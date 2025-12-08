יום שני, 08.12.2025 שעה 09:44
כדורסל ישראלי

"הגישה הייתה נכונה מההתחלה, זה היה חשוב"

במכבי ת"א מרוצים מה-73:104 על ראשל"צ: "סיימנו את המשחק מהר", קטש הודה: "השבועות האחרונים השפיעו עליי". וגם: ההתרגשות והחשש לקראת וילרבאן

|
שחקני מכבי ת
שחקני מכבי ת"א חוגגים בסיום (רועי כפיר)

"הגישה הייתה נכונה מההתחלה" אמרו במכבי תל אביב אמש (ראשון) לאחר הניצחון 73:104 על מכבי ראשון לציון במסגרת המחזור השמיני של ליגת העל. הצהובים עלו למאזן של שבעה ניצחונות אל מול הפסד בודד ובמועדון הוסיפו "העיקר הניצחון", במשחק שהיה למעשה האחרון לפני הראשון, כלומר משחק היורוליג הראשון בארץ לראשונה מאז ה-5/10/2023 וההתרגשות בקרב אנשי המועדון בשיאה. 

"היה חשוב להתחיל את המשחק כמו שהתחלנו" הודו בסביבת הקבוצה שם ראו, את חניכיו של עודד קטש פותחים בסערה מעבר לקשת כאשר וויל ריימן, ג'ימי קלארק ולוני ווקר התחילו את המשחק עם שבע שלשות משותפות, יתרה מכך האחרון הגדיל וקלע לא פחות מ-20 נקודות כבר ברבע הראשון תוך פחות משבע דקות ולמעשה הצהובים די סגרו עניין כבר בתום הרבע הזה, אותו סיימו ביתרון של 26 נקודות. "סיימנו את המשחק מהר, לאחר הרבע הראשון היה ברור לאן המשחק הולך" הוסיפו בצד הצהוב.

ווקר שזכה למחמאות סיים את המשחק עם 27 נקודות ב-16 דקות משחק ומעבר לניצחון המרשים ומהדרך בה מכבי ת”א חתמה את המפגש, דבר נוסף שבמועדון בהחלט יכולים לקחת מההתמודדות הוא חלוקת הדקות אצל השחקנים שחוו לא מעט עומס. רומן סורקין שיחק 19 דקות, ג'יילן הורד 15 ותמיר בלאט זכה למנוחה, בכלל רק ארבעה שחקנים חצו את רף 20 הדקות.

וויל ריימן ולוני ווקר מאושרים (רועי כפיר)וויל ריימן ולוני ווקר מאושרים (רועי כפיר)

במועדון היו גם מרוצים כאמור מהדרך בה סגרו את המשחק, בערב שבו ראו גם את אורן סהר הצעיר מסיים עם 8 נקודות ללא החטאה. במועדון כבר לוטשים עיניים לעבר יום חמישי הקרוב בו יארחו את וילרבאן, במה שכאמור יהיה המשחק הראשון של הקבוצה בבית, בישראל, לראשונה מאז מחזור הפתיחה של עונת 23/24 ביורוליג אז ניצחו בצורה משכנעת את פרטיזן בלגרד. 

עודד קטש אמר לאחר המשחק: "אני מאוד שמח על הניצחון, אהבתי את הדרך ששיחקנו. פתחנו כמו שעשינו נגד חולון, וזה לא משהו שעשינו הרבה. אני שמח שאנחנו עקביים בדרך שאנחנו מתחילים משחקים. אנחנו מבינים את הצורך בלעשות את עליית מדרגה ההגנתית. המשחק הוכרע בשלב יחסית מוקדם, מעל הציפיות שלנו. מה שלוני עשה ברבע הראשון, זה היה חריג בכל קנה מידה. אפילו ללוני עצמו זה היה יוצא דופן וחריג. אני שמח עבורו כמובן, אנחנו צריכים להתרכז בדברים שיעזרו לנו בתהליך שאנחנו עושים. יש לנו את החסרונות שלנו, אבל לפחות במשחקים האחרונים, אנחנו מבינים את מה שצריך לעשות. משתמשים בעבירות יותר, וזה משהו שיכול לעזור לנו".

על ההתרגשות מכך שהמשחקים חוזרים ארצה: "שנתיים וחצי מטורפות, לא חושב שיש קבוצת ספורט שעברה אירוע כזה. התרגשות גדולה. לא תמיד רואים עליי. התרגשות אדירה. המשחק האחרון פה היה נגד פרטיזן, לפני השביעי באוקטובר. עבר כל כך הרבה זמן. אנשים שעברו את כל התהליך הזה, אני מתקשה להאמין שזה הולך לקרות. יש חשש שמשהו יקרה. ההתרגשות גדולה, אני די בטוח שהקהל שלנו יהיה שם, באנרגיות חיוביות. אנחנו צריכים את האווירה הזאת. אני חושש שזה לא יהיה לרעתנו עם ההתרגשות הגדולה".

עודד קטש (אלעד גולדשטיין, מכבי תל אביב)עודד קטש (אלעד גולדשטיין, מכבי תל אביב)

"אני מאוד חושש שההתרגשות תהיה לרעתנו. אין לי ספק שזה ייתן דחיפה ואנרגיות. אנחנו צריכים לתעל את זה למקומות הנכונים. זה אחד הקשיים שיהיו לנו, יש פה שחקנים שלא חוו דברים כאלה יותר מדי. זה משהו שאנחנו חווים ומנסים לפתור, הזמן לחלק מהשחקנים יעשה טוב", הוסיף קטש וסיכם: "איפה לונדברג היה באירועים כאלה ויודע מה נדרש כדי לנצח משחקים. הוא עוזר לנו מאוד, הוא נוכח וקולני, וזה חשוב לנו. אני מספיק שנים בעסק, אני יודע מה נדרש. אני יודע שיש סיטואציות כאלה. אני לא יכול להגיד שהשבועות האחרונים לא השפיעו עליי, זה לא נעים לפעמים. עשינו סגירה מסוימת. זה מאחורינו, ועדיין יש לנו אתגרים מקצועיים לא פשוטים להתמודד איתם. אני מנסה לעשות את הכי טוב. מנסה להתרכז בזה".

וויל ריימן שסיים את המשחק עם 13 נקודות הוסיף: "אחרי ניצחון ביורוליג אתה בא לליגה וממשיך את המומנטום, אני שמח עם איך שבאנו. היינו אגרסיביים הגנתית, שלטנו בריבאונד, מה שלוני עשה היה מטורף. זאת הייתה ההופעה ההתקפית הכי טובה העונה. אנחנו צריכים להמשיך ונקווה שנתחיל ככה גם ביום חמישי. אני מתרגש לקראת חמישי. אנחנו צריכים את התמיכה של האוהדים, זה מה שחסר לנו בשנתיים האחרונות ביורוליג, אני מתרגש לראות את האולם מלא. אני חושב על זה כבר הרבה זמן. אנחנו מקשיבים יותר, ומנסים לשחק יותר אגרסיבי ועושים מה שהמאמן מבקש מאיתנו. אנחנו תומכים בעודד, רוצים לעשות את זה ולשחק אגרסיבי, אני שמח שאנחנו מתחברים כקבוצה אני מקווה שנוכל לבנות על זה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */