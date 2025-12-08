"הגישה הייתה נכונה מההתחלה, זה היה חשוב"

"הגישה הייתה נכונה מההתחלה" אמרו במכבי תל אביב אמש (ראשון) לאחר הניצחון 73:104 על מכבי ראשון לציון במסגרת המחזור השמיני של ליגת העל. הצהובים עלו למאזן של שבעה ניצחונות אל מול הפסד בודד ובמועדון הוסיפו "העיקר הניצחון", במשחק שהיה למעשה האחרון לפני הראשון, כלומר משחק היורוליג הראשון בארץ לראשונה מאז ה-5/10/2023 וההתרגשות בקרב אנשי המועדון בשיאה.

"היה חשוב להתחיל את המשחק כמו שהתחלנו" הודו בסביבת הקבוצה שם ראו, את חניכיו של עודד קטש פותחים בסערה מעבר לקשת כאשר וויל ריימן, ג'ימי קלארק ולוני ווקר התחילו את המשחק עם שבע שלשות משותפות, יתרה מכך האחרון הגדיל וקלע לא פחות מ-20 נקודות כבר ברבע הראשון תוך פחות משבע דקות ולמעשה הצהובים די סגרו עניין כבר בתום הרבע הזה, אותו סיימו ביתרון של 26 נקודות. "סיימנו את המשחק מהר, לאחר הרבע הראשון היה ברור לאן המשחק הולך" הוסיפו בצד הצהוב.

ווקר שזכה למחמאות סיים את המשחק עם 27 נקודות ב-16 דקות משחק ומעבר לניצחון המרשים ומהדרך בה מכבי ת”א חתמה את המפגש, דבר נוסף שבמועדון בהחלט יכולים לקחת מההתמודדות הוא חלוקת הדקות אצל השחקנים שחוו לא מעט עומס. רומן סורקין שיחק 19 דקות, ג'יילן הורד 15 ותמיר בלאט זכה למנוחה, בכלל רק ארבעה שחקנים חצו את רף 20 הדקות.

וויל ריימן ולוני ווקר מאושרים (רועי כפיר)

במועדון היו גם מרוצים כאמור מהדרך בה סגרו את המשחק, בערב שבו ראו גם את אורן סהר הצעיר מסיים עם 8 נקודות ללא החטאה. במועדון כבר לוטשים עיניים לעבר יום חמישי הקרוב בו יארחו את וילרבאן, במה שכאמור יהיה המשחק הראשון של הקבוצה בבית, בישראל, לראשונה מאז מחזור הפתיחה של עונת 23/24 ביורוליג אז ניצחו בצורה משכנעת את פרטיזן בלגרד.

עודד קטש אמר לאחר המשחק: "אני מאוד שמח על הניצחון, אהבתי את הדרך ששיחקנו. פתחנו כמו שעשינו נגד חולון, וזה לא משהו שעשינו הרבה. אני שמח שאנחנו עקביים בדרך שאנחנו מתחילים משחקים. אנחנו מבינים את הצורך בלעשות את עליית מדרגה ההגנתית. המשחק הוכרע בשלב יחסית מוקדם, מעל הציפיות שלנו. מה שלוני עשה ברבע הראשון, זה היה חריג בכל קנה מידה. אפילו ללוני עצמו זה היה יוצא דופן וחריג. אני שמח עבורו כמובן, אנחנו צריכים להתרכז בדברים שיעזרו לנו בתהליך שאנחנו עושים. יש לנו את החסרונות שלנו, אבל לפחות במשחקים האחרונים, אנחנו מבינים את מה שצריך לעשות. משתמשים בעבירות יותר, וזה משהו שיכול לעזור לנו".

על ההתרגשות מכך שהמשחקים חוזרים ארצה: "שנתיים וחצי מטורפות, לא חושב שיש קבוצת ספורט שעברה אירוע כזה. התרגשות גדולה. לא תמיד רואים עליי. התרגשות אדירה. המשחק האחרון פה היה נגד פרטיזן, לפני השביעי באוקטובר. עבר כל כך הרבה זמן. אנשים שעברו את כל התהליך הזה, אני מתקשה להאמין שזה הולך לקרות. יש חשש שמשהו יקרה. ההתרגשות גדולה, אני די בטוח שהקהל שלנו יהיה שם, באנרגיות חיוביות. אנחנו צריכים את האווירה הזאת. אני חושש שזה לא יהיה לרעתנו עם ההתרגשות הגדולה".

עודד קטש (אלעד גולדשטיין, מכבי תל אביב)

"אני מאוד חושש שההתרגשות תהיה לרעתנו. אין לי ספק שזה ייתן דחיפה ואנרגיות. אנחנו צריכים לתעל את זה למקומות הנכונים. זה אחד הקשיים שיהיו לנו, יש פה שחקנים שלא חוו דברים כאלה יותר מדי. זה משהו שאנחנו חווים ומנסים לפתור, הזמן לחלק מהשחקנים יעשה טוב", הוסיף קטש וסיכם: "איפה לונדברג היה באירועים כאלה ויודע מה נדרש כדי לנצח משחקים. הוא עוזר לנו מאוד, הוא נוכח וקולני, וזה חשוב לנו. אני מספיק שנים בעסק, אני יודע מה נדרש. אני יודע שיש סיטואציות כאלה. אני לא יכול להגיד שהשבועות האחרונים לא השפיעו עליי, זה לא נעים לפעמים. עשינו סגירה מסוימת. זה מאחורינו, ועדיין יש לנו אתגרים מקצועיים לא פשוטים להתמודד איתם. אני מנסה לעשות את הכי טוב. מנסה להתרכז בזה".

וויל ריימן שסיים את המשחק עם 13 נקודות הוסיף: "אחרי ניצחון ביורוליג אתה בא לליגה וממשיך את המומנטום, אני שמח עם איך שבאנו. היינו אגרסיביים הגנתית, שלטנו בריבאונד, מה שלוני עשה היה מטורף. זאת הייתה ההופעה ההתקפית הכי טובה העונה. אנחנו צריכים להמשיך ונקווה שנתחיל ככה גם ביום חמישי. אני מתרגש לקראת חמישי. אנחנו צריכים את התמיכה של האוהדים, זה מה שחסר לנו בשנתיים האחרונות ביורוליג, אני מתרגש לראות את האולם מלא. אני חושב על זה כבר הרבה זמן. אנחנו מקשיבים יותר, ומנסים לשחק יותר אגרסיבי ועושים מה שהמאמן מבקש מאיתנו. אנחנו תומכים בעודד, רוצים לעשות את זה ולשחק אגרסיבי, אני שמח שאנחנו מתחברים כקבוצה אני מקווה שנוכל לבנות על זה".