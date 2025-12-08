יואב כץ: משהו לא מריח טוב, נענשים על שגיאות

מה יהיה עם הפועל חיפה? הקבוצה של גל אראל (בינתיים) הפסידה אמש (ראשון) 4:3 למכבי נתניה והיא רחוקה רק חמש נקודות מהקו האדום לפני ששתי האחרונות בטבלה, הפועל ירושלים ומכבי בני ריינה, שיחקו. יואב כץ לא ממש אוהב את מה שהוא רואה, בלשון המעטה, והוא דיבר על המצב בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

מה שלומך?

”יכול להיות טוב יותר”.

ישנת בכלל?

”הקבוצה לא נראית טוב, אך אני עדיין מצליח להירדם”.

מה מעמדו של אראל? נשאר כרגע? טבריה מבחן אחרון או שיקבל עוד זמן?

”כדורגל זה לא בן אדם אחד, זו קבוצה. כולם צריכים לעשות את ההחלטות הנכונות ולהיות יותר מחויבים. אנחנו נדרוש את המחויבות הזו מבפנים ולא נביא אנשים מבחוץ לדרוש את זה. הפלייאוף התחתון מבחינתי מתחיל כבר בשבוע הבא ואני מקווה כמו שבמשך השנים לא היו לנו בעיות, זה יהיה כך גם עכשיו.

“זה לא נכון שלא הבאתי שחקנים טובים לאראל, התקציב השנה הוא 5-6 בליגה ומאוד גבוה. אני גם לא אוהב שאנשים מחפשים תירוצים, אלא אומרים שנעשו שגיאות ובוא נתקן”.

גל אראל (עמרי שטיין)

מי מחפש את התירוצים?

”אנשים שאני מדבר איתם במערכת”.

מה אראל אומר לך?

”טרם דיברתי איתו”.

מי אחראי על משחק ההגנה?

”אלי לוונטל שהתראיין אצלכם צדק, היו 22 בעיטות למסגרת נגדנו וזה שיא חדש. היינו רכים. השגיאה הכי גדולה של המשחק הייתה אחרי שהשוונו ל-3:3 והיינו צריכים לשמור על זה. ההימור לנסות לנצח היה גדול מדי”.

אז זה אראל הימר על זה, הוא המאמן.

”אני לא יודע מי הימר, אני יודע ששחקנים לא חזרו למקומות שלהם. כדורגל זה משחק קבוצתי, הקבוצה לא הצליחה”.

יואב כץ (עמרי שטיין)

מה דעתך על הספסול של אנטמן?

”זה משהו מקצועי. ניב הוא מנהיג והתפתח גם כמנהיג. היו כמה משחקים שהוא לבדו נתן נקודות כמו בתיקו מול ק”ש, והיו משחקים שהוא היה פחות טוב. אני עדיין רואה אותו ממנהיגי הקבוצה וכשוער טוב. לי אין את הידע להגיד אם שוער אחד מתאים יותר או פחות”.

אתה מתכוון לפתוח את הכיס בינואר כדי לחזק את הקבוצה?

”תקציב השחקנים של הקבוצה הוא בין הגבוהים בליגה, אני לא הולך לפזר השערות אם נביא או לא. יש שחקנים שגייסנו שהם לא עונים על הדרישות ויכול להיות שנצטרך לשחרר”.

אחרי הכותרות על גראפי שמתקרב אליכם, אני יודע שהרמת טלפון לאנטמן שגראפי לא מגיע והמעמד שלו בטוח.

”הוא הרים טלפון אליי, הייתה שיחה ושוב אני מחשיב אותו ממנהיגי הקבוצה. לא הייתה לי שום שיחה עם גראפי”.

אתה משלם ביוקר על ההימור על אראל?

”אני לא יודע. אראל עשה הרבה דברים יפים מאוד, אני לא רוצה להאשים אותו באופו אישי, אבל הקבוצה עשתה דברים פחות יפים ואתמול הייתה דוגמה. מזל שהיה את מצ’יני עם כמה הצלות פלוס שתי קורות. כנראה שמשהו לא מריח טוב בממלכת דנמרק”.

יואב גראפי (ראובן שוורץ)

הפסד לטבריה ויהיה זעזוע בהפועל חיפה?

”אני לא חושב שנפסיד ולא חושב שיהיה זעזוע”.

אתה מתכוון לבוא לארץ לאור מצב החירום של הקבוצה? גם חזרו הטיסות ואין מלחמה.

”יש מלחמה קטנה אמנם, מלחמות במדינת היהודים יהיו לצערי גם בעוד 100 שנים. אני אשתדל לבוא לארץ, אני לא צעיר ויפה כמוכם”.

שחקני הפועל חיפה מאוכזבים (עמרי שטיין)

למה אתה כזה אופטימי שאתם מנצחים את טבריה?

”בסופו של יום יש לנו קבוצה טובה, אנחנו עושים שגיאות פה ושם ונענשים, אבל יש לנו קבוצה טובה. אני לא יודע אם נגיע לפלייאוף העליון, אך מקווה להתקרב לשם”.

בסוף לא יהיה לך את מה למכור בהפועל חיפה, אתה תצטרך לשלם למי שייקח את הקבוצה.

”הקבוצה למכירה כבר הרבה מאוד זמן, אני מקווה שהיא תעבור לאנשים המתאימים. אני עם הקבוצה 22 שנה ואני מקווה שמי שימשיך יהיה 30-40 שנה אחריי”.

יכולה להיות רעידת אדמה בחיפה שאתה ויעקב שחר תעזבו ביחד. יש מו”מ עם מישהו עכשיו או שהוא עוד לא נולד?

”אני מקווה שהוא נולד, אין מו”מ אם אף אחד, אבל אני מקווה שהוא נולד”.