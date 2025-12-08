מחצית: עירוני ר"ג - נס ציונה 44:50

המחזור השמיני בליגת ווינר סל משוחק בשעה זו כאשר באולם זיסמן נפגשות להן מכבי עירוני רמת גן ועירוני נס ציונה כאשר כל אחת מהקבוצות נמצאת במאזן שלילי. המארחים רוצים לעצור רצף של ארבעה הפסדים, בעוד הכתומים שואפים לצאת מהמאזן השלילי לראשונה העונה.

החבורה של שמוליק ברנר רוצה לשנות כיוון הערב. את הליגה היא דווקא פתחה טוב, עם שני ניצחונות בשלושת המשחקים הראשונים, במשחק הרביעי אף הייתה קרובה לניצחון על מכבי תל אביב בהיכל, אך הפסידה בסופו של דבר. שלושה מארבעת משחקי הקבוצה הקרובים יהיו באולמה הביתי, כך שהחבורה מזיסמן יכולה לצאת לדרך חדשה.

הכתומים, שלא ניצחו אף משחק בגביע ווינר, פתחו גם את הליגה בצורה חלשה, אך מאז התאוששו כמעט לחלוטין, כשלפני הפגרה התקרבו למחיקת המאזן השלילי כשגברו 77:85 על מכבי רעננה בבית. כעת, לאורחים יש את ההזדמנות לצאת מהמאזן השלילי ולעלות במעלה הטבלה. מי שיחסר אצל האורחת היום הוא ספנסר וייס שנעדר עקב זעזוע מוח.

זהו המפגש החמישי בין השתיים בהיסטוריית הליגה הבכירה. מאזן הראש בראש עומד בינתיים על 1:3 לזכותה של מכבי רמת גן, שניצחה בכל שלושת המפגשים האחרונים, כששניים היו בזיסמן.

רבע ראשון: 21:24 למכבי רמת גן

חמישיית מכבי רמת גן: רונאלדו סגו, אדם אריאל, דרו קרופורד, ז’ורדאן ניקוליס ודריון אטקינס.

חמישיית עירוני נס ציונה: אייזיה ווייטהד, ברייס בראון, ג’סי רודריגז, טי ג’יי קליין ואודוקה אזובוקיי.

אזובוקיי ואריאל החליפו סלים בפתיחה, כאשר הפורוורד המנוסה של ר”ג צלף שלשה בדרך ליתרון 4:10. הכתומים ענו עם חמש נקודו משלהם עם קליעה מעבר לקשת של בראון, שהוסיף אחת נוספת לאחר אחת כזו של סגו. הקבוצות המשיכו ללכת צמוד עם יתרון קטן לזכותה של המארחת. אריאל עלה ל-10 נקודות עוד ברבע הזה והוביל את המארחת ליתרון 21:24 בסיומו.

אדם אריאל עם הכדור בפעולה ) ((קרדיט: אילי ארז באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן)

רבע שני: 44:50 למכבי רמת גן

הקבוצות החליפו סלים בפתיחת הרבע, אך לאחר מכן ר”ג יצאה לריצת 0:7 ששמה אותה במרווח ביטחון. איתי מושקוביץ’ שעלה מהספסל של עמית שרף תפר שלשות כדי לצמק, אך אריאל השיב בצליפה מעבר לקשת משלו והעמיד את היתרון על דו ספרתי, 30:40. חניכיו של שמוליק ברנר שמרו על מרווח ביטחון למרות ניסיונות עיקשים של נס ציונה לחזור ולמצק את הפער. ריצת 0:6 של האורחת לקראת סוף המחצית צימקה לשלוש בלבד את ההפרש, אך שלשה של אריאל, שהגיע ל-20 נקודות, הורידה את הקבוצות ל-44:50 לחדרי ההלבשה.

רונאלדו סגו (קרדיט: אילי ארז באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן)

עמית אלון (קרדיט: אילי ארז באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן)

רבע שלישי: