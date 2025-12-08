יום שני, 08.12.2025 שעה 09:44
כדורסל עולמי  >> ליגת המכללות

גרזון כיכבה, קאמבק גדול למרילנד על מינסוטה

הישראלית סיפקה 15 נקודות, 7 ריבאונדים ו-9 אסיסטים כולל זה לסל המנצח אחרי שכפתה הארכה שנייה ב-99:100 של קבוצתה במכללות. מיכאלי וציפר הפסידו

|
ירדן גרזון (IMAGO)
ירדן גרזון (IMAGO)

ליגת המכללות לנשים המשיכה הלילה (בין ראשון לשני) ועם ייצוג ישראלי מרשים. ירדן גרזון ומכללת מרילנד גברו 99:100 אדיר על מינסוטה בתום שתי הארכות, כאשר הגארדית הישראלית קלעה 15 נקודות, סיפקה 9 אסיסטים והוסיפה 7 ריבאונדים – לא רחוק מטריפל דאבל ב-50 הדקות שהיא הייתה על הפרקט.

מינסוטה פתחה חזק ובנתה יתרון משמעותי כבר במחצית הראשונה, בין השאר בזכות ריצה של 17 נקודות ברבע השני. עם זאת, ברבע השלישי מרילנד שינתה מומנטום וצמצמה את הפער, וההגנה של הטרפינס הגבילה את המארחות לאחוזי קליעה נמוכים ולשורת איבודים שאפשרו את הקאמבק.

גרזון קלעה 5 נקודות ב-13 השניות האחרונות של ההארכה הראשונה, ואף כפתה הארכה שנייה עם שלשה ולייאפ בעקבות איבוד נוסף של היריבה. היא גם מסרה את האסיסט לסל הניצחון בהארכה הנוספת, בה קבוצתה הפכה פיגור 9 בדקה האחרונה לניצחון גדול. מרילנד וגרזון נותרו עם מאזן מושלם העונה, כזה שעומד על 11 ניצחונות ואפס הפסדים, ניצחון מספר 11 ברציפות כמובן.

ירדן גרזון עם הכדור (רויטרס)ירדן גרזון עם הכדור (רויטרס)

והיו עוד ישראלים וישראליות ששיחקו הלילה עם הקבוצות שלהם במכללות. אלון מיכאלי קלע 19 נקודות בהפסד 91:86 של קולורדו לקולורדו סטייט, בעוד שרון ציפר קלע 7 נקודות בתבוסה 82:58 של LSU לטקסס טק. אור אשכנזי סיפק 5 אסיסטים ו-2 ריבאונדים, כולל אסיסט ניצחון עבור ליפסקומב ב-58:92 על אלבמה A&M.

בנוסף, הילה קארש, הישראלית מאוניברסיטת פרדו, קלעה 9 נקודות, אך קבוצתה הובסה על ידי מישיגן בתוצאה 104:56. עוד בנשים, רומי לוי קלעה 11 נקודות, מסרה 2 אסיסטים והוסיפה ריבאונד אחד במדי וירג'יניה שהביסה  55:81 את בוסטון קולג'.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */