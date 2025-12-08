חשיבות הניצחון עבור ב"ש, האופי וזלאטנוביץ'

אחרי שאיכזבה עם תיקו נגד הפועל פתח תקווה במחזור הקודם, הפועל באר שבע ידעה שהתיקון הטוב ביותר יכול להיות במשחק העונה. החבורה של רן קוז'וק התעוררה הבוקר (שני) עם אנחת רווחה גדולה אחרי הניצחון 0:1 אמש על מכבי תל אביב במשחק העונה.

איציק כלפי ודובב גבאי מסכמים את הניצחון הגדול של באר שבע במשחק העונה על היריבה בצמרת הגבוהה, ביחד עם בית"ר ירושלים, בפודקאסט הפועל באר שבע בערוץ הפודקאסטים של ONE. על החשיבות הניצחון והאופי שהראתה הקבוצה, והחזרה לחיים של איגור זלאטנוביץ' באחד השערים הקבוצתיים האדירים שהיו העונה.

עוד בפרק - האופי לנצח את מכבי תל אביב דווקא ביכולת לא מבריקה, ההתרשמות המתגבשת מגיבריל דיופ ועוד. לקראת שבת - האם המשחק נגד היריבה הגדולה מכבי נתניה יהיה קשוח יותר ממכבי ת"א? האזנה נעימה!