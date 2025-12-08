יום שני, 08.12.2025 שעה 23:10

רועי גורדנה עם הכדור (ראובן שוורץ)

מלכת התיקו: רק 1:1 לאשדוד מול עירוני טבריה

הקבוצה מעיר הנמל סיימה בשוויון הרביעי שלה ברצף, הפעם בבית נגד הצפוניים. מוצ'ה כבש ראשון, שבירו נתן נקודת חוץ יקרה מפז לאורחת. אדג'יי הורחק

איציק כלפי | 08/12/2025 19:45
יום שני, 08/12/2025, 19:45אצטדיון י"א - 1909 צופיםליגת העל Winner - מחזור 13
עירוני טבריה
שער איתמר שבירו (65)
הסתיים
1 1
שופט: יובל שטיין (ציון: 6)
שער נועם מוצ'ה (43)
כרטיס אדום עמנואל אדג'יי (92)
מ.ס אשדוד
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14
דעת המבקר
השחקן המצטיין
איתמר שבירו, ציון: 6
שער שלישי ברציפות לחלוץ, שהעניק נקודה יקרה במשחק קשה
השחקן המאכזב
ז'אן פלורן באטום, ציון: 4
כמעט ולא הורגש על כר הדשא
הרכבים וציונים
 
 

המחזור ה-13 של ליגת העל ננעל היום (שני), כשבין היתר, מ.ס אשדוד רצתה לקטוע את רצף תוצאות התיקו שלה, אך לא השכילה לעשות זאת, גם במשחק ביתי “נוח” נגד עירוני טבריה, שחזרה עם נקודה הביתה וסיימה איתה ב-1:1. נועם מוצ’ה כבש ראשון, איתמר שבירו איזן עבור האורחת.

אלירן חודדה נאלץ להסתדר ללא עידן ברנס ופיטר מייקל שחולים ונשארו מחוץ לסגל. המשחק החל באופן רגוע. שתי הקבוצות ניסו למצוא את הדרך לכיוון שער היריבה, עד שהקבוצה מעיר הנמל לקחה את השליטה, והחלה לטווח על שערו של עידו שרון. רגע לפני הירידה להפסקה, המארחת הצליחה לפרוץ את הסכר, כשנועם מוצ’ה סיים כדור נהדר בנגיעה לרשת.

במחצית השנייה הסיפור היה שונה. הקבוצה מעיר הכינרת התעוררה והתחילה להניע את הכדור טוב יותר. היא באה על שכרה בדקה ה-65, כשאיתמר שבירו ניצל פרצה בהגנה וכבש את שער השוויון, שבעצם קבע את תוצאת המשחק. בתוספת הזמן, עמנואל אדג’יי השאיר את הדרומיים בעשרה שחקנים, לאחר שקיבל צהוב שני.

אף אחד לא היה יכול באמת לבוא בתלונות לחיים סילבס על תוצאות התיקו האחרונות, שכן הן היו מול קבוצות צמרת. הפעם, בביתו, היה מצופה ממנו לקחת את שלוש הנקודות, אך הוא לא עשה זאת, כשהקבוצה הצפונית, שבאה במומנטום שלילי לאחר תבוסה מבית”ר ירושלים, חוזרת הביתה עם תוצאה נהדרת מבחינתה.

מחצית שניה
חיים סילבס מאוכזב (ראובן שוורץ)חיים סילבס מאוכזב (ראובן שוורץ)
  • '90+5
  • החלטת שופט
  • זהו זה! השופט שרק לסיום. מ.ס אשדוד סיימה בתיקו רביעי ברציפות עם 1:1 מאכזב מבחינתה נגד עירוני טבריה
  • '90+2
  • כרטיס צהוב שני
  • אשדוד תסיים את המשחק בעשרה שחקנים, לאחר שעמנואל אדג'יי קיבל צהוב שני
  • '90
  • כרטיס צהוב
  • נועם מוצ'ה ספג כרטיס צהוב
ז'אן פלורן באטום עם הכדור (ראובן שוורץ)ז'אן פלורן באטום עם הכדור (ראובן שוורץ)
  • '84
  • חילוף
  • חילוף נוסף אצל המארחת. באטום פינה את מקומו לסתיו נחמני
  • '76
  • החמצה
  • זה כמעט היה המהפך של טבריה! הכדור נשלח שמאלה לאלי בלילתי, שהפציץ וסחט הצלה גדולה מקארול נימצ'יסקי
  • '74
  • חילוף
  • חילוף גם באשדוד. נהוראי דבוש החליף את רועי גורדנה
דוד קלטינס פורץ קדימה (ראובן שוורץ)דוד קלטינס פורץ קדימה (ראובן שוורץ)
  • '73
  • חילוף
  • אוסמן מוחמד פינה את מקומו ליונתן טפר
  • '73
  • חילוף
  • חילוף כפול אצל טבריה. דניאל גולאני עלה במקום ירין סוויסה
  • '70
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב נשלף לרועי גורדנה
איתמר שבירו מאושר (ראובן שוורץ)איתמר שבירו מאושר (ראובן שוורץ)
איתמר שבירו חוגג (ראובן שוורץ)איתמר שבירו חוגג (ראובן שוורץ)
  • '65
  • שער
  • שער! טבריה השוותה ל-1:1: האורחת הניעה כדור יפה במרכז המגרש. הכדור הגיע לגיא חדידה, ששלח לעומק את איתמר שבירו. האחרון בעט בנגיעה לפינה הקרובה ולרשת
  • '64
  • חילוף
  • חילוף ראשון במשחק. שלו הרוש החליף את אורי עזו אצל אשדוד
  • '53
  • החמצה
  • מתפרצת אשדודית נהדרת, שבסיומה באטום שלח מסירה ליוג'ין אנסה בצד הרחוק. האחרון בעט חזק, אך עידו שרון ירד נהדר והציל
מחצית ראשונה
שחקני מ.ס אשדוד מאושרים (ראובן שוורץ)שחקני מ.ס אשדוד מאושרים (ראובן שוורץ)
שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (ראובן שוורץ)
  • '44
  • שער
  • שער! אשדוד עלתה ל-0:1: הנה זה בא! חטיפת כדור של המארחת במרכז המגרש הובילה למסירה טובה ימינה לכיוון לני נאנג’יס, שהעביר רוחב טוב לנועם מוצ’ה, שסיים בנגיעה פנימה
חיים סילבס ואלירן חודדה (ראובן שוורץ)חיים סילבס ואלירן חודדה (ראובן שוורץ)
  • '41
  • החמצה
  • שוב הכדור הלך שמאלה לעזו, שניסה בעיטה ברגל שמאל, אך הכדור פגע ברשת החיצונית
  • '39
  • החמצה
  • כדור חזר לגורדנה, שניסה בעיטת יעף מחוץ לרחבה, אך היא עלתה מעל השער
  • '33
  • כרטיס צהוב
  • אוסמן מוחמד קיבל את הצהוב הראשון של טבריה במשחק
ירין סוויסה פורץ קדימה (ראובן שוורץ)ירין סוויסה פורץ קדימה (ראובן שוורץ)
  • '29
  • החמצה
  • מצב גדול למארחת! רועי גורדנה העלה כדור חופשי גדול לרחבה שפגש את רגלו של ז'אן פלורן באטום, אך החלוץ שלח אותו מעל השער
  • '25
  • החמצה
  • מצב לא רע בכלל לטבריה. פריצה בצד ימין הובילה לכדור רוחב טוב שהלך לירין סוויסה, שבעט חלש לידיים של השוער
  • '21
  • כרטיס צהוב
  • גם לני נאנג'יס של המארחת קיבל צהוב
איתמר שבירו מנסה לחטוף (ראובן שוורץ)איתמר שבירו מנסה לחטוף (ראובן שוורץ)
  • '16
  • כרטיס צהוב
  • עמנואל אדג'יי של אשדוד ראה את הצהוב הראשון במשחק
  • '6
  • החמצה
  • ניסיון ראשון של אשדוד. לאחר חילופי מסירות, הכדור הגיע לאורי עזו, שניסה להפתיע בבעיטה מהירה מזווית קשה, אך הכדור חלף ליד הקורה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט יובל שטיין הוציא את המשחק המסקרן בי"א לדרך!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל