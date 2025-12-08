יום שני, 08.12.2025 שעה 11:01
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2714-2913מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

ב-Winner קבעו: בית"ר פייבוריטית ברורה בדרבי

הצהובים-שחורים זכו ליחס של פי 1.4 לניצחון, בעוד ניצחון של הפועל ירושלים זכה ליחס של פי 5.9 ותיקו פי 4.4. וגם: יונייטד נגד וולבס וחולון סל

|
ירדן שועה ועומר אצילי חוגגים (חג'אג' רחאל)
ירדן שועה ועומר אצילי חוגגים (חג'אג' רחאל)

מחזור נוסף של ליגת העל בכדורגל יגיע לסיומו הערב (שני) עם דרבי ירושלמי לוהט, וכך גם מחזור של הפרמייר ליג, כשמנצ’סטר יונייטד תתארח אצל וולבס. בליגת העל בכדורסל, הפועל חולון תארח את הפועל גליל עליון, ואתם יכולים לעשות מכל זה כסף.

לשליחת טופס ‘ווינר’ לחצו כאן

בליגת העל בכדורגל, בית”ר ירושלים הפייבוריטית לנצח את הדרבי מול הפועל ירושלים עם יחס של פי 1.4 לניצחון. ניצחון אדום יהיה שווה למנחשים האמיצים יחס של פי 5.9, בעוד תיקו יהיה שווה יחס של פי 4.4.

בפרמייר ליג, ניצחון של מנצ’סטר יונייטד יהיה שווה למנחשים יחס של פי 1.5. ניצחון של וולבס יעניק להם יחס של פי 5, בעוד חלוקת נקודות תהיה שווה יחס של פי 4.1.

ברונו פרננדש (IMAGO)ברונו פרננדש (IMAGO)

בליגת העל בכדורסל, ניצחון של הפועל חולון ב-9 הפרש ומעלה יהיה שווה יחס של פי 1.8 למנחשים. גם ניצחון של גליל עליון או הפסד שלהם עד 7 הפרש יהיה שווה יחס 1.8, כאשר ניצחון של חולון ב-8 הפרש בדיוק יהיה שווה למנחשים האמיצים יחס של פי 9.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */