יום שני, 08.12.2025 שעה 15:37
הקריטריון הראשון לאליפות אירופה של גולובטי

השחיינית הישראלית השתתפה ב-US Open והשיגה זמן טוב ב-15 מאיות מהמדד הנדרש במשחה ה-200 מטר חופשי, בדרך לתחרות היבשתית שתתקיים בפאריס ב-2026

דריה גולובטי (גלעד קוולרצ'יק)
דריה גולובטי (גלעד קוולרצ'יק)

דריה גולובטי השיגה את הקריטריון לאליפות אירופה בבריכות ארוכות שתתקיים באוגוסט 2026 בפאריס. גולובטי השתתפה באליפות ארה"ב US Open ושחתה במשחה ה-200 מטר חופשי, היא סיימה בזמן של 2:00.04 דקות, 15 מאיות מתחת לקריטריון שעמד על 2:00.19 דקות. גולובטי התחרתה גם במשחה ה-100 מטר חופשי וסיימה בזמן של 56.00 שניות.

זו הייתה ההזדמנות הראשונה לשחייני הנבחרת להשיג קריטריונים לאליפות אירופה, והצלחתה של גולובטי פותחת את העונה בצורה חיובית. דריה היא השחיינית הראשונה שמשיגה את הקריטריון לאליפות אירופה בבריכות ארוכות, שתתקיים כאמור בצרפת.

ישראלית נוספת שהשתתפה באליפות, שאין גולנד, התחרתה בשלושה משחים - היא עצרה את השעון על 57.00 שניות ב-100 מטר חופשי, 27.56 שניות ב-50 מטר פרפר ו-26.13 שניות ב-50 מטר חופשי.

לשאר שחייני ושחייניות הנבחרת נותרו שתי הזדמנויות נוספות להשיג קריטריונים לאליפות אירופה עד סוף חודש מאי, אז תערך אליפות ישראל והטריילז.

