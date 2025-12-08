"משפחתי הייתה בעוטף ב-7/10, היה לא קל"

המלחמה בישראל נמשכה שנתיים. עד חודש אוקטובר האחרון, רוב החטופים עדיין היו בשבי חמאס, החיילים נלחמו בחזית, המערכה בשנה האחרונה הגיעה גם לעימות עם איראן והכניסה מדינה שלמה לחרדה ולמקלטים, אך לצד זאת יכולנו בשנה החולפת גם קצת לחייך מידי פעם בזכות אותם ספורטאים גדולים שדאגו לשמח אותנו ברגעי ספורט מדהימים. כעת, לרגל סיום שנת 2025, מערכת ONE בשיתוף הטוטו מצדיעים לווינרים של השנה. גולשת הרוח דניאלה פלג נבחרה לווינרית של השנה.

נבחרת גלישת הרוח לנשים היא אחת מהטובות ביותר בעולם. השנה היא הגיעה לאליפות אירופה בלי כמה מהשמות הבולטים, אבל עם אלופת אירופה המכהנת, דניאלה פלג, שרצתה שוב לסיים בראש הפודיום. לאורך כל ימי התחרות היא הייתה יציבה יחסית, ועוד בתנאים משתנים בים, אלא שזה לא היה דבר קל על הנייר, משום שהנציגה הצעירה נאלצה להתמודד הפעם מול הטובות ביותר בגמר - האלופה האולימפית מרטה מאגטי מאיטליה ואלופת העולם אמה ווילסון הבריטית.

דניאלה פלג עלתה על גלשן הרוח, עפה על הגלים, ניצלה את הטעויות של יריבותיה ושוב זכתה במדליית הזהב. אחרי שנים לא קלות, בגיל 21 היא שוב עמדה על המקום הראשון בפודיום האירופי, השלימה זכייה בק טו בק, השמיעה את המנון התקווה שנתיים ברציפות בתחרות - ובנתה לעצמה מחדש את התקווה להגיע למשחקים האולימפיים הקרובים.

דניאלה פלג (sailing energy)

פלג סיכמה וחשפה סיפור שעדיין לא סופר קודם: "זו הייתה שנה באמת מאתגרת, שהתחילה עוד לפני, עם תחילת המלחמה. כשהתחילה המלחמה ב-7 באוקטובר, חצי מהמשפחה שלי היו בעוטף עזה, בקיבוץ אורים בו סבא וסבתא שלי גרים. עברתי כמה ימים מאוד לא פשוטים עם הרבה חוסר ודאות וכבר באמת דמיינתי את התסריטים הכי רעים שאפשר לדמיין - ובנס גדול כולם יצאו בשלום. מאז הודיתי על כל רגע בו אני יכולה להתאמן ולהתחרות, והבטחתי לעצמי שאעשה הכל כדי לייצג את המדינה שלנו בכבוד הכי גדול שיש".

פלג הוסיפה: "לזכות באליפות אירופה, ועוד בפעם השנייה ברציפות, זה בדיוק הרגע שחלמתי עליו לאורך כל התקופה הזאת. חלמתי שאני משמיעה את ההמנון שלנו ומניפה את דגל ישראל הכי גבוה שיש. אני רוצה להודות לכל מי שעומד מאחורי לאורך כל הדרך, למשפחה שלי, לכל צוות האימון שעובד איתנו ולנותני החסות שלי".