יום שני, 08.12.2025 שעה 14:11
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
15668-7778מכבי ת"א
14512-6177הפועל ת"א
14608-6558הפועל העמק
13720-7598עירוני קריית אתא
12520-5747הפועל ירושלים
11664-6887בני הרצליה
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
10690-6398מכבי רעננה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
9721-6358מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

מכבי תל אביב מנהלת שיחות עם זאק הנקינס

פרסום ראשון: יחזור לישראל? סנטר הפועל ירושלים לשעבר עשוי לחזק את הקבוצה של עודד קטש. העונה רשם 7.6 נקודות ו-6.6 ריבאונדים בממוצע במדי גרנאדה

|
זאק הנקינס (אורן בן חקון)
זאק הנקינס (אורן בן חקון)

האם זאק הנקינס יחזור לישראל? מכבי תל אביב כבר פעילה בשוק הסנטרים זו תקופה מאוד ארוכה, והיום (שני) כפי שנודע לראשונה ל-ONE יחד עם העיתונאי הספרדי צ׳מה דה לוקאס, הצהובים נמצאים בשיחות עם אקס הפועל ירושלים והסנטר של גרנאדה כיום.

הנקינס (29, 2.11) מעמיד השנה ממוצעים של 7.6 נקודות לצד 6.6 ריבאונדים בליגה הספרדית כאשר משחק השיא שלו היה נגד ריאל מדריד. הוא קלע 16 נקודות וקלט חמישה ריבאונדים ב-23 דקות בהפסד של גרנאדה לבלאנקוס לפני שבועיים.

כאמור, הנקינס שיחק בירושלים ועוד לפני כן בראשון לציון. בעונה שעברה הוא שיחק במדי קלוז’ נאפוקה הרומנית והעמיד ממוצעים של 9.8 נקודות לצד 6.4 ריבאונדים.

זאק הנקינס (אורן בן חקון)זאק הנקינס (אורן בן חקון)
בלי בעיות: מכבי ת"א עם 73:104 על ראשל"צ

לירושלים הגיע הנקינס בקיץ 2022 וזכה איתה בגביע המדינה פעמיים. בעונת 2022/23 הוא גם נבחר לחמישיית העונה בליגת העל ובליגת האלופות של פיב"א כשהאדומים מהבירה הגיעו לגמר במפעל.

