מלכת התיקו: רק 1:1 לאשדוד מול עירוני טבריה

השחקן המצטיין איתמר שבירו, ציון: 6

השחקן המאכזב ז'אן פלורן באטום, ציון: 4

כמעט ולא הורגש על כר הדשא

הרכבים וציונים

המחזור ה-13 של ליגת העל ננעל היום (שני), כשבין היתר, מ.ס אשדוד רצתה לקטוע את רצף תוצאות התיקו שלה, אך לא השכילה לעשות זאת, גם במשחק ביתי “נוח” נגד עירוני טבריה, שחזרה עם נקודה הביתה וסיימה איתה ב-1:1. נועם מוצ’ה כבש ראשון, איתמר שבירו איזן עבור האורחת.

אלירן חודדה נאלץ להסתדר ללא עידן ברנס ופיטר מייקל שחולים ונשארו מחוץ לסגל. המשחק החל באופן רגוע. שתי הקבוצות ניסו למצוא את הדרך לכיוון שער היריבה, עד שהקבוצה מעיר הנמל לקחה את השליטה, והחלה לטווח על שערו של עידו שרון. רגע לפני הירידה להפסקה, המארחת הצליחה לפרוץ את הסכר, כשנועם מוצ’ה סיים כדור נהדר בנגיעה לרשת.

במחצית השנייה הסיפור היה שונה. הקבוצה מעיר הכינרת התעוררה והתחילה להניע את הכדור טוב יותר. היא באה על שכרה בדקה ה-65, כשאיתמר שבירו ניצל פרצה בהגנה וכבש את שער השוויון, שבעצם קבע את תוצאת המשחק. בתוספת הזמן, עמנואל אדג’יי השאיר את הדרומיים בעשרה שחקנים, לאחר שקיבל צהוב שני.

אף אחד לא היה יכול באמת לבוא בתלונות לחיים סילבס על תוצאות התיקו האחרונות, שכן הן היו מול קבוצות צמרת. הפעם, בביתו, היה מצופה ממנו לקחת את שלוש הנקודות, אך הוא לא עשה זאת, כשהקבוצה הצפונית, שבאה במומנטום שלילי לאחר תבוסה מבית”ר ירושלים, חוזרת הביתה עם תוצאה נהדרת מבחינתה.