

דקה 45, שער! הפועל רעננה עלתה ליתרון 0:1: רן מאיר קיבל את הכדור על סף הרחבה והוא שיחרר בעיטה עוצמתית שנכנסה אל החיבורים הרחוקים.

דקה 64, שער! הפועל רעננה עלתה ל-0:2: פז בלנדר מסר כדור עומק נהדר לוונדרסון יעקובו שבעט את הכדור מהפינה השמאלית של הרחבה אל הרשת.

דקה 90, שער! עירוני מודיעין צימקה ל-2:1: לאחר התקפה יפה של המארחת, שגיא ישראלי מצא את הרשת.