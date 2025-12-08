לדרבי חוקים משלו: 1:1 לבית"ר עם הפועל י-ם

השחקן המצטיין
נדב זמיר, ציון: 8
לקח כמה כדורים בטוחים שהלכו לרשת, יציב, שולט ברחבה, משחק נהדר של השוער
השחקן המאכזב
גריגורי מורוזוב, ציון: 4
לקח כמה כדורים בטוחים שהלכו לרשת, יציב, שולט ברחבה, משחק נהדר של השוער
קבוצה אחת בצמרת הגבוהה ובמומנטום מדהים, השנייה נמצאת עמוק בתחתית ועם ניצחון אחד בלבד בליגה עד כה, אך “לדרבי חוקים משלו”. הערב (שני) בית”ר ירושלים הגיעו מקצוות שונים למשחק מסקרן באצטדיון טדי, אך נפרדו ב-1:1 סוער ודרמטי, זאת במסגרת המחזור ה-13 ובעצם המשחק שנעל את הסיבוב הראשון.
הצהובים-שחורים וגם האדומים הגיעו למשחק הערב לעיני לא פחות מ-27,486 אוהדים ביציעים, שנתנו אווירה מדהימה ולא הפסיקו לעודד, משני הצדדים. על המגרש, שתי הקבוצות הראו שהם באו לתת הצגה, כשמהדקה הראשונה ההתקפות עברו מרחבה לרחבה והקצב היה נפלא.
מצד אחד, ההתקפה המדהימה של בית”ר ירושלים יחד עם עומר אצילי וירדן שועה, כשגם ג’ונבוסקו קאלו הגיע ללא מעט הזדמנויות ואף בריאן קרבאלי, אך השחקנים של ברק יצחקי פגשו פעם אחר פעם את נדב זמיר, שבמשך כל המחצית הראשונה היה נפלא והציל את הפועל י-ם מספיגת שער.
אצל זיו אריה, השחקנים שלו אמנם מצאו את עצמם מתחת לקו האדום במקום המאכזב, אך במשחק הערב הם היו שם, לאורך כל הדרך, ובדקה ה-39 הם גם עלו על לוח התוצאות, כאשר יהונתן ליש שלח כדור ארוך ומושלם לאווקה אשטה, שהשתלט נפלא על החזה, התקדם, ראה את מיגל סילבה מחליק והקשר של הפועל י-ם ניצל זאת וכבש, 0:1.
עד סוף המחצית, בית”ר הגיעה למספר הזדמנויות, אך שוב נתקלה בנדב זמיר. במחצית השנייה, יצחקי ביצע חילופים ואף הוציא את עומר אצילי, בדקה ה-74 זיו בן שימול נכנס וזה גמל לו לאחר 11 דקות, כשסחט פנדל, אליו ניגש ירדן שועה שלא התבלבל ועשה 1:1. עד הסיום, התוצאה נותרה על כנה.
כעת, אחרי שלושה ניצחונות נפלאים, בית”ר כאמור נעצרה עם תיקו מאכזב מבחינתה, אך היא עדיין עלתה למקום השני על חשבון מכבי תל אביב וכשהיא עם 27 נקודות, במחזור הבא תפגוש את בני סכנין. מנגד, הפועל ירושלים יוצאת רק עם המחמאות, פעם נוספת, וזיו אריה, שנמצא כעת במקום ה-13 עם שמונה נקודות, יפגוש ביום שבת את אשדוד ויקווה להשיג ניצחון שני בליגה.
מחצית שניה
-
'90+10
- זהו זה, זה נגמר! השופט גל לייבוביץ' שרק לסיום ההתמודדות, כאשר בית"ר ירושלים והפועל ירושלים נפרדו ב-1:1 סוער באצטדיון טדי. הצהובים-שחורים אמנם איבדו שתי נקודות, אך עלו למקום הראשון על חשבון מכבי ת"א
-
'90+10
- רגע לפני סיום המשחק, רנסום ראה את הכרטיס הצהוב גם כן
-
'90+4
- גם סדריק דון נכנס לפנקס של השופט
-
'89
- גם רועי אלימלך נכנס לפנקס של השופט
-
'89
- גם גיא בדש יצא, נועם מלמוד נכנס
-
'89
- חילוף כפול ואחרון בהפועל. אלמגור יצא, איבה רנסום נכנס
-
'87
- חילוף גם בהפועל ירושלים. אשטה פינה את מקומו, הראל שלום נכנס
-
'87
- יצחקי חושב התקפה. ירין לוי יצא, דור חוגי נכנס
-
'85
- שער! בית"ר ירושלים השוותה ל-1:1: דרמה מתפתחת בטדי. הצהובים-שחורים קיבלו פנדל, ירדן שועה ניגש, לא התבלבל וכבש
-
'85
- אשטה הכשיל את זיו בן שימול ברחבה וראה את הכרטיס הצהוב
-
'81
- חילוף בהפועל ירושלים. ג'ון אוטומאו, הילד הצעיר שהוקפץ מהנוער, יצא, ינאי דיסטלפלד נכנס
-
'79
- הזדמנות לבית"ר. עדי יונה ניסה את מזלו בבעיטה מרחוק, זמיר עם הצלה שביעית לא התקשה וקלט
-
'74
- חילוף לבית"ר. מיכה יצא, זיו בן שימול נכנס
-
'70
- גם גדראני קיבל כרטיס צהוב
-
'64
- חילוף בבית"ר ירושלים. אצילי הוא זה שירד לספסל, טימוטי מוזי נכנס
-
'56
- זמיר נכנס לפנקס של השופט גם כן
-
'52
- הזדמנות אדירה להפועל י-ם. סדריק דון מאגף שמאל עבר לרגל ימין ושחרר בעיטה חזקה שפגעה רק במשקוף
-
'46
- חילוף גם בבית"ר. מורוזוב יצא, רועי אלימלך נכנס
-
'46
- חילוף בהפועל ירושלים. דומגיוני יצא, תמיר חיימוביץ' נכנס
מחצית ראשונה
-
'45+5
- רגע לפני הירידה להפסקה, בית"ר הייתה קרובה. שועה הגביה כדור קרן טוב, קרבאלי עלה מעל כולם ונגח החוצה
-
'45+3
- הפועל י-ם הייתה קרובה להכפיל את היתרון. אלמגור פרץ באגף שמאל והעביר רוחב נפלא, מתן חוזז היה קרוב להגיע, אך פספס
-
'43
- דויד דומגיוני קיבל את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק
-
'42
- עוד הזדמנות של בית"ר שלוחצת. הכדור הגיע לקרבאלי ברחבה, הבלם הקפיץ באוויר, הוריד לקרקע ובעט, אך שוב פעם נדב זמיר הצליח לעצור ולמנוע שער צהוב-שחור
-
'41
- בית"ר מחפשת שוויון וכמעט גם מצאה. שועה הכניס עומק נפלא לקאלו, שמתוך הרחבה בעט, אך שוב פעם זמיר היה במקום
-
'39
- שער! הפועל ירושלים עלתה ל-0:1: טירוף בטדי. יהונתן ליש שלח כדור ארוך, אשטה השתלט נפלא על החזה, התקדם לרחבה, מיגל סילבה החליק, הקשר ניצל זאת ובעט לרשת
-
'32
- בהתקפת מעבר בצד השני, קאלו החזיק בכדור והתקדם עד הרחבה, אך מזווית קשה בעט לרשת החיצונית
-
'31
- ההזדמנות הכי טובה של האדומים. גיא בדש בפעולה נהדרת מאגף ימין חתך שמאלה ושחרר בעיטה טובה, מיגל סילבה ירד היטב והדף
-
'20
- בית"ר ירושלים מחפשת שער. קאלו השתחרר נהדר מחוץ לרחבה ושחרר בעיטה טובה לפינה, אך זמיר שוב היה במקום והדף
-
'15
- הזדמנות לבית"ר. הגבהה מצד ימין הגיעה לראשו של גדראני, שנגח החוצה
-
'7
- הזדמנות גם בצד האדום. אופק נדיר העביר רוחב מאגף שמאל ומצא את מתן חוזז, שבעט בנגיעה ופספס את המסגרת בסנטימטרים
-
'2
- הזדמנות ראשונה לבית"ר ירושלים. ירין לוי קיבל כדור ברחבה ובעט טוב, זמיר היה במקום והדף
-
'1
- השופט גל לייבוביץ' שרק לפתיחת ההתמודדות!