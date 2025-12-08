סטיוארט יחזור ל-11, טרם הוגשה הצעה לגולדברג

מכבי חיפה קיבלה היום (שני) חופש אחרי שבאימון אתמול ניכר היה שיש שביעות רצון גדולה מהניצחון הדרמטי על עירוני ק"ש, שהפך גם לניצחון שני ברציפות - דבר שהירוקים לא עשו לפני כן במשך 13 מחזורים העונה.

לקאת משחקה של הקבוצה בשבוע הבא מול מכבי בני ריינה, שיפתח את הסיבוב השני, החלוץ טריבנטה סטיוארט יחזור להרכב על חשבון גיא מלמד שפתח בשני המשחקים האחרונים וכבש שער אחד.

בתוך כך, אחד השחקנים שנכון לעכשיו מצטרף לרשימה ארוכה של זרים שפחות משכנעים ולא תורמים כפי שמצפים הוא קנג'י גורה, שבדומה לדולב חזיזה, קבלת ההחלטות שלהם ליד שער היריבה לא מספיק טובה ולא תורמת למשחק ההתקפה.

גיא מלמד (עמרי שטיין)

גורה מצטרף לרשימה ארוכה של זרים שמתקשים לתרום ומצביעה על אכזבה עצומה מעצם הבנייה של הקבוצה בתחילת העונה. גם ג'ורג'יה יובאנוביץ' רחוק מלשכנע ולא תורם, והדבר היחיד שבחיפה יכולים להתנחם בו בנוגע לחלוץ הוא שהגיע על תקן מושאל ולא חתם כאן למספר שנים, דבר שהיה מחייב את הקבוצה לפצות את החלוץ שמשום מה לא מצליח להציג את היכולת מימי מכבי ת"א.

ג'ורג'ה יובאנוביץ' (עמרי שטיין)

נכון להיום אין ביקוש ליובאנוביץ' ונראה שבגלל ההחלטה העקרונית להשאיל את עומר דהן לקבוצה אחרת בינואר, בחיפה לא ימהרו לשחרר את יובאנוביץ'. בכל אופן, לגורה ויובאנוביץ' אפשר להוסיף גם את מתיאס נהואל שלא ימשיך בינואר ואת פיטר אגבה שהגיע על תקן של קשר אחורי ולא משתווה ליכולת של עלי מוחמד המועדף על פניו באופן ברור.

בגזרת הישראלים, מי שחזר לעניינים הוא שון גולדברג שאחרי ריינה, יצטרך לשחק לצידו של ליסב עיסאת במקומו של עבדולאי סק שייצא לאליפות אפריקה. גולדברג טרם קיבל הצעה להארכת חוזהו שמסתיים בקיץ הקרוב, מה שהופך את השחקן לכזה שיכול כבר בינואר לסכם בכל קבוצה שיחפוץ לקראת העונה הבאה.