"משחק חוץ מהקשים בליגה, נגיע במוכנות גבוהה"

עירוני טבריה יוצאת הערב (שני, 19:45, אצטדיון הי"א) לאשדוד, למשחק מול מ.ס אשדוד. טבריה מגיעה לאחר החמישייה שספגה ביום רביעי בביתה מבית"ר ירושלים, עם 13 נקודות (מקום עשירי) בעוד היריבה עם 17 נקודות (מקום שביעי כרגע, שישי ערב המחזור).

בטבריה יודעים שהם האנדרדוג, מול היריבה, שלא הפסידה בתשעת משחקיה האחרונים בליגה (3 ניצחונות, 6 תיקו), בעוד הקבוצה של אלירן חודדה הפסידה בארבעה מששת משחקיה האחרונים וצברה בהם 4 נקודות בלבד.

חודדה צפוי לערוך מספר שינויים בהרכב, בעיקר בחולייה האחורית. דוד קלטינס יחליף כבלם הימני בחוליית שלושת הבלמים את הארון שפסו, שסובל ממתיחה בשריר הירך האחורי וייעדר מהסגל. אלי בלילתי יחזור להרכב על חשבון דניאל גולאני ובאגף הימני חודדה מתלבט בין ווהיב חביבאללה לניב גוטליב.

אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

חודדה היה מאוכזב מאוד מהגישה של שחקניו מול בית''ר ירושלים וגם הטיח את זה בשחקניו באסיפה שערך בבוקר האימון המסכם. סטניסלב בילנקי, הסובל משבר ברגלו, ימשיך להיעדר. יונתן טפר כשיר.

חודדה אמר לקראת המשחק: "משחק נגד יריבה שבמומנטום מצוין במיוחד בבית שלה, עם חלק קדמי איכותי, מגוון ומסוכן. נצטרך להגיע למשחק ברמת מוכנות גבוהה בשביל לקחת נקודות באשדוד, משחק חוץ מהקשים שיש בליגה".

פיראס אבו עקל התייחס לתבוסות שספגה טבריה מול הגדולות ואמר: "זה נכון, אנחנו צריכים לשנות את המצב. בשנה שעברה הקשינו על הגדולות. נעשה את ההתאמות ואני בטוח שבסיבוב השני זה ייראה אחרת והתוצאות יהיו חיוביות". ביחס למשחק הערב: "אשדוד קבוצה מאוד מאוזנת ויציבה. יהיה לנו מאץ' אפ מאוד מעניין נגדם".

פיראס אבו עקל (חג'אג' רחאל)

הרכב משוער: רוג'ריו דוס סנטוס, ווהיב חביבאללה (ניב גוטליב), דוד קלטינס, אונדרז' באצ'ו, סמביניה, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, מחמד אוסמן, גיא חדידה, איתמר שבירו ופיטר מייקל.