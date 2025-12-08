מישל דיין: הפערים גדלו, אך לדרבי חוקים משלו

הפועל ירושלים מגיעה לדרבי מול בית”ר (שני, 20:00) עם לא מעט חששות. הקבוצה של זיו אריה עדיין מתחת לקו האדום עם שבע נקודות בלבד מ-12 מחזורים, ואם זה לא מספיק, היא תפגוש את הקבוצה הלוהטת של ברק יצחקי. אגדת הפועל ירושלים, מישל דיין, סיפר על התחושות לקראת הדרבי בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

זה מרגש לראות את אגדות בית”ר על הדשא?

”בוודאי, כל הכבוד לכל העוסקים במלאכה. משחק הבית מול סכנין גם יהיה סולד אאוט”.

איך אתה רואה את הדרבי? באמת יהיה חד צדדי? או הפתעה?

”הפערים גדולים יותר משנים עברו ומכל שנה, בית”ר בשיא שלה מבחינת יכולת, הפועל בתקופה הכי רעה מאז שעלתה לליגת העל. אך גם שהגענו לימק”א עם אמציה לבקוביץ’, טרפנו את הקלפים ועשינו ניצחון הירואי. לכן זו קלישה, אך לדרבי חוקים משלו. הפועל כאמור מגיעה במצב הכי נחות שהיא יכולה, ברור שהמשחק הזה תלוי בבית”ר. מאמן העונה הסיבוב צריך להיות יצחקי כי הוא הביא את הקבוצה הכי לוהטת בכדורגל הישראלי. תשאל כל אוהד ממוצע איזה קבוצה אתה רוצה לראות והוא יגיד לך בית”ר ירושלים. מעבר לזה, ברמה המקצועית הוא יהיה מאמן גדול”.

ברק יצחקי (חג'אג' רחאל)

היית בכל כך הרבה מעמדים בתור שחקן וראית כמעט הכל. איזה טיפ אתה יכול לתת לשחקני הפועל ירושלים?

“בית”ר זה בתת מודע של השחקן, הוא מגיע קצת יותר זחוח, בגלל זה בית”ר לאחרונה לא מצליחה לנצח את הפועל ירושלים. למי שיש מה להפסיד זו רק בית”ר. אם הפועל ירושלים תדע לעבור את 25 הדקות הראשונות, וכשבית”ר מתקשה מול קבוצות כאלה היא מתחילה לשחק מופקר וראינו את זה בלא מעט משחקים. הלחץ יגיע מהיציעים והפועל אם תדע לעבור את הר הגעש הזה היא יכולה להפתיע. אני מסתובב בעיר ורואה את האווירה, אם היה כרטיסים היה אפשר למכור אותם גם ב-2,000 שקלים. הדקות הראשונות הכי חשובות עבור הפועל ירושלים, היא יודעת לצופף בשליש האחורי”.

תוצאה?

”בדרבי זה יוקרה, להפועל ירושלים אין מה לשחק יוקרה כי היא נלחמת על הלחם. אני אשתגע קצת – אולי תיקו”.

צר לי לאכזב אותך, יהיה שלוש ומעלה לבית”ר.

”אתה נהיית סוג של מכשף, אמרת לי גם שריינה תנצח את הפועל ירושלים. יכול להיות שאני לא צריך לדבר אתכם לפני משחקים (צוחק)”.