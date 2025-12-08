ב-Winner קבעו: בית"ר פייבוריטית ברורה בדרבי

מחזור נוסף של ליגת העל בכדורגל יגיע לסיומו הערב (שני) עם דרבי ירושלמי לוהט, וכך גם מחזור של הפרמייר ליג, כשמנצ’סטר יונייטד תתארח אצל וולבס. בליגת העל בכדורסל, הפועל חולון תארח את הפועל גליל עליון, ואתם יכולים לעשות מכל זה כסף.

בליגת העל בכדורגל, בית”ר ירושלים הפייבוריטית לנצח את הדרבי מול הפועל ירושלים עם יחס של פי 1.4 לניצחון. ניצחון אדום יהיה שווה למנחשים האמיצים יחס של פי 5.9, בעוד תיקו יהיה שווה יחס של פי 4.4.

בפרמייר ליג, ניצחון של מנצ’סטר יונייטד יהיה שווה למנחשים יחס של פי 1.5. ניצחון של וולבס יעניק להם יחס של פי 5, בעוד חלוקת נקודות תהיה שווה יחס של פי 4.1.

ברונו פרננדש (IMAGO)

בליגת העל בכדורסל, ניצחון של הפועל חולון ב-9 הפרש ומעלה יהיה שווה יחס של פי 1.8 למנחשים. גם ניצחון של גליל עליון או הפסד שלהם עד 7 הפרש יהיה שווה יחס 1.8, כאשר ניצחון של חולון ב-8 הפרש בדיוק יהיה שווה למנחשים האמיצים יחס של פי 9.