בירושלים מרוצים מהאופי: ניצחון של הרבה בגרות

הפועל ירושלים המשיכה את הקצב הנהדר בו היא נמצאת אתמול (ראשון) עם 84:88 על עירוני קריית אתא במסגרת המחזור השמיני של ליגת העל, בסיומו עלו יונתן אלון וחניכיו למאזן של חמישה ניצחונות אל מול שני הפסדים, שכן הם שיחקו רק שבעה משחקים עד כה. בקבוצה ראו במשחק מול חניכיו של אלדד בנטוב כמשחק שיכול להיות 'מוקש' עבורם, בטח כאשר כבר מחר הקבוצה תארח את המבורג ביורוקאפ בהיכל הטוטו שבחולון, במה שיהיה משחק הבית הראשון של האדומים בישראל במסגרת המפעל האירופי.

במועדון הודו שהיו להם הרבה סיבות לשביעות רצון, הרי עוד לפני שהמשחק התחיל, אין ספק שהמחשבות היו על יום שלישי הקרוב, אך מהרגע שהשחקנים עלו על הפרקט הם נראו נהדר, בעיקר במחצית הראשונה, כאשר בשיא הם כבר הובילו ב-21 הפרש על המארחת. הסיבה שבגינה ציפו בירושלים למשחק קשה הוא בגלל סגנון המשחק של קריית אתא, שעד אתמול הייתה שווה לה עם מאזן של חמישה ניצחונות אל מול שני הפסדים.

הירושלמים היו מרוצים מהאופי שהראו באולם רמז, שכן מדובר בסגנון משחק שקשה לשחק נגדו. בבירה הם ציפו שהמארחת תעשה את הריצה שלה וכך קרה, רק שחניכיו של בנטוב לא רק שרצו חזרה, אלא גם הצליחו להפוך אפילו את התוצאה במהלך הרבע הרביעי.

שחקני הפועל ירושלים חוגגים (לילך וויס-רוזנברג)

למעשה, אצל הקבוצה של יונתן אלון היו מרוצים גם מהתגובה לריצה של עירוני קריית אתא, הרי בסופו של דבר, בערב שבו חסרו את קאדין קרינגטון, מי שדאג לסגור את המשחק עבור אלון היה ג'ארד הארפר עם שבע נקודות במאני טיים (20 במשחק כולו), ששמו את קבוצתו ביתרון ארבע נקודות, ממנו קריית אתא לא הצליחה להתאושש.

בהפועל ירושלים בטוחים שהיכולת מאתמול מראה בעיקר על הרבה בגרות של הקבוצה, כאשר כעת עיניהם של השחקנים, כמו גם של אנשי הקבוצה, נשואות לעבר מחר. חניכיו של יונתן אלון יארחו את המבורג במסגרת המחזור העשירי של העונה הסדירה ביורוקאפ, אליו הם מגיעים כאשר הם סופרים כבר עשרה ניצחונות רצופים בשתי המסגרות יחדיו (ליגה ויורוקאפ).