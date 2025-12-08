אייטון: הרגשתי שאני נמצא בתוך סרט של לברון

לברון ג'יימס חזר לעצמו הלילה (בין ראשון לשני). אחרי משחק נדיר בטורונטו שבו נעצר לראשונה מזה 17 שנים על פחות מ-10 נקודות, הכוכב בן ה־40 התפוצץ עם רבע אחרון מפלצתי והוביל את לוס אנג'לס לייקרס ל-108:112 דרמטי בפילדלפיה. הוא קלע 10 נקודות רצופות במאני טיים, סיים עם 29 ב-12 מ-17 מהשדה, הוסיף שבעה ריבאונדים ושישה אסיסטים, ובסיום אף חטף כדור בקלאץ' כדי לסגור את הסיפור.

“בגיל 40 לוקח לי זמן להיכנס שוב לקצב”, הודה ג'יימס לאחר המשחק, “זה הרגיש טוב הפעם והרגשתי קצת כמו עצמי שוב”. ואכן הפעם, שלא כמו לפני שלושה ימים, לברון נראה חד, דומיננטי ובעיקר רעב להזכיר מי שולט ברגעי ההכרעה. המאמן ג'יי.ג'יי רדיק החמיא: “חשוב מדי פעם להזכיר לעצמך למה אתה מסוגל”. גם מאמן פילדלפיה, ניק נרס, חייך: “הוא עשה את זה פעם או פעמיים בחיים שלו, נכון?”.

לוקה דונצ'יץ' הגיע למשחק אחרי מסע מטורף: טיסה לסלובניה לבת שנולדה לו ולארוסתו אנמריה גולטס, ואז חזרה לארה"ב - ובכל זאת סיפק טריפל-דאבל מרשים של 31 נקודות, 15 ריבאונדים ו-11 אסיסטים.

לברון ג'יימס (רויטרס)

דונצ'יץ' סיכם בפשטות: “זה היה מטורף. הייתי חייב להיות בלידה של הבת שלי - זה הכול בשבילי”. אוסטין ריבס, לעומת זאת, התקשה עם 3 מ-16 בלבד מהשדה, אבל ג'יימס הרים את החברים בדיוק כשלייקרס היו צריכים אותו. “שני החבר'ה החזקים שלי לא מצאו את הקצב, אז ניסיתי להיכנס לעניינים”, אמר לברון.

דיאנדרה אייטון שקלע 14 נקודות ב-7 מ-7 והגביל את ג'ואל אמביד ל-4 מ-21 בלבד, סיכם את החוויה הכי טוב: “זה היה כמו סרט. הרגשתי שאני בתוך סרט של לברון”.

ונראה שהסרט הזה לא מתקרב לסיום: הניצחון העלה את המאזן של הלייקרס ל־6:17 והקפיץ את לברון למקום השני בכל הזמנים בניצחונות בעונה הסדירה עם 1,015. “לעולם לא יימאס לי מהרגעים האלה", אמר ג'יימס, “ברגע שתהיה בחוץ, לא תוכל לקבל את ההתרגשות הזו שוב”.