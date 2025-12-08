זה לא עוד הפסד: הכיסא של צ'אבי אלונסו רועד

עד לפני קצת יותר מחודש, ריאל מדריד הייתה במקום הראשון בטבלה ובפער של 5 נקודות מעל ברצלונה, אבל מאז הקבוצה בדעיכה - ואמש (ראשון) הכל התהפך ובארסה עלתה לפער של ארבע נקודות מעליה, בעוד הבלאנקוס נשרו למקום השני. ריאל הפסידה 2:0 לסלטה ויגו בסנטיאגו ברנבאו במסגרת הליגה הספרדית והקבוצה איבדה את הראש.

אסי ממן, אושרי דודאי וחמי אלמוג בפרק חדש בפודקאסט ריאל מדריד ב-ONE: היכולת חלשה כבר זמן רב ושיטת המשחק לא מבריקה, אבל עכשיו הבלאגן חוגג על הדשא והכיסא של צ’אבי אלונסו כבר רועד. זה לא עוד הפסד.

המאמן לא מביא שום בשורה ונדמה שהוא גם מאבד אחיזה בקבוצה, ריאל הרימה ידיים וההרחקות בכרטיסים האדומים של המגינים השמאליים בדקות הסיום מראים על התפרקות שלא אופיינית לריאל מדריד.

דגל אדום: ריאל מתפרקת בבית מול סלטה ויגו

וגם: הביקורות הגדולות על המאמן, החולייה המסייעת של קיליאן אמבפה לא תורמת מספרים, הפציעה של אדר מיליטאו, ולאן הולכים מכאן? למשחק נגד מנצ׳סטר סיטי וארלינג הולאנד.