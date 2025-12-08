יום שני, 08.12.2025 שעה 15:00
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2714-2913מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

"עם דאפה וטאבי נתניה יכולה הייתה לרוץ לתואר"

שחקן העבר של היהלומים, פודי חלפון, ב"שיחת היום": "אם קסטין היה משאיר אותם, הקבוצה הייתה יכולה לקחת אליפות". ולמה הוא לא יתמודד לראשות העיר?

|
שחקני מכבי נתניה חוגגים (עמרי שטיין)
שחקני מכבי נתניה חוגגים (עמרי שטיין)

מכבי נתניה רשמה אתמול (ראשון) 3:4 דרמטי על הפועל חיפה בזכות שער של ווילסון האריס עמוק בתוך תוספת הזמן. כוכב העבר של הקבוצה, פודי חלפון, עלה לדבר על כך ועל האפשרות שיתמודד לראשות העיר ב”שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

אנחנו נמצאים עם המועמד לראשות עיריית נתניה החדש?
”הייתי רוצה, אבל אני לא פוליטיקאי”.

ראיתי שעשית סקר אם לרוץ או לא.
”נכון, אבל החלטתי שלא. ראיתי מה כמות ההשקעה של האחרים גם מבחינה כספית, אני לא נמצא שם”.

אז מה חשבת? היית מבקש מאייל סגל שיתמוך בך.
”אין לו מספיק כסף, זה הרבה כסף”.

אייל סגל (שחר גרוס)אייל סגל (שחר גרוס)

כל החשש שלך והביקורת על נתניה, אתה לוקח הכל חזרה?
”הביקורת שלי לא הייתה על הקבוצה, אלא על ההתנהלות”.

אז אולי סגל עשה טוב שמכר לאמריקאים?
”כל שבת מדברים על מזל, אני חושב שקודם כל מגיע כל הכבוד לאבוקסיס. הוא עושה הכל לבד, בלי סקאוטים ומנהל מקצועי. המערכת מוכרת שחקנים בלי לשאול אותו כמו דאפה, ובכל זאת הוא בא כל יום ומשקיע מאמץ. הביאו לו כן רכש טוב. אנחנו מקום 4, אבל לא לשכוח שיש עוד שני משחקים נגד מכבי ת”א וב”ש”.

למה אתה כזה פסימי? מכבי ת”א במשבר. תהיה ווינר.
”הייתי ווינר כשחקן, אבל אני רואה את ב”ש חזקה מאוד וכמובן כל נקודה לקחת מהקבוצות האלה זה ברכה”.

יוסי אבוקסיס (עמרי שטיין)יוסי אבוקסיס (עמרי שטיין)

יש כאן משחקים משוגעים, אתה נהנה מנתניה?
”אנחנו מנצחים וכובשים, אך מספר 3 ברשימת הקבוצות שספגו הכי הרבה. קוליקוב שמקבל צ’אנס כל הזמן טועה, קח את ההזדמנות בשתי ידיים ותתחיל להשתפר. גם נגד בית”ר היו שני גולים בגללו. ההגנה לא יודעת לשחק מספיק ביחד”.

איך אתה רואה את המשחק מול ב”ש?
”לא יהיה קל גם לב”ש, אבל עם כל זה שהייתי רוצה לראות את מכבי נתניה מנצחת, אם היא תביא משם נקודה יגיע לה שאפו מאוד גדול. הכי מפחיד בנתניה זה ברגע שמגיעים לינואר, כל הקבוצות יודעות שנתניה משביחה שחקנים ומוכרת. אתה נותן מחיר טוב וישר מוכרים. אם קסטין היה משאיר את דאפה וטאבי, נתניה הייתה יכולה לרוץ לאליפות”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */