יום שני, 08.12.2025 שעה 19:30
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
15668-7778מכבי ת"א
14512-6177הפועל ת"א
14608-6558הפועל העמק
13720-7598עירוני קריית אתא
12520-5747הפועל ירושלים
11664-6887בני הרצליה
10509-4986הפועל חולון
10555-5387עירוני נס ציונה
10690-6398מכבי רעננה
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9625-5717עירוני רמת גן
9562-4987הפועל גליל עליון
9721-6358מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

מחצית: עירוני ר"ג - נס ציונה 44:50

ליגת ווינר סל, מחזור 8: קצב טוב בזיסמן. לאחר פתיחה צמודה בין הקבוצות, המארחת רצה בהובלתו של אריאל ועלתה ליתרון מינימלי. מושקוביץ' משיב מנגד

|
גיל בני מול לוטן אמסלם (קרדיט: אילי ארז באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן)
גיל בני מול לוטן אמסלם (קרדיט: אילי ארז באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן)

המחזור השמיני בליגת ווינר סל משוחק בשעה זו כאשר באולם זיסמן נפגשות להן מכבי עירוני רמת גן ועירוני נס ציונה כאשר כל אחת מהקבוצות נמצאת במאזן שלילי. המארחים רוצים לעצור רצף של ארבעה הפסדים, בעוד הכתומים שואפים לצאת מהמאזן השלילי לראשונה העונה.

החבורה של שמוליק ברנר רוצה לשנות כיוון הערב. את הליגה היא דווקא פתחה טוב, עם שני ניצחונות בשלושת המשחקים הראשונים, במשחק הרביעי אף הייתה קרובה לניצחון על מכבי תל אביב בהיכל, אך הפסידה בסופו של דבר. שלושה מארבעת משחקי הקבוצה הקרובים יהיו באולמה הביתי, כך שהחבורה מזיסמן יכולה לצאת לדרך חדשה.

הכתומים, שלא ניצחו אף משחק בגביע ווינר, פתחו גם את הליגה בצורה חלשה, אך מאז התאוששו כמעט לחלוטין, כשלפני הפגרה התקרבו למחיקת המאזן השלילי כשגברו 77:85 על מכבי רעננה בבית. כעת, לאורחים יש את ההזדמנות לצאת מהמאזן השלילי ולעלות במעלה הטבלה. מי שיחסר אצל האורחת היום הוא ספנסר וייס שנעדר עקב זעזוע מוח.

זהו המפגש החמישי בין השתיים בהיסטוריית הליגה הבכירה. מאזן הראש בראש עומד בינתיים על 1:3 לזכותה של מכבי רמת גן, שניצחה בכל שלושת המפגשים האחרונים, כששניים היו בזיסמן.

רבע ראשון: 21:24 למכבי רמת גן

חמישיית מכבי רמת גן: רונאלדו סגו, אדם אריאל, דרו קרופורד, ז’ורדאן ניקוליס ודריון אטקינס. 

חמישיית עירוני נס ציונה: אייזיה ווייטהד, ברייס בראון, ג’סי רודריגז, טי ג’יי קליין ואודוקה אזובוקיי.

אזובוקיי ואריאל החליפו סלים בפתיחה, כאשר הפורוורד המנוסה של ר”ג צלף שלשה בדרך ליתרון  4:10. הכתומים ענו עם חמש נקודו משלהם עם קליעה מעבר לקשת של בראון, שהוסיף אחת נוספת לאחר אחת כזו של סגו. הקבוצות המשיכו ללכת צמוד עם יתרון קטן לזכותה של המארחת. אריאל עלה ל-10 נקודות עוד ברבע הזה והוביל את המארחת ליתרון 21:24 בסיומו.

אדם אריאל עם הכדור בפעולה ) ((קרדיט: אילי ארז באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן)אדם אריאל עם הכדור בפעולה ) ((קרדיט: אילי ארז באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן)

רבע שני: 44:50 למכבי רמת גן

הקבוצות החליפו סלים בפתיחת הרבע, אך לאחר מכן ר”ג יצאה לריצת 0:7 ששמה אותה במרווח ביטחון. איתי מושקוביץ’ שעלה מהספסל של עמית שרף תפר שלשות כדי לצמק, אך אריאל השיב בצליפה מעבר לקשת משלו והעמיד את היתרון על דו ספרתי, 30:40. חניכיו של שמוליק ברנר שמרו על מרווח ביטחון למרות ניסיונות עיקשים של נס ציונה לחזור ולמצק את הפער. ריצת 0:6 של האורחת לקראת סוף המחצית צימקה לשלוש בלבד את ההפרש, אך שלשה של אריאל, שהגיע ל-20 נקודות, הורידה את הקבוצות ל-44:50 לחדרי ההלבשה.

רונאלדו סגו (קרדיט: אילי ארז באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן)רונאלדו סגו (קרדיט: אילי ארז באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן)
עמית אלון (קרדיט: אילי ארז באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן)עמית אלון (קרדיט: אילי ארז באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן)

רבע שלישי: 

