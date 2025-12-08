פלונטר: סועאד ותקרורי רוצים לחזור לדשא

שחקני מ.ס. צעירי כפר כנא בעונת 2024/25, ואסים סועאד ואמיר תקרורי, יושבים בבית מאז עונה שעברה נוכח האשמות כנגדם מצד ההתאחדות לכדורגל, כאשר כתב אישום כנגדם ואחרים הושג בתאריך 25.6. מאז יש חצי שנה של שקט, ללא העמדה לדין של ממש. לתמונה נכנס לאחרונה עו”ד אוהד כהן, על מנת להוציא אותם מהפלונטר אליו נכנסו ולעזור להם לחזור לשחק כדורגל.

מדובר בכתב אישום חמור, בעל השלכות כבדות על פרנסתם ומעמדם של צמד השחקנים. הטענות העיקריות שעלו מתוך ה’הודעה על ייצוג משפטי ובקשות מקדימות בתיק שבנדון’, מתייחסות לעיכוב בלתי סביר בהליך. לאחר שהחקירה נערכה ב-11.9 ובדיקת הפוליגרף בעניינם נערכה ב-18.9, לא נעשה דבר בתיק הנ"ל: “הטיפול בתיק מתעכב באופן שאינו סביר”, מציין עו"ד כהן.

בתוך כך, יש כאן פגיעה בזכויות היסוד, הזכות להליך הוגן, הזכות לגישה לערכאות והזכות לחופש העיסוק. נטען כי כל אלה נפגעים בעקבות השהיית ההליך, העברת כתב האישום ללא תשתית ראייתית והמשך ההשעיה. הנאשמים, לכאורה, מושעים מהמגרשים לתקופה לא ברורה, מזה כחמישה חודשים. אינם יכולים לשחק ולהתפרנס או להתקדם מקצועית.

שחקני צעירי כפר כנא (חג'אג' רחאל)

ובעניין הראיות, אין ולו ראיה אחת הקושרת את הנאשמים לעבירות שבכתב האישום. בדיקת פוליגרף פרטית שבוצעה על ידי הנאשמים, על חשבונם, סותרת את ממצאי ההתאחדות לכדורגל. מעבר לכך, כתב האישום עצמו לוקה בחסר, כלומר, חסרה בו התייחסות פרטנית וקיימות טעויות, כדוגמת הטענה כי הוגש כתב אישום שני שלא קיים בפועל.

הבקשה מבית הדין, מצד עו"ד אוהד כהן: לקבל את כל החומר והראיות נגד הנאשמים, כולל מסמכים, חומרי חקירה ואסמכתאות. לקבוע מועד דחוף לדיון ולקדם את ההליך, כיוון שהתיק עומד במקום מזה חודשים ארוכים ולאפשר לנאשמים לחזור למגרשים עד להחלטה אחרת, בשל הנזק שנצבר, היעדר ראיות מספקות והמשך ההשעיה ללא נימוק.

מתוך כתב האישום, בסעיפים 73 ו-74, נכתב, על צמד השחקנים: “המאשימה תטען כי הנאשמים 6 ו-7 בהתאמה, עברו עבירה של מעשה בלתי ספורטיבי ב’נסיבות מחמירות’, כאשר בלפחות משחק אחד, נגד קבוצה כזו או אחרת, ששמה שמור במערכת, לא התאמץ במכוון, על מנת לאפשר לקבוצה היריבה לכבוש שערים“.

ואסים סועאד ואמיר תקרורי שניהם בני 27, כך ששנים עוד לפניהם בכדורגל הישראלי. סועאד החל את קריירת הבוגרים שלו במכבי נוג’ידאת, עוד כששיחקה בליגה ב'. בהמשך, שיחק בנחף, נהריה, רובי שפירא חיפה, ערערה ופרדיס. תקרורי החל את קריירת הבוגרים שלו בבני קלנסוואה, כששיחקה בעונת 2016/17 בליגה ג'. בהמשך, שיחק בין היתר, גם בצעירי טייבה ובהפועל קלנסוואה.