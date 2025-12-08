יום שני, 08.12.2025 שעה 09:44
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2714-2913מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1723-2112מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1323-1713הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

סטיוארט יחזור ל-11, טרם הוגשה הצעה לגולדברג

החלוץ ישוב להרכב מול ריינה על חשבון מלמד שפתח בשני המשחקים האחרונים, הבלם מסיים חוזה בקיץ. וגם: האכזבה מהזרים ועתידם של יובאנוביץ' ונהואל

|
טריבנטה סטיוארט (עמרי שטיין)
טריבנטה סטיוארט (עמרי שטיין)

מכבי חיפה קיבלה היום (שני) חופש אחרי שבאימון אתמול ניכר היה שיש שביעות רצון גדולה מהניצחון הדרמטי על עירוני ק"ש, שהפך גם לניצחון שני ברציפות - דבר שהירוקים לא עשו לפני כן במשך 13 מחזורים העונה.

לקאת משחקה של הקבוצה בשבוע הבא מול מכבי בני ריינה, שיפתח את הסיבוב השני, החלוץ טריבנטה סטיוארט יחזור להרכב על חשבון גיא מלמד שפתח בשני המשחקים האחרונים וכבש שער אחד.

בתוך כך, אחד השחקנים שנכון לעכשיו מצטרף לרשימה ארוכה של זרים שפחות משכנעים ולא תורמים כפי שמצפים הוא קנג'י גורה, שבדומה לדולב חזיזה, קבלת ההחלטות שלהם ליד שער היריבה לא מספיק טובה ולא תורמת למשחק ההתקפה.

גיא מלמד (עמרי שטיין)גיא מלמד (עמרי שטיין)

גורה מצטרף לרשימה ארוכה של זרים שמתקשים לתרום ומצביעה על אכזבה עצומה מעצם הבנייה של הקבוצה בתחילת העונה. גם ג'ורג'יה יובאנוביץ' רחוק מלשכנע ולא תורם, והדבר היחיד שבחיפה יכולים להתנחם בו בנוגע לחלוץ הוא שהגיע על תקן מושאל ולא חתם כאן למספר שנים, דבר שהיה מחייב את הקבוצה לפצות את החלוץ שמשום מה לא מצליח להציג את היכולת מימי מכבי ת"א.

גג'ורג'ה יובאנוביץ' (עמרי שטיין)

נכון להיום אין ביקוש ליובאנוביץ' ונראה שבגלל ההחלטה העקרונית להשאיל את עומר דהן לקבוצה אחרת בינואר, בחיפה לא ימהרו לשחרר את יובאנוביץ'. בכל אופן, לגורה ויובאנוביץ' אפשר להוסיף גם את מתיאס נהואל שלא ימשיך בינואר ואת פיטר אגבה שהגיע על תקן של קשר אחורי ולא משתווה ליכולת של עלי מוחמד המועדף על פניו באופן ברור.

בגזרת הישראלים, מי שחזר לעניינים הוא שון גולדברג שאחרי ריינה, יצטרך לשחק לצידו של ליסב עיסאת במקומו של עבדולאי סק שייצא לאליפות אפריקה. גולדברג טרם קיבל הצעה להארכת חוזהו שמסתיים בקיץ הקרוב, מה שהופך את השחקן לכזה שיכול כבר בינואר לסכם בכל קבוצה שיחפוץ לקראת העונה הבאה.

