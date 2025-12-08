יום שני, 08.12.2025 שעה 10:12
 מזרח 
85%2277-238720דטרויט פיסטונס
68%2108-226419ניו יורק ניקס
65%2196-237320בוסטון סלטיקס
63%2201-225819פילדלפיה 76'
57%2436-248121אטלנטה הוקס
57%2419-247221קליבלנד קאבלירס
55%2380-242820מיאמי היט
52%2441-245121טורונטו ראפטורס
50%2306-234420אורלנדו מג'יק
42%2302-223019שיקגו בולס
38%2481-239221מילווקי באקס
30%2321-227520שארלוט הורנטס
26%2244-209219ברוקלין נטס
21%2316-212319אינדיאנה פייסרס
11%2302-203018וושינגטון וויזארדס
 מערב 
95%2128-244120אוקלהומה ת'אנדר
79%2215-239219דנבר נאגטס
76%1867-207617יוסטון רוקטס
68%2218-222219לוס אנג'לס לייקרס
68%2212-228719מינסוטה טימברוולבס
67%2062-213218סן אנטוניו ספרס
57%2325-240121גולדן סטייט ווריורס
53%2186-221019פיניקס סאנס
40%2311-225120ממפיס גריזליס
38%2408-232821דאלאס מאבריקס
37%2376-227219יוטה ג'אז
35%2410-236320פורטלנד בלייזרס
32%2317-213919סקרמנטו קינגס
20%2304-219420לוס אנג'לס קליפרס
15%2462-222320ניו אורלינס פליקנס

אייטון: הרגשתי שאני נמצא בתוך סרט של לברון

ג'יימס להט עם 10 נק' רצופות ב-108:112 על פילדלפיה: "בגיל 40 לקח זמן לגוף להיכנס לקצב. לא יימאס לי מזה, כשתהיה בחוץ לא תקבל את ההתרגשות הזו"

|
לברון ג'יימס (רויטרס)
לברון ג'יימס (רויטרס)

לברון ג'יימס חזר לעצמו הלילה (בין ראשון לשני). אחרי משחק נדיר בטורונטו שבו נעצר לראשונה מזה 17 שנים על פחות מ-10 נקודות, הכוכב בן ה־40 התפוצץ עם רבע אחרון מפלצתי והוביל את לוס אנג'לס לייקרס ל-108:112 דרמטי בפילדלפיה. הוא קלע 10 נקודות רצופות במאני טיים, סיים עם 29 ב-12 מ-17 מהשדה, הוסיף שבעה ריבאונדים ושישה אסיסטים, ובסיום אף חטף כדור בקלאץ' כדי לסגור את הסיפור.

“בגיל 40 לוקח לי זמן להיכנס שוב לקצב”, הודה ג'יימס לאחר המשחק, “זה הרגיש טוב הפעם והרגשתי קצת כמו עצמי שוב”. ואכן הפעם, שלא כמו לפני שלושה ימים, לברון נראה חד, דומיננטי ובעיקר רעב להזכיר מי שולט ברגעי ההכרעה. המאמן ג'יי.ג'יי רדיק החמיא: “חשוב מדי פעם להזכיר לעצמך למה אתה מסוגל”. גם מאמן פילדלפיה, ניק נרס, חייך: “הוא עשה את זה פעם או פעמיים בחיים שלו, נכון?”.

לוקה דונצ'יץ' הגיע למשחק אחרי מסע מטורף: טיסה לסלובניה לבת שנולדה לו ולארוסתו אנמריה גולטס, ואז חזרה לארה"ב - ובכל זאת סיפק טריפל-דאבל מרשים של 31 נקודות, 15 ריבאונדים ו-11 אסיסטים.

לברון גלברון ג'יימס (רויטרס)

דונצ'יץ' סיכם בפשטות: “זה היה מטורף. הייתי חייב להיות בלידה של הבת שלי - זה הכול בשבילי”. אוסטין ריבס, לעומת זאת, התקשה עם 3 מ-16 בלבד מהשדה, אבל ג'יימס הרים את החברים בדיוק כשלייקרס היו צריכים אותו. “שני החבר'ה החזקים שלי לא מצאו את הקצב, אז ניסיתי להיכנס לעניינים”, אמר לברון.

דיאנדרה אייטון שקלע 14 נקודות ב-7 מ-7 והגביל את ג'ואל אמביד ל-4 מ-21 בלבד, סיכם את החוויה הכי טוב: “זה היה כמו סרט. הרגשתי שאני בתוך סרט של לברון”.

ונראה שהסרט הזה לא מתקרב לסיום: הניצחון העלה את המאזן של הלייקרס ל־6:17 והקפיץ את לברון למקום השני בכל הזמנים בניצחונות בעונה הסדירה עם 1,015. “לעולם לא יימאס לי מהרגעים האלה", אמר ג'יימס, “ברגע שתהיה בחוץ, לא תוכל לקבל את ההתרגשות הזו שוב”.

