הפועל חדרה הפסידה 4:2 למ.ס קריית ים

המשחק שנעל את המחזור התשיעי בליגה הלאומית לנוער במחוז צפון, סיפק את הסחורה ובענק. הפועל חדרה, המוליכה, שאירחה את מ.ס קריית ים ממרכז הטבלה, לא ציפתה לקבל בראש, ולצאת מההתמודדות בהפסד שני העונה, כך שהפער בין בית"ר טוברוק לחדרה עומד כרגע על שתי נקודות בלבד.

במשחקים הנוספים, בית"ר טוברוק הביסה 1:4 את הפועל בית שאן ושמרה על המקום השני. בני סכנין, מהמקום השלישי, ניצחה באותה תוצאה (1:4) את מכבי צור שלום קריית ביאליק. הפועל נוף הגליל, שחולקת עם סכנין את המקום השלישי, לא שיחקה השבוע. עירוני נשר חזרה לעצמה עם 0:2 על הפועל אום אל פאחם ו-4:5 מטורף לצעירי כפר כנא על מ.כ נווה יוסף.

הפועל חדרה – מ.ס קריית ים 4:2

המוליכה הייתה פחות טובה וספגה את הפסד הליגה השני שלה העונה. קריית ים, עם קיקו כהן על הקווים, רשמה ניצחון רביעי וחשוב להמשך הדרך. לאחר 17 דקות משחק, הראל שניידר קבע 0:1 לקריית ים והימם את המקומיים, כשבתוצאה הזו ירדו הקבוצות לחדרי ההלבשה. עם פתיחת המחצית השנייה, קריית ים הכניסה את איליה פוטקין, המשחק לרוב בליגה הלאומית, עם הבוגרים.

בדקה ה-63 פוטקין הכפיל את התוצאה ל-0:2 לקריית ים ובדקה ה-72 ירדן רמות צימק התוצאה ל-2:1. איליה פוטקין הכניע את רז פרג' פעם נוספת, הפעם מהנקודה הלבנה בדקה ה-79, וקבע 1:3 לזכות קריית ים. בדקה ה-84 חדרה צימקה פעם נוספת, ל-3:2 משער של אופק צרפתי, אלא שבדקה ה-90 איליה פוטקין, מי אם לא הוא, קבע את תוצאת המשחק, 2:4 למ.ס קריית ים.

פוטקין התכבד בשלושה ימים בארבעה שערים. ב-5.12 רשם ניצחון בבוגרים מול בני יהודה ת"א, ב-1:2 ואילו אתמול (ראשון), הצטיין עם שלושער מול המוליכה בנוער, הפועל חדרה. לאחר שמונה משחקים בליגה, קריית ים נמצאת לה במקום השישי עם ארבעה ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו והפסד אחד בלבד, כשלרשותה 15 נקודות. הפועל חדרה מובילה את הליגה עם 21 נקודות.

בית"ר טוברוק – הפועל בית שאן 1:4

הקבוצה הנתנייתית בהחלט יכולה להגיד תודה לקריית ים על ניצחונה מול חדרה. נוכח ההפסד של המוליכה, הפער בין טוברוק לחדרה הצטמצם לשתי נקודות בלבד. שחקניו של רון קלר היו עדיפים בהרבה על הקבוצה מצפון הבקעה ורשמו כנגדה ניצחון גדול, משערים של אריאל סויסה המחליף שסיפק צמד, יאיר רובס ואסאן ג'ובה, רואי רוסו צימק מן העבר השני.

בית"ר טוברוק נוער (באדיבות המועדון)

בית שאן נשארת לה במקום האחרון לאחר תשעה משחקים, כשהיא ללא ניצחונות לעת עתה, שלוש תוצאות תיקו ושישה הפסדים. השער שכבשה מול טוברוק היה רק השני שלה העונה. טוברוק, מנגד, התכבדה בניצחון שישי מתוך תשעה משחקים עד כה העונה, זאת לצד תוצאת תיקו אחת ושני הפסדים. יחד עם נוף הגליל ובני סכנין, ספגה את כמות השערים הנמוכה בליגה שעומד על שמונה בלבד.

עירוני טבריה – הפועל עפולה 0:2

ניצחון רביעי העונה לכפיר בן דוד ושחקניו. לאחר 22 דקות משחק, עמית סארה, מלך שערי הקבוצה לעת עתה, העלה את קבוצתו ליתרון 0:1. במחצית השנייה, בדקה ה-57 להתמודדות, רועי שחר, שלח בעיטה נדירה וחזקה מ-35 מטרים, הכניע את ירין עמרם וקבע 0:2 למקומיים. עפולה נותרה במקום ה-11 לאחר ההפסד הרביעי שלה העונה, בעוד טבריה במקום השביעי, שלוש נקודות בלבד מהמקום השלישי.

עירוני טבריה נוער (באדיבות המועדון)

הפועל אום אל פאחם – עירוני נשר 2:0

הקבוצה של אסף בוסקילה מתחילה להתייצב. בשלושת המשחקים האחרונים של נשר, השיגה הקבוצה צמד ניצחונות לצד תוצאת תיקו מול עירוני טבריה. כזכור, בתחילת העונה הפסידה 8:2 לנווה יוסף ונכנעה גם 8:1 לחדרה. מוחמד אבו ליל ואיתן נווה קבעו את תוצאת המשחק. חמזה סבאח ואיהם מחאמיד ראו את האדום בצד של אום אל פאחם, שנמצאת מתחת לקו האדום. נשר עם ניצחון שני העונה בסך הכל.

עירוני נשר נוער (באדיבות המועדון)

מ.כ נווה יוסף – צעירי כפר כנא 5:4

משחק רב תהפוכות ושערים, הביא לניצחון ירוק, לקבוצה הצעירה שמצב הבוגרים שלה הוא לוט בערפל. אלמוג קיטה העלה את נווה יוסף ליתרון 0:1, מוחמד עואודה השווה ל-1:1. מחמוד חסאן הפך את התוצאה לזכות כפר כנא וקבע 1:2. בדקה ה-29, אורן בן דור השווה ל-2:2, תוצאה שנשארה עד תום המחצית הראשונה.

במחצית השנייה, מוחמד אגבאריה העלה את נווה יוסף ל-2:3, מוחמד עואודה, שהתכבד בצמד, השווה ל-3:3. דקה לאחר השער של כפר כנא, נועם אלוש, במספרת נדירה בתוך הרחבה, העלה את נווה יוסף ל-3:4. בדקות הסיום, ארז אסעד ונורברוק דירריק הפכו ל-4:5 לזכות צעירי כפר כנא, שרשמה ניצחון שני העונה בליגה. נווה יוסף פספסה הזדמנות לחלוק את המקום השני עם טוברוק ונשארה עם 16 נקודות לאחר הפסד שלישי העונה ובמקום החמישי בטבלה.

בני סכנין – מכבי צור שלום קריית ביאליק 1:4

הקבוצה של רשיד טרביה הייתה עדיפה על החבורה של ברק בן שמואל. שאקר אבו חוסין התכבד בצמד שערים, עלי חיאדרה וסובחי אבו יונס השלימו את החגיגה. אבבאו נברט צימק את התוצאה מן העבר השני. סכנין עם ניצחון חמישי בשמונת משחקיה עד כה, הקבוצה חולקת את המקום השלישי עם נוף הגליל, כשלכל אחת מהן 17 נקודות. צור שלום נשארת עם שבע נקודות, במקום ה-12 בטבלה.

בני סכנין נוער (באדיבות המועדון)

מכבי אחי נצרת – מכבי עירוני קריית אתא 0:0

משחק שהסתיים ללא הכרעה. אחי נצרת, מחלקו התחתון של הטבלה, רשמה את תוצאת התיקו החמישית שלה העונה, כשטרם השיגה ניצחון בליגה, בדומה לנועלת הטבלה, הפועל בית שאן. כל שלוש תוצאות התיקו של אתא ביאליק עד כה העונה הושגו במשחקי החוץ שלה. אחי נצרת נשארת במקום ה-13 עם חמש נקודות בלבד, אתא ביאליק במקום השמיני עם תשע נקודות לעת עתה.

הפועל נוף הגליל הייתה לקבוצה החופשית במחזור זה.