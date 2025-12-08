יום שני, 08.12.2025 שעה 23:12
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

בית"ר ירושלים בעקבות דניאל וורקו מהפועל ר"ג

פרסום ראשון: אברמוב כבר צפה בקשר בן ה-21 במשחק האחרון ואלמוג כהן סימן את הכישרון שזומן לנבחרת הצעירה. גם קבוצות נוספות, בהן ק"ש, מתעניינות

דניאל וורקו (חגי מיכאלי)
בית"ר ירושלים בעקבות קשר הפועל ר"ג והנבחרת הצעירה, דניאל (דג’אץ) וורקו, בן ה-21. הקבוצה מהבירה עוקבת אחריו ורוצה לרכוש את הכישרון שגיא לוזון זימן לאחרונה לנבחרת עד גיל 21. השחקן אף שותף בניצחון של הצעירה 1:3 על הולנד, בו נכנס בדקה ה-80.

במשחק הבית האחרון של הפועל ר"ג ביום שישי (הפסד 3:2 לכפר קאסם), הבעלים של בית"ר, ברק אברמוב, נכח ביציע כדי לעקוב אחרי וורקו. גם המנהל המקצועי, אלמוג כהן, סימן את הקשר, כפי שהוא נוהג לעשות עם שחקנים צעירים.

אבל בית"ר היא לא הקבוצה היחידה שמעוניינת בוורקו לאור יכולתו. גם עירוני קריית שמונה שמה עליו עין ויש לציין שאין לו סעיף שחרור בחוזהו מהפועל ר"ג, כך שיהיה צורך לנהל מולה מו"מ.

וורקו גדל בהפועל ר"ג וזו העונה הרביעית שלו המועדון. הוא גילה שיפור גדול מאוד בשנה האחרונה ונראה שהוא בשל לעשות את הקפיצה לליגת העל. השאלה היא רק באיזו קבוצה הוא ישחק.

