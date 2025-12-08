יום שני, 08.12.2025 שעה 15:00
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2714-2913מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

"ב"ש יכולה לגמור את סיפור האליפות מוקדם"

שחקן העבר של הקבוצה מבירת הנגב, סתיו אלימלך, ב"שיחת היום": "הקבוצה צריכה לחזק את הספסל בשביל זה". וגם: התפקוד של רן קוז'וק, הכושר והסיומת

|
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל באר שבע חוגגים (רדאד ג'בארה)

הפועל באר שבע רשמה אתמול (ראשון) הצהרת כוונות עם 0:1 על חשבונה של מכבי תל אביב בטרנר. שחקן העבר וסמל המועדון, סתיו אלימלך, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

יש אופי בב”ש, ראינו בסיבוב הראשון ניצחונות על הפועל ת”א, מכבי ת”א, בית”ר ירושלים ומכבי חיפה.
”אני חושב שזה סיבוב ראשון שלא היה שנים בליגת העל לאחת הקבוצות, תתקנו אותי אם אני טועה – 10 ניצחונות, הפסד אחד ושלוש תוצאות תיקו”.

ב”ש ניצחה את הקבוצות הגדולות, היא בפסגה ובפער ממכבי. קוז’וק עושה את העבודה.
”לגמרי, הוא והקבוצה והבחירה של השחקנים”.

רן קוזרן קוז'וק (רדאד ג'בארה)

זה שזלאטנוביץ’ הגיע למשחק העונה אחרי פתיחה פחות טובה זה גם עבודה של המאמן.
”המערכת בב”ש עובדת נכון, מאוד הרמונית ומקצועית, האנשים רואים את התוצאות ורואים איך שחקנים פורחים. אם זה גנאח או חזות, אליאל פרץ וביטון שמכבי כביכול עשתה לו טובה. וגם אחרי כל מה שהיה עם קאנגווה שחוזר עם כל הלב והנשמה. ב”ש מתפקדת בכל המערכים”.

מה חסר לך בב”ש? מה היית מייעץ לקראת ינואר?
”חסר לי ספסל יותר עמוק, שיכול לגמור את העונה הזו מבחינת אליפות מוקדם. זה היה חסר בעונה שעברה, מכבי ת”א הביאה מהספסל בעונה שעברה את זהבי. יחד עם זאת, ב”ש באותו זמן לא הצליחה לייצר מהספסל שינוי גדול. אז ספסל יותר עמוק ואיכותי ייתן איזשהו פור”.

גם במשחקים בדקות הסיום, לב”ש יש דעיכה מסוימת.
”מסכים אתך בהחלט. הרבה פעמים הקבוצה פותחת טוב, אבל לא מצליחה לייצר את אותם מצבים בהמשך ואתה גם רואה שהחלק ההתקפי חסר בו משהו. כמובן שהייתי מביא לשם גם עוד חלוץ אמיתי שיתחרה”.

רן קוזרן קוז'וק ואיגור זלאטוביץ' (רדאד ג'בארה)

איך אתה רואה את מאבק האליפות?
”ב”ש הרבה יותר מעניינת, משחקת יותר אטקרטיבי. בוא לא נשכח שב”ש יכולה הייתה לנצח אתמול גם בהפרש של 2-3 שערים. מליקה עשה עבודה מצוינת. ב”ש תמשיך להוביל, אך תצטרך חיזוקים מעניינם גם בעמדת החלוץ וגם בעמדת ה-10”.

לא אמרת כלום, דיברת כבר על שלושה שחקנים.
”כן, אבל צריך. אם הקבוצה רוצה להיכנס לפלייאוף וכבר שם להיות כמעט אלופה, ולא כמו שקרה בעונה שעברה, אז היא צריכה להסיק מסקנות ולהביא את זה לידי ביטוי עוד לפני ינואר, שם לבנות כבר גם את העונה הבאה”.

