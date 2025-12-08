זעזוע: שרון דרוקר סיים את דרכו במכבי ראשל"צ

אחרי פתיחת עונה נוראית, שרון דרוקר סיים את דרכו כמאמן מכבי ראשל"צ. הקבוצה מעיר היין הודיעה על כך רשמית היום (שני) כשהיא נמצאת במקום הלפני אחרון בליגת העל עם מאזן 7:1.

במכבי ראשל"צ הודיעו: "בתום פגישה שנערכה הבוקר בין יו”ר המועדון, ארז בן חיים, לבין מאמן הקבוצה, שרון דרוקר, וזאת בעקבות מצבה המקצועי של הקבוצה ופתיחת עונה שאינה עומדת בציפיות, הסכימו הצדדים בהחלטה משותפת על סיום תפקידו של המאמן. המועדון מבקש להוקיר את תרומתו של שרון ואת המאמצים שהשקיע בתקופתו כאן ולאחל לו הצלחה רבה בהמשך דרכו המקצועית”.

המועמדים המובילים להחליף את דרוקר הם מאמן נבחרת ישראל, אריאל בית הלחמי, וגיא גודס.

בלי בעיות: מכבי ת"א עם 73:104 על ראשל"צ

דרוקר עוזב את ראשל"צ לאחר התבוסה 104:73 אמש למכבי ת"א. הניצחון היחיד של הכתומים העונה הגיע ב-67:75 על הפועל ב"ש ב-27 באוקטובר והמשחק הבא שלהם יהיה מול עירוני נס ציונה בעוד שבוע.