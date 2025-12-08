גרזון כיכבה, קאמבק גדול למרילנד על מינסוטה

ליגת המכללות לנשים המשיכה הלילה (בין ראשון לשני) ועם ייצוג ישראלי מרשים. ירדן גרזון ומכללת מרילנד גברו 99:100 אדיר על מינסוטה בתום שתי הארכות, כאשר הגארדית הישראלית קלעה 15 נקודות, סיפקה 9 אסיסטים והוסיפה 7 ריבאונדים – לא רחוק מטריפל דאבל ב-50 הדקות שהיא הייתה על הפרקט.

מינסוטה פתחה חזק ובנתה יתרון משמעותי כבר במחצית הראשונה, בין השאר בזכות ריצה של 17 נקודות ברבע השני. עם זאת, ברבע השלישי מרילנד שינתה מומנטום וצמצמה את הפער, וההגנה של הטרפינס הגבילה את המארחות לאחוזי קליעה נמוכים ולשורת איבודים שאפשרו את הקאמבק.

גרזון קלעה 5 נקודות ב-13 השניות האחרונות של ההארכה הראשונה, ואף כפתה הארכה שנייה עם שלשה ולייאפ בעקבות איבוד נוסף של היריבה. היא גם מסרה את האסיסט לסל הניצחון בהארכה הנוספת, בה קבוצתה הפכה פיגור 9 בדקה האחרונה לניצחון גדול. מרילנד וגרזון נותרו עם מאזן מושלם העונה, כזה שעומד על 11 ניצחונות ואפס הפסדים, ניצחון מספר 11 ברציפות כמובן.

ירדן גרזון עם הכדור (רויטרס)

והיו עוד ישראלים וישראליות ששיחקו הלילה עם הקבוצות שלהם במכללות. אלון מיכאלי קלע 19 נקודות בהפסד 91:86 של קולורדו לקולורדו סטייט, בעוד שרון ציפר קלע 7 נקודות בתבוסה 82:58 של LSU לטקסס טק. אור אשכנזי סיפק 5 אסיסטים ו-2 ריבאונדים, כולל אסיסט ניצחון עבור ליפסקומב ב-58:92 על אלבמה A&M.

בנוסף, הילה קארש, הישראלית מאוניברסיטת פרדו, קלעה 9 נקודות, אך קבוצתה הובסה על ידי מישיגן בתוצאה 104:56. עוד בנשים, רומי לוי קלעה 11 נקודות, מסרה 2 אסיסטים והוסיפה ריבאונד אחד במדי וירג'יניה שהביסה 55:81 את בוסטון קולג'.